Эган Берналь: «Мечтал принять участие в Джиро д’Италия с тех пор, как стал профессионалом»

Эган Берналь о дебюте на Джиро д’Италия и процессе восстановления

Эган Берналь рад, что дебютирует на Джиро д’Италия в этом году. 24-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers начал сезон с французской велогонки «Этуаль де Бессеж» (Etoile de Bessèges - Tour du Gard), во время которой генеральный менеджер команды Дэйв Брэйлсфорд объявил о распределении капитанов команды на Гранд-туры. Эган Берналь, который трижды стартовал на Тур де Франс и стал победителем французского Гранд-тура в 2019 году, в интервью Cyclingnews сказал, что мечтал о дебюте на Джиро д’Италия с тех пор, как стал профессионалом.

Эган Берналь: «Думаю, дебют на Джиро д’Италия – верное решение. Я хотел проехать Джиро с тех пор, как стал профессионалом в 2016 году. Даже когда выиграл Тур де Франс в 2019, я должен был ехать Джиро д’Италия, но из-за происшествия перед стартом не получилось.

Кажется, каждый раз, когда я думал о том, чтобы принять участие в Джиро, что-то случалось. Однако я не собираюсь допускать такие мысли. Очень счастлив сфокусироваться на гонке, мотивирован перспективой, наконец, принять в ней участие.

Прошлый год стал для меня очень трудным из-за проблем со спиной. Но мы проанализировали ситуацию, решили, что лучше мне концентрироваться на тех гонках, которыми по-настоящему наслаждаюсь, от участия в которых получают огромное удовольствие. Джиро, конечно, одна из таких гонок, которые давно хотел проехать. Меня это поддерживает психологически».

Также Эган Берналь рассказал, что процесс восстановления продолжается: «Я работаю каждое утро, даже здесь, на гонке («Этуаль де Бессеж»), когда перед стартом довольно мало времени. Но я продолжаю делать упражнения, чтобы состояние улучшалось. Я выздоровел ещё не на 100%, но чувствую, что всё идёт как надо.

Трудно сказать, на каком этапе восстановления сейчас нахожусь, потому что иногда чувствую себя лучше, чем в другие дни. Но я готов к гонкам. Посмотрим (во время «Этуаль де Бессеж»), как буду справляться на велосипеде».