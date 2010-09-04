Эган Берналь – призёр Trofeo Laigueglia-2021

Эган Берналь: «Сейчас все мысли о Джиро д’Италия-2021»

Эган Берналь занял 2-е место на классике TrofeoLaigueglia-2021, выиграв спринт из группы, финишировавшей через 39 секунд после победителя, Бауке Моллемы (Trek-Segafredo).

Перед стартом классики 24-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал о своём восстановлении и о том, что впервые в карьере стартует на Страде Бьянке. Эган Берналь ставит целью Джиро д’Италия-2021, и проверит себя на «белых дорогах» Тосканы, которые войдут в маршрут 11-го этапа итальянского Гранд-тура.

Эган Берналь: «Моя цель на Джиро д’Италия-2021 – вернуться к тому Эгану, который любит атаковать, Эгану, который не боится выпасть.

На Мон-Ванту спина болела не слишком сильно. К сожалению, я знаю, что с болью придётся жить, по крайней мере, этот год. Просто хочу наслаждаться гонкой, которую уже несколько лет хочу проехать. Что случится, то случится.

Я полностью посвятил себя подготовке к Джиро, чтобы выйти к старту в хорошей форме, но, конечно, и другие тоже готовятся. Я поеду гонку не один.

В какой-то степени опасаюсь представлять, как поеду Джиро д’Италия. Каждый раз, когда должен был участвовать в этом Гранд-туре, всегда что-то случалось и мешало. В этот раз так быть не должно.

Не могу дождаться. Всегда нравилась эта прекрасная гонка, потому что у меня так много друзей, потому что знаю дороги, и с Италией связано много хороших воспоминаний.

Сейчас единственное, о чём думаю, это Джиро д’Италия-2021. Потом, если буду хорошо себя чувствовать, подумаю об Олимпиаде».