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Иван Соса – победитель этапа до Мон-Ванту на Туре Прованса-2021

Иван Соса, Эган Берналь и Жулиан Алафилипп на подиуме этапа до Мон-Ванту Тура Прованса-2021

 

 

  Колумбийские велогонщик команды Ineos Grenadiers Иван Соса и Эган Берналь заняли первое и второе места на 3-м этапе Тура Прованса-2021 с финишем на Мон-Ванту (у шале Рейнар). После того, как отрыв дня и первые атаки на подъёме Мон-Ванту были нейтрализованы, из проредившейся группы за 4,7 км до финиша атаковал Иван Соса.

 

  23-летний колумбийский велогонщик быстро создал просвет и  в одиночку удержался до финиша. За 2  км у Сосы в запасе было 20 секунд.  На финише его преимущество составило 15 секунд.

 

Иван Соса – победитель этапа до Мон-Ванту на Туре Прованса-2021

Иван Соса – победитель этапа до Мон-Ванту на Туре Прованса-2021

Иван Соса – победитель этапа до Мон-Ванту на Туре Прованса-2021

 

Иван Соса – победитель этапа до Мон-Ванту на Туре Прованса-2021

Иван Соса – победитель этапа до Мон-Ванту на Туре Прованса-2021

 

 

  После атаки Сосы группу фаворитов возглавила команда Deceuninck-Quick Step – Мори Вансевенан (Mauri Vansevenant) пытался сократить просвет и помочь своему капитану, Жулиану Алафилиппу.

 

  За 3,6 км до финиша атаковал 24-летний российский велогонщик Александр Власов (Astana – Premier Tech). На его ускорение ответил Жулиан Алафилипп, который уехал от группы вместе с Эганом Берналем, севшим ему на колесо. К ним вскоре сумел переложиться  33-летний нидерландский велогонщик команды Bahrain – Victorious Ваут Пулс, но после атаки Берналя за 1,3км Пулс выпал. Алафилипп сумел добрать Берналя, но перед финишем колумбийский велогонщик вновь атаковал и финишировал 2-м.

 

  Иван Соса (Ineos Grenadiers): «Этап был очень трудным. Наша стратегия состояла в том, чтобы или Эган, или я атаковали. Думаю, мы отлично всё сделали. Команда много работала, мы можем быть довольны результатом. Мы планировали начать подъём на высокой скорости и удерживать её подольше, чтобы потом атаковать. Команда очень сильна. Подъём прекрасный, но тяжёлый! Отличный старт сезона, который мотивирует на работу».

 

  Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Очень рад за Ивана Сосу, счастлив больше, чем если бы выиграл сам. Думаю, он великолепный велогонщик. Мы отлично отработали этот этап. Сегодня стратегий немного поменялась – атаковали заранее, в соответствии с новым стилем ведения гонок команды.

 

  Спина меня сегодня не слишком беспокоила, иногда чувствовал боль, но с ней придётся примириться, по крайней мере, в этом году. Я смог пройти подъём с такой скоростью, которая даёт мне уверенность перед большими целями».

 

  Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step): «Я вполне доволен своей формой, тем, как прошёл трудный подъём. Сегодня был хороший тест. Команда отлично справилась, хотя мы и не смогли проехать весь подъём до вершины. Но команда контролирвоала гонку с самого старта до подножия подъёма. Мне очень помогло, что рядом до последних километров оставался Мори. Я горжусь тем, как он ехал, он был настолько силён, что смог финишировать 8-м. Это впечатляет. Мы снова показали, почему называем себя «Волчьей стаей». У меня нет сожалений о результате. Он даёт мне уверенность на пути к следующим целям».

 

  Ваут Пулс (Bahrain Victorious): «Я доволен результатом. Этап был тяжёлым, команда отработала отлично. Думаю, это хорошее начало сезона. Всегда приятно быть в гуще событий, а потом я финишировал 4-м. Я доволен».

 

  Джулио Чикконе (Trek-Segafredo): «Сегодня был настоящий тест как в смысле подъёма, который мы преодолевали, так и в плане соперников. Пока скорость была высокой, но постоянной, я хорошо держался впереди. Но когда примерно за 3 км начались рывки, мне стало тяжело. Но я этого ожидал, поэтому сегодняшний результат оцениваю как воодушевляющий.

 

  Сейчас топовые гонщики выступили более ярко. Конечно, я бы хотел удержаться хотя бы на колесе Берналя и Алафилиппа, но и этот результат хороший. Завтра гонка завершится. Позади три дня интенсивной работы и выступления, которое превысило ожидания. Я получил доказательство, что хорошо поработал этой зимой, что полностью восстановился, что на пути к 100% форме и целям».

