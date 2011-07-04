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Ремко Эвенепул продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step на 5 лет

21-летний Ремко Эвенепул продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

 

 

  21-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step ещё на 5 лет. Таким образом, Ремко Эвенепул, ставший профессионалом в 2019 году,  продолжит выступать в команде Патрика Лефевра до конца 2026 года. За два года карьеры он принёс команде 14 побед, среди них и победы на классике Мирового тура Классика Сан-Себастьяна-2019 и победа в общем зачёте многодневных велогонок – Тур Бельгии, Вуэльта провинции Сан-Хуан, Вольта Альгарве, Вуэльта Бургоса и Тур Польши.

 

Сейчас Ремко Эвенепул восстанавливается после травмы, полученной при падении на Ломбардии-2020. Его первой гонкой сезона станет Джиро д’Италия-2021.

 

Ремко Эвенепул продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step на 5 лет

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

  Ремко Эвенепул: «Для меня большая честь подписать контракт на следующие пять лет. Как сказал мне Патрик, это самое долгосрочное соглашение, которое он когда-либо подписывал с велогонщиком. Очень этим горжусь, счастлив остаться в этой прекрасной команде, где я уже наслаждался многими успехами, и, надеюсь, мы сможем достичь нашей большой мечты. Мне очень нравится здесь! Атмосфера, персонал, велогонщики, всё здесь такое близкое, как семья. Просто сбылась моя мечта. Поэтому я очень и очень счастлив, с восторгом смотрю в будущее».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Подписание этого контракта – важный шаг для нашего будущего, для команды. Все знают, на что способен Ремко, как он талантлив. Как он сказал, он счастлив, а одна из моих главных задач – делать так, чтобы он оставался счастлив, чтобы вокруг него были нужные люди. Знаю из опыта, после 40 лет в велоспорте, что счастливые люди выступают лучше несчастных. Мы рады, что Ремко продолжит работать с «Волчьей стаей». Как он сказал, мы надеемся вместе наслаждаться ещё большим количеством великолепных моментов!»

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck - Quick Step

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  1. close2you

    Сегодня, 17:24 | Регистрация: 22.07.2017

    Как же прекрасно, когда в тебя верят, даже когда ты уже больше полу года не участвуешь в соревнованиях.. а не как у нас, просто выкидывают и находят тебе замену))

  2. Имя: Lucky

    Lucky

    Сегодня, 17:50 | Регистрация: 1.05.2018

    Цитата: close2you
    Как же прекрасно, когда в тебя верят, даже когда ты уже больше полу года не участвуешь в соревнованиях.. а не как у нас, просто выкидывают и находят тебе замену))
    Как у нас в Ineos поступили с Фруми?

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 17:58 | Регистрация: 17.05.2015

    Лефевр открыл Америку - оказывается счастливый человек работает лучше несчастного. Для понимания понадобилось сорок лет... А вообще,такой долгосрочный контракт - палка о двух концах. Прежде всего касается самого Эвенепула. К чему эти вериги - даже если они золотые ? Молодой ещё... Ведь вряд ли Лефевр просто так выдал эти пять лет. Наверняка в контракте есть опции, которые не связывают ему руки - для принятия соответствующего решения. А вот есть ли таковые для Эвенепула - вопрос...

  4. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 18:18 | Регистрация: 4.07.2011

    В пелотоне становится очень жарко,  и мы , диванеые,  очень рады этому. 

    Дай то Бог ремко удивлять нас и мировое сообщество. 

  5. Имя: Alexander

    Pinkerton

    Сегодня, 19:15 | Регистрация: 7.01.2017

    Прекрасная новость. Неужели "Волчья стая" теперь будет конкурентоспособной на Гран-турах? Очень хотелось бы. Ведь мы уже видели как забирают Гран-туры в "одну калитку".

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25 апреля 2021

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ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2021?

Комментарии

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2021. Этап 2 (6)
    Николай Н.-Фото

    Поздравляю Астану с победой. Молодцы красиво всё сделали. А Роглич всё же сохранил майку.             
             
     

  • Ice
    Тур Страны Басков-2021. Этап 2 (6)
    Ice-Фото

    Грамотно и мощно. Астана заслужила победу давно, чутка не хватало все время. Будем надеяться, что после этого все пойдет лучше.

  • redblack45
    Тур Страны Басков-2021. Этап 2 (6)
    redblack45-Фото
    Да, молодцы !!!! Астана, с победой !!!!
  • старт-шоссе 82
    Тур Страны Басков-2021. Этап 2 (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Просто очень рад.

    Два года слышу от С.К. Аранбуру да Аранбуру, кто такой? что такой? ...

    наконец-то увидел и услышал. Браво, молодец , и он и Фрайле.

    Атака вышла просто классической.

  • Pinkerton
    Тур Страны Басков-2021. Этап 2 (6)
    Pinkerton-Фото

    Астана, наконец-то, с победой! Красиво разыграли победу. А говорили, что некому в Астане побеждать...

  • Pinkerton
    Ремко Эвенепул продлил контрак ... (5)
    Pinkerton-Фото

    Прекрасная новость. Неужели "Волчья стая" теперь будет конкурентоспособной на Гран-турах? Очень хотелось бы. Ведь мы уже видели как забирают Гран-туры в "одну калитку".

  • Astanaforever
    Тур Страны Басков-2021. Этап 2 (6)
    Astanaforever-Фото
    Сегодня Омар Фрайле с Алексом Аранбуру..два баска на домашней гонке разыграли класскику велоспорта. Красиво. Браво! Наконец то Астана размочила череду вторых мест.
  • motte
    Ремко Эвенепул продлил контрак ... (5)
    motte-Фото

    В пелотоне становится очень жарко,  и мы , диванеые,  очень рады этому. 

    Дай то Бог ремко удивлять нас и мировое сообщество. 

  • Адриен
    Ремко Эвенепул продлил контрак ... (5)
    Адриен-Фото

    Лефевр открыл Америку - оказывается счастливый человек работает лучше несчастного. Для понимания понадобилось сорок лет... А вообще,такой долгосрочный контракт - палка о двух концах. Прежде всего касается самого Эвенепула. К чему эти вериги - даже если они золотые ? Молодой ещё... Ведь вряд ли Лефевр просто так выдал эти пять лет. Наверняка в контракте есть опции, которые не связывают ему руки - для принятия соответствующего решения. А вот есть ли таковые для Эвенепула - вопрос...

  • Lucky
    Ремко Эвенепул продлил контрак ... (5)
    Lucky-Фото
    Цитата: close2you
    Как же прекрасно, когда в тебя верят, даже когда ты уже больше полу года не участвуешь в соревнованиях.. а не как у нас, просто выкидывают и находят тебе замену))
    Как у нас в Ineos поступили с Фруми?

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