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Эган Берналь – призёр Trofeo Laigueglia-2021

Эган Берналь: «Сейчас все мысли о Джиро д’Италия-2021»

 

 

  Эган Берналь занял 2-е место на классике TrofeoLaigueglia-2021, выиграв спринт из группы, финишировавшей через 39 секунд после победителя, Бауке Моллемы (Trek-Segafredo).

 

Эган Берналь – призёр Trofeo Laigueglia-2021

 

  Перед стартом классики 24-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал о своём восстановлении и о том, что впервые в карьере стартует на Страде Бьянке. Эган Берналь ставит целью Джиро д’Италия-2021, и проверит себя на «белых дорогах» Тосканы, которые войдут в маршрут 11-го этапа итальянского Гранд-тура.

 

  Эган Берналь: «Моя цель на Джиро д’Италия-2021 – вернуться к тому Эгану, который любит атаковать, Эгану, который не боится выпасть.

 

  На Мон-Ванту спина болела не слишком сильно. К сожалению, я знаю, что с болью придётся жить, по крайней мере, этот год. Просто хочу наслаждаться гонкой, которую уже несколько лет хочу проехать. Что случится, то случится.

 

  Я полностью посвятил себя подготовке к Джиро, чтобы выйти к старту в хорошей форме, но, конечно, и другие тоже готовятся. Я поеду гонку не один.

В какой-то степени опасаюсь представлять, как поеду Джиро д’Италия. Каждый раз, когда должен был участвовать в этом Гранд-туре, всегда что-то случалось и мешало. В этот раз так быть не должно.

 

  Не могу дождаться. Всегда нравилась эта прекрасная гонка, потому что у меня так много друзей, потому что знаю дороги, и с Италией связано много хороших воспоминаний.

 

Сейчас единственное, о чём думаю, это Джиро д’Италия-2021. Потом, если буду хорошо себя чувствовать, подумаю об Олимпиаде».

 

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Grenadiers Trofeo Laigueglia-2021 Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 16:31 | Регистрация: 4.09.2010

    в общем ясно, отныне всегда будет так. - выиграл или в призах - спина болела не слишком сильно. проиграл - спина болела сильно

    1. Имя: Михаил

      motte

      Сегодня, 16:44 | Регистрация: 4.07.2011

      Где-то так-:)

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 20:44 | Регистрация: 3.07.2011

    Так и становятся профессионалами)).

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Комментарии

  • motte
    Страде Бьянке-2021. Маршрут и ... (1)
    motte-Фото

    Шикарный состав, болею за ваута

  • Sezar
    Эган Берналь – призёр Trofeo L ... (3)
    Sezar-Фото

    Так и становятся профессионалами)).

  • kimi
    Велокоманда Astana – Premier T ... (3)
    kimi-Фото

    состав конечно боевой. вот только наших совсем никого нет, то есть с паспортом казахстана. не то чтобы претензия, но такое вот наблюдение

  • motte
    Эган Берналь – призёр Trofeo L ... (3)
    motte-Фото
    Где-то так-:)
  • Shalam s Urala
    Эган Берналь – призёр Trofeo L ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    в общем ясно, отныне всегда будет так. - выиграл или в призах - спина болела не слишком сильно. проиграл - спина болела сильно

  • Freejazz
    Компания Canyon разбирается в ... (5)
    Freejazz-Фото
    А как же вес и аэродинамика? biggrin
  • motte
    Компания Canyon разбирается в ... (5)
    motte-Фото

    К слову, никогда не забуду, наши рули на старт-шоссе, при падении у меня руль выгнуло дугу, здоровяк-кузнец из толпы растянул его руками , меня в седло и толкая вперед, произнёс: не боись, паря!

    Удивительное время было!

  • Earl57
    Бауке Моллема – победитель Tro ... (2)
    Earl57-Фото

    В той группе, из которой он отъехал, были только горняки. Очень хорошие горняки, но ни у кого из них нет хорошей разделки. Чем Бауке и воспользовался. Они растерянно посмотрели ему вслед и как-то сразу сникли. Потом на поъеме попытались атковать, но у Бауке к тому времени уже был достаточный запас времени и он удержался, хотя и потерял в горку почти половину из этого запаса. Потом на спуске и равнине быстро опять набрал.

    Ланда вроде неплохо себя чувствует, но ни разделки, ни финишного спурта у него как не было, так и нет.

    А молодой Шампусен ловил все атаки Берналя и Ланды, что под силу далеко не каждому. Но без разделки и спринта, увы.

  • Ернат
    Велокоманда Astana – Premier T ... (3)
    Ернат-Фото

    Ну наконец то собрали боевой состав хоть на одну гонку 

  • patar
    Trofeo Laigueglia-2021 (9)
    patar-Фото
    Интересная статистика подмечена)))

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