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Эган Берналь наращивает тренировочную нагрузку

Strava показывает, как тренируется Эган Берналь

 

 

  Эган Берналь, победитель Тур де Франс-2019, большую часть апреля и мая не выкладывал своих данных в Strava, но начал усиленно тренироваться в июне, проехав за первую неделю 1168 км и набрав 8093 м высоты. 

 

 

 

 

Photo © @Eganbernal

 

 

  Тренировочная неделя Эгана Берналя в Колумбии с 1 по 7 июня:

 

1/06 – 166 км – 952м  набор высоты – 5 часов

2/06 – 201 км – 815м – 5 часов

3/06 – 65 км-  242 м – 2 часа

4/06 – 242 км – 1,503м – 7 часов

5/06 – 183 км  – 830м – 5 часов

6/06 – 63 км – 430 м – 2 часа

7/06 – 239 км – 3,321 м – 7 часов

 

  На второй неделе июня Эган Берналь тренировался 31 час, набрав 962 км. Самой протяжённой стала тренировка 9 июня, когда 23-летний колумбийский велогонщик команды Ineos проехал 281 км с набором высоты 1337 м. Третью неделю июня он начал с 224 км тренировки.

 

  Эган Берналь тренируется дома, в Сипакира (Zipaquirá), около Боготы. Иногда его партнёром по тренировкам становится товарищ по команде Брендон Ривера.  

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:20 | Регистрация: 30.06.2017

    Фрум в шоке от этих сводок.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Эган Берналь наращивает тренир ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Фрум в шоке от этих сводок.
  • Earl57
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (11)
    Earl57-Фото

    "И в кулинарии я тоже не плох. Пицца, которую я делаю дома, очень вкусная"

    Как Винченцо готовит пиццу. Прохлаждается))

     

  • Earl57
    Бауке Моллема продлил контракт ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    Цитата: Earl57
    Эксцентричность - это последнее слово, которое я применила бы к Бауке. На мой взгляд, он один из самых спокойных и уравновешенных гонщиков в пелотоне. Воспитанный, интеллигентный, здравомыслящий. Вот Де Гент - тот да, эксцентричный. А Бауке надежный работник, верный товарищ, любящий и заботливый отец троих детей. А еще он очень романтичный.

    Спокойствие никак не влияет на эксцентричность, у вас однобокое понятие этого термина. Эксцентричный человек не обязан быть невоспитанным, неинтеллигентным или бунтарем. В наши дни романтика - это уже эксцентричность кстати))) Вы плохо думаете про эксцентричных людей, на самом деле они лучше 90% серой массы)) А Де Гендт скорее экстравагантный, чем эксцентричный)))

    https://www.youtube.com/watch?v=EEOH9Xh6jyE

    Вот пример, когда спокойствие сочетается с эксцентричностью. И сравните Нино с Бауке. Я обожаю Нино. Как раз за то, что он крейзи. В русском языке просто нет равноценного аналога этому слову.

  • Ice
    Бауке Моллема продлил контракт ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Эксцентричность - это последнее слово, которое я применила бы к Бауке. На мой взгляд, он один из самых спокойных и уравновешенных гонщиков в пелотоне. Воспитанный, интеллигентный, здравомыслящий. Вот Де Гент - тот да, эксцентричный. А Бауке надежный работник, верный товарищ, любящий и заботливый отец троих детей. А еще он очень романтичный.

    Спокойствие никак не влияет на эксцентричность, у вас однобокое понятие этого термина. Эксцентричный человек не обязан быть невоспитанным, неинтеллигентным или бунтарем. В наши дни романтика - это уже эксцентричность кстати))) Вы плохо думаете про эксцентричных людей, на самом деле они лучше 90% серой массы)) А Де Гендт скорее экстравагантный, чем эксцентричный)))

  • Earl57
    Бауке Моллема продлил контракт ... (4)
    Earl57-Фото
    Эксцентричность - это последнее слово, которое я применила бы к Бауке. На мой взгляд, он один из самых спокойных и уравновешенных гонщиков в пелотоне. Воспитанный, интеллигентный, здравомыслящий. Вот Де Гент - тот да, эксцентричный. А Бауке надежный работник, верный товарищ, любящий и заботливый отец троих детей. А еще он очень романтичный.
  • Ice
    Андре Грайпель продлил контрак ... (2)
    Ice-Фото

    В команде должен быть такой дядька, который будет следить за соблюдением неписанных правил и наставлять на путь истинный молодежь. С Гориллой не поспоришь, от его отцовского леща процентов 90 гонцов потеряют сознание))) Всегда был авторитетной личностью с четкими жизненными принципами, не то что всякие плюшевые Киттели.

  • Ice
    Бауке Моллема продлил контракт ... (4)
    Ice-Фото

    Однозначно одна из самых эксцентричных и ярких личностей в пелотоне. Главный философ современного велоспорта) А так топтать тяжеленную передачу десятки километров может только он))

  • sashaney
    Андре Грайпель продлил контрак ... (2)
    sashaney-Фото

    Обалдеть, в Про-туре не пошло, зато в Ворлд ещё на 3 года зашёл.

  • Ice
    Руди Молар о продлении контрак ... (1)
    Ice-Фото

    Вот это отлично) Побольше бы таких контрактов.

  • rude_rider
    Ару, Погачар, МакНалти и Домбр ... (4)
    rude_rider-Фото
    Решили вдарить по туру со всех орудий . Не плохо не плохо.. Очень такой тур намечается

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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