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Эган Берналь: «Сейчас я не тренируюсