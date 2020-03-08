Эган Берналь выставил на аукцион велосипед и жёлтую майку Тур де Франс

Эган Берналь выставил на аукцион свой велосипед ради сбора средств для благотворительной организации Fundación Exito

Эган Берналь выставил на аукцион велосипед, а также жёлтую майку Тур де Франс, белую майку лучшего молодого гонщика Тур де Франс и майку команды Ineos. Вырученные от продажи средства пойдут в благотворительный фонд Exito (fundacionexito.org), помогающий детям Колумбии во время коронавируса.

23-летний колумбийский велогонщик команды Ineos, победитель Тур де Франс-2019, сказал, что велосипед, который предлагается приобрести на аукционе, аналогичен тому, на котором он тренировался и выступал. Стандартный велосипед Эгана Берналя - Pinarello Dogma F12 с колёсами и компонентами Shimano Dura-Ace.

Эган Берналь обратился к болельщикам через Твиттер: «Сейчас у нас в Колумбии и по всему миру огромные проблемы. Хочу сделать предложение. Вместе с фондом Exito мы начинаем большой аукцион, на котором будет предложено много великолепных вещей. Надеюсь, многие из вас примут в аукционе участие.

Кроме того, вы можете, если хотите, пожертвовать средства на сайте fundacionexito.org. На деньги, которые мы соберём, мы сможем купить продукты и передать их детям, которые в них больше всего нуждаются.

Я хочу внести вклад. Это вызов. Все принимают вызовы, а это – мой вызов. Надеюсь, вы примете его и мы сможем собрать много денег для детей, которые очень в них нуждаются».