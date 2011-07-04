Ремко Эвенепул продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step на 5 лет

21-летний Ремко Эвенепул продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

21-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step ещё на 5 лет. Таким образом, Ремко Эвенепул, ставший профессионалом в 2019 году, продолжит выступать в команде Патрика Лефевра до конца 2026 года. За два года карьеры он принёс команде 14 побед, среди них и победы на классике Мирового тура Классика Сан-Себастьяна-2019 и победа в общем зачёте многодневных велогонок – Тур Бельгии, Вуэльта провинции Сан-Хуан, Вольта Альгарве, Вуэльта Бургоса и Тур Польши.

Сейчас Ремко Эвенепул восстанавливается после травмы, полученной при падении на Ломбардии-2020. Его первой гонкой сезона станет Джиро д’Италия-2021.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Ремко Эвенепул: «Для меня большая честь подписать контракт на следующие пять лет. Как сказал мне Патрик, это самое долгосрочное соглашение, которое он когда-либо подписывал с велогонщиком. Очень этим горжусь, счастлив остаться в этой прекрасной команде, где я уже наслаждался многими успехами, и, надеюсь, мы сможем достичь нашей большой мечты. Мне очень нравится здесь! Атмосфера, персонал, велогонщики, всё здесь такое близкое, как семья. Просто сбылась моя мечта. Поэтому я очень и очень счастлив, с восторгом смотрю в будущее».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Подписание этого контракта – важный шаг для нашего будущего, для команды. Все знают, на что способен Ремко, как он талантлив. Как он сказал, он счастлив, а одна из моих главных задач – делать так, чтобы он оставался счастлив, чтобы вокруг него были нужные люди. Знаю из опыта, после 40 лет в велоспорте, что счастливые люди выступают лучше несчастных. Мы рады, что Ремко продолжит работать с «Волчьей стаей». Как он сказал, мы надеемся вместе наслаждаться ещё большим количеством великолепных моментов!»