 

  Патрик Конрад (Bora-hansgrohe): «Как и ожидалось, сегодня была решающая битва за генеральную классификацию. Думаю, я проехал хорошо, учитывая, что сейчас только начало сезона. После атаки Сосы скорость в небольшой группе фаворитов взлетела. Я пытался её удерживать, и у меня это получалось. Вполне доволен результатом в борьбе с такими сильными горняками. Завтра спринтерский этап, надеюсь защитить своё 6-м место в общем зачёте. Думаю, я на правильном пути перед стартом Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021».

 

  Стеффен Радочла, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Без сомнений, сегодня был довольно трудный горный финиш – 10 км со средним градиентом 10%. Мы хотели работать на Патрика, и ребята хорошо справились. Они вывезли его на удобную позицию перед подъёмом, Маттео даже смог отвечать на первые атаки. Чуть позже из группы смогли уехать сильнейшие гонщики. Хотя мы не смогли контратаковать, в итоге Патрик занял 10-е место на этапе, а в генеральной классификации он теперь 6-й. Учитывая сильный состав соперников, это очень хороший результат».

 

  Дмитрий Фофонов,  спортивный директор команды Astana-Premier Tech: «Сегодня у нас был отличный тест в горах. Думаю, Александр Власов хорошо проехал. Да, верно, что сейчас есть гонщики, которые находятся в лучшей форме, но это нормально. Александр и Алексей только что закончили работу в тренировочном лагере на высоте, поэтому им необходимо время, чтобы прийти в форму. Мы на правильном пути, уверен, в следующих гонках сможет получить больше».

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Теги к статье: Иван Соса Ivan Ramiro Sosa Ineos Grenadiers Тур Прованса Tour de la Provence многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro велогонка Европейского Тура Europe Tour

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Комментарии

  • uran
    Джанни Савио возмущён, что вел ... (12)
    uran-Фото
    "Не читайте до обеда советских газет"
  • Freejazz
    Тур Прованса-2021. Этап 3 (5)
    Freejazz-Фото
    О да, самого Алафилипа прижал... Есть такое дело, как командная тактика, а Барналь прямо заявлял, что будет работать на Сосу. Что он сделал не так?
  • FETCH
    Тур Прованса-2021. Этап 3 (5)
    FETCH-Фото

    берналь - просто Крыса

     

  • kk33
    Тур Прованса-2021. Этап 3 (5)
    kk33-Фото

    Протяжка Родригеса была хороша

  • Earl57
    Тур Прованса-2021. Этап 3 (5)
    Earl57-Фото

    В горах Соса великолепен. И маленькие недельки без разделки ему вполне по силам. Однако разделки нет совсем и генеральщиком ему не стать.

  • Astanaforever
    Тур Прованса-2021. Этап 3 (5)
    Astanaforever-Фото
    Не судите строго Сашу. Он недавно женился на красавице. Бесонные ночи..поймите..)))
  • Astanaforever
    Джанни Савио возмущён, что вел ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Адриен
    Это означает, что спортивные, этические и моральные ценности больше ничего не стоят. Этот мир пронизан лицемерием...
    Проснулся...
    Принято про лоббирование и лицемерие говорить только в нашу сторону. Предвзятость в суждениях о морали и коррупции,, это тоже наше родное. Постоянные накаты на наш спорт, обвинения в употреблении допингов, это чисто отвлечение от того беспредела в западном , в частности европейском спорте, чего мы видим постоянно. Но то, что позволено Юпитеру , не позволено быку. Весь спорт пронизан такими скандалами, что этот скандал просто маленький инцидент. Понятно, что ZABU финансово заинтересовало руководителей UCI. Но это озвучивать никто не хочет и боятся. Так сложен профессиональный, велосипедный мир. Все как всегда сгладят и спустят сверху. И в будущем Андрони Джокатоли получат откупные в качестве приглашенных на другие крупные гонки с лихвой, чем они сами расчитывали. Только всего лишь нужно еще некоторое время этот скандал раздуть и подержать на верхних строчках мировых СМИ.
  • Earl57
    Джанни Савио возмущён, что вел ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Правда же что организаторы могли пригласить еще одну команду, т.к. UCI разрешило в этом сезоне на грандтуры приглашать на одну команду больше, но  решили этого не делать. 

    Сделали. 19 команд Мирового Тура + Альпецин + 3 проконтинентальных команды - итого 23 команды вместо обычных 22-х.

  • Владимир__BLR
    Приглашения на Джиро д'Италия ... (5)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Почему Альпецин? Из-за МВДП?

    1-ые за 2020 среди конт. команд

  • levonardo
    Падения на 2-м этапе Тура Пров ... (2)
    levonardo-Фото
    Власов в инсте выложил видео падения с подписью "Не повторять, выполнено професионалами"))

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3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
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