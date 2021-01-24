Эган Берналь: «Сейчас снова чувствую себя как настоящий велогонщик»

Эган Берналь о процессе восстановления и настрое на 2021 год

Победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь, сезон которого закончился сходом с 16-го этапа Тур де Франс-2020 из-за проблем со спиной, вновь может тренироваться, не чувствуя боли. Обследование, проведённое после схода с французского Гранд-тура, показало, что боли в спине 23-летнего колумбийского велогонщика команды Ineos Grenadiers вызваны сколиозом, который привёл к смещению позвоночного диска и защемлению нерва.

О том, что «снова чувствует себя как настоящий велогонщик», Эган Берналь рассказал в интервью колумбийским изданиям PrimerTiempo.co и Noticias RCN во время мероприятия с министром спорта Колумбии.

Эган Берналь: «Сложно подводить итоги 2020 года. Этот год многому меня научил, как, в общем, и всех. Сейчас с нетерпением жду старта сезона 2021 года, постараюсь двигаться постепенно, шаг за шагом, максимально сосредоточившись на работе.

Пока у меня ещё нет расписания гонок. Всё зависит от того, как продолжится восстановление. Пока всё хорошо, воспаление уменьшилось, и я снова могу крутить педали, не чувствуя боли, но торопиться нельзя. Всё зависит от ощущений в гонках.

Надо учитывать, что во время соревнований нужно прикладывать совсем другие усилия. Придётся быть терпеливым. Но сейчас я снова чувствую себя как настоящий велогонщик».