VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Эган Берналь: «Сейчас снова чувствую себя как настоящий велогонщик»

Эган Берналь о процессе восстановления и настрое на 2021 год

 

 

  Победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь, сезон которого закончился сходом с 16-го этапа Тур де Франс-2020 из-за проблем со спиной, вновь может тренироваться, не чувствуя боли. Обследование, проведённое после схода с французского Гранд-тура, показало, что боли в спине 23-летнего колумбийского велогонщика команды Ineos Grenadiers вызваны сколиозом, который привёл к смещению позвоночного диска и защемлению нерва.

 

  О том, что «снова чувствует себя как настоящий велогонщик», Эган Берналь рассказал в интервью колумбийским изданиям PrimerTiempo.co и Noticias RCN во время мероприятия с министром спорта Колумбии.

 

Эган Берналь: «Сейчас снова чувствую себя как настоящий велогонщик»

 

 

  Эган Берналь: «Сложно подводить итоги 2020 года. Этот год многому меня научил, как, в общем, и всех. Сейчас с нетерпением жду старта сезона 2021 года, постараюсь двигаться постепенно, шаг за шагом, максимально сосредоточившись на работе.

 

  Пока у меня ещё нет расписания гонок. Всё зависит от того, как продолжится восстановление. Пока всё хорошо, воспаление уменьшилось, и я снова могу крутить педали, не чувствуя боли, но торопиться нельзя. Всё зависит от ощущений в гонках.

 

  Надо учитывать, что во время соревнований нужно прикладывать совсем другие усилия. Придётся быть терпеливым. Но сейчас я снова чувствую себя как настоящий велогонщик».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Grenadiers

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

24 января 2021

Classica Comunitat Valenciana 1969

28 - 31 января 2021

Challenge Ciclista Mallorca

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

9 - 14 февраля 2021

Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • RVL
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (12)
    RVL-Фото
    И вам не спится)
    Не подвергаю сомнениям слова его.
    Ну можно же здесь посеять некое сомнение исходя из святости , которую накинули на него, и зачастую, дрязг при разрывах контрактов. Ну просто ...чаще бывает не так как можно предполагать.
    Ментальность и деньги однозначно на стороне муви. Нет там гос денег, все на рыночных рельсах, ну и Мигель уже не мальчик, которого 6 лет назад купили за так. В общем...норм парень а у Астаны денег не хватило. Ведь так?
    Джаст э бизнес
  • Адриен
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (12)
    Адриен-Фото

    А вы всё же допустите, что всё сказанное Лопесом - искреннее. Постарайтесь ! И сразу на душе как-то станет легче. Ведь считать, что вокруг вас - сплошные лицемеры, и человечность проявляется чисто утилитарно - это уподобиться главному герою фильма Г.Данелии "Слезы капали". Кстати, очень хорошее доброе кино - рекомендую. Да, не понял про ментальность. Если вы про испаноязычность, то посчитайте - сколько таковых в Астане. И про материально - тоже вопрос. Читая между строк может возникнуть и такая версия - это НЕ Лопеса выбор, а Астаны...

  • galusikga
    Велокоманда Bora-hansgrohe пре ... (9)
    galusikga-Фото
    в светлых тонах мне нравится больше
  • flugegeheimen
    Велокоманда AG2R-Citroen заинт ... (19)
    flugegeheimen-Фото
    Ага, особенно грегари в небольших командах. У значительной части пелотона зп на уровне минимального порога - в районе 3,5 тыс. евро
  • RVL
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (12)
    RVL-Фото
    Это же выбор Мигеля. Ну что же вы..
  • Ернат
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (12)
    Ернат-Фото

    мигель конечно не плохой гонщик, но до победителя ГТ все таки ему далековато, и скорее всего не когда им не станет, разделка его ахилесова пята, + он все таки какой то не везучий, именно в важных моментах, то на болельщика влетит, то в столб или отбойник (((( его максимум, гороховая майка или отдельные горные этапы, или зведный грегори 

  • Ернат
    Якоб Фульсанг: «Не стал бы в б ... (9)
    Ернат-Фото
    этот сезон для него стал уроком, как ушат холодного душа, я думаю, он сильно пересмотрел свой взляды на велоспорт в целом
  • Astanaforever
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Не все уходили так тепло как Супермен. Молодец. Будем болеть за него в мувиках. Он как родной стал за эти 6 лет. Я думаю у него получится побеждать почаще...все таки испаноязычная команда. Да и Дарио Катальдо его оруженосец бесменный ему в подмогу будет как и Давид Вилелья.
  • RVL
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (7)
    RVL-Фото

    Эээ! Газпром  создаёт аналог тикток))



    А русвело ещё есть? Вот и спонсор

  • RVL
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (12)
    RVL-Фото

    А кто уходил на словах с камнем запазухой? 

    Стандартная вежливость. Любим, ценим...))

    Ведь хама , а по сути глупца вряд ли кто к себе хочет...

    Лопес не глупец уж точно 

    Ментально мувики ему ближе. Да и материально тоже

     

     

     

     

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

24 декабря

Kenny Molly (Wallonie Bruxelles)

Antonio Jesus Soto Guirao (Equipo Euskadi - Orbea)

26 декабря

Tom Leezer (Team Jumbo - Visma)

Marco Canola (Gazprom - RusVelo)

Meiyin Wang (Bahrain McLaren)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2020 (79)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)