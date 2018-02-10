Эган Берналь – чемпион Колумбии в разделке

Эган Берналь – чемпион Колумбии-2018 в индивидуальной гонке на время

21-летний колумбийский гонщик Эган Берналь (Egan Bernal), с этого года выступающий в команде Sky, одержал первую победу в сезоне, став чемпионом Колумбии в индивидуальной гонке на время. Дистанцию в 25 км Берналь преодолел за 28 минут 42 секунды со средней скоростью 52.26 км/ч, на 6 секунд обойдя своего ближайшего соперника Даниэля Мартинеса (EF Education First-Drapac).

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Эган Берналь признался, что победа стала для него сюрпризом: «Этим утром я думал только о том, как не проиграть слишком много времени. Я даже смотрел, кто едет позади меня, потому что боялся, что меня перегонят. Поэтому победа – это великолепно!

Майка чемпиона страны – это прекрасно, но также это ответственность, я весь год буду надевать майку на разделках и должен выступать хорошо. Здесь я проехал отлично, но уровень Мирового тура гораздо выше. Буду делать всё от меня зависящее, посмотрим, что получится достичь».