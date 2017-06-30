Эган Берналь наращивает тренировочную нагрузку

Strava показывает, как тренируется Эган Берналь

Эган Берналь, победитель Тур де Франс-2019, большую часть апреля и мая не выкладывал своих данных в Strava, но начал усиленно тренироваться в июне, проехав за первую неделю 1168 км и набрав 8093 м высоты.

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Тренировочная неделя Эгана Берналя в Колумбии с 1 по 7 июня:

1/06 – 166 км – 952м набор высоты – 5 часов

2/06 – 201 км – 815м – 5 часов

3/06 – 65 км- 242 м – 2 часа

4/06 – 242 км – 1,503м – 7 часов

5/06 – 183 км – 830м – 5 часов

6/06 – 63 км – 430 м – 2 часа

7/06 – 239 км – 3,321 м – 7 часов

На второй неделе июня Эган Берналь тренировался 31 час, набрав 962 км. Самой протяжённой стала тренировка 9 июня, когда 23-летний колумбийский велогонщик команды Ineos проехал 281 км с набором высоты 1337 м. Третью неделю июня он начал с 224 км тренировки.

Эган Берналь тренируется дома, в Сипакира (Zipaquirá), около Боготы. Иногда его партнёром по тренировкам становится товарищ по команде Брендон Ривера.