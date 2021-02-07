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Эган Берналь: «Мечтал принять участие в Джиро д’Италия с тех пор, как стал профессионалом»

Эган Берналь о дебюте на Джиро д’Италия и процессе восстановления

 

Эган Берналь: «Мечтал принять участие в Джиро д’Италия с тех пор, как стал профессионалом»

 

 

  Эган Берналь рад, что дебютирует на Джиро д’Италия в этом году. 24-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers начал сезон с французской велогонки «Этуаль де Бессеж» (Etoile de Bessèges - Tour du Gard), во время которой генеральный менеджер команды Дэйв Брэйлсфорд объявил о распределении капитанов команды на Гранд-туры. Эган Берналь, который трижды стартовал на Тур де Франс и стал победителем французского Гранд-тура в 2019 году, в интервью Cyclingnews сказал, что мечтал о дебюте на Джиро д’Италия с тех пор, как стал профессионалом.

 

 Эган Берналь: «Думаю, дебют на Джиро д’Италия – верное решение. Я хотел проехать Джиро с тех пор, как стал профессионалом в 2016 году. Даже когда выиграл Тур де Франс в 2019, я должен был ехать Джиро д’Италия, но из-за происшествия перед стартом не получилось.

 

 Кажется, каждый раз, когда я думал о том, чтобы принять участие в Джиро, что-то случалось. Однако я не собираюсь допускать такие мысли. Очень счастлив сфокусироваться на гонке, мотивирован перспективой, наконец, принять в ней участие.

 

  Прошлый год стал для меня очень трудным из-за проблем со спиной. Но мы проанализировали ситуацию, решили, что лучше мне концентрироваться на тех гонках, которыми по-настоящему наслаждаюсь, от участия в которых получают огромное удовольствие. Джиро, конечно, одна из таких гонок, которые давно хотел проехать. Меня это поддерживает психологически».

 

  Также Эган Берналь рассказал, что процесс восстановления продолжается: «Я работаю каждое утро, даже здесь, на гонке («Этуаль де Бессеж»), когда перед стартом довольно мало времени. Но я продолжаю делать упражнения, чтобы состояние улучшалось. Я выздоровел ещё не на 100%, но чувствую, что всё идёт как надо.

 

  Трудно сказать, на каком этапе восстановления сейчас нахожусь, потому что иногда чувствую себя лучше, чем в другие дни. Но я готов к гонкам. Посмотрим (во время «Этуаль де Бессеж»), как буду справляться на велосипеде».

  

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Grenadiers Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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Комментарии

  • Sezar
    Дэйв Брэйлсфорд о распределени ... (12)
    Sezar-Фото

    Ну на фоне такого Горыныча даже он атаканте. Если Погачар атакует, он хотя бы на колесо сядет. А эти трое - вряд ли.

  • uran
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (20)
    uran-Фото
    На Кири смахивает молодого))
  • rude_rider
    Дэйв Брэйлсфорд о распределени ... (12)
    rude_rider-Фото
    Цитата: Sezar
    Цитата: Ice
    Цитата: Sezar
    Великолепные грегари и довольно слабые капитаны. Ну, тем интереснее как они будут бороться со словенцами.

    Главное - чтобы была действительно борьба, с равной конкуренцией хотя бы двух команд. От этого в первую очередь выиграем мы, болельщики. А то период, который был с победами Ская вроде и интересный, но откровенно нудный.

    Ну мне вот интересно как Инеос будет ловить атаки Поги и Роглича, усидят ли все эти капитаны на колесе у того же Де Плюса и Порта при развозе и попытках догнать словенцев? Думаю нет.
    При этом поезд просто шикарный. Напоминает Скай 2012. А атаковать некому. А только одна защита их не спасет, словенцы накидают им и на разделках.
    А рогла что уже супер атаканте стал? Он же колесник тот еще.атакует на финише.так это и томас умеет и карапаз. Кто атакует так погач.но надо посмотреть еще продолжится развитие или нет. Томас на разделке точно не намного хуже. Ну а тао это грегари 100%.вылетать будет как пробка.
  • RVL
    Дэйв Брэйлсфорд о распределени ... (12)
    RVL-Фото

    Если по мувистаровски, змея горыныча выпустят..то 2 головы явно в одно место .... грегарям в помощь...



    Чтоб хоть одна доехала

  • Earl57
    Дэйв Брэйлсфорд о распределени ... (12)
    Earl57-Фото
    А почему только один? Брэйлсфорд же говорит, что возможно Берналь после Джиро поедет Тур. Этот вариант они оценят поближе к старту.
  • Sezar
    Дэйв Брэйлсфорд о распределени ... (12)
    Sezar-Фото

    Кстати, мне одному кажется, что на Туре планируется 1 лишний грегари?))

  • Ернат
    Дэйв Брэйлсфорд о распределени ... (12)
    Ернат-Фото

    состав конечно чумовой, главное что бы пандемия не внесла корективы в составы и в сами гонки

  • Earl57
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (2)
    Earl57-Фото

    Цитата: Freejazz
    Интересный финиш. Они там всех покалечить хотят?

    Пишут что Боссон-Хаген упал. Обвиняют фотографов.

    Трек сообщил что Педерсен после его кросса остался невредим. Вроде только руку поцарапал.

  • Freejazz
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (2)
    Freejazz-Фото

    Интересный финиш. Они там всех покалечить хотят?

  • ROSt
    Наиро Кинтана: «Хочу подняться ... (1)
    ROSt-Фото

    ДЖИРО - ЦЕ ДОБРЕ !!!

    Але треба брати ТУР !!!!!

    Все буде ДОБРЕ !!!!!!!!!!!!

    drinks

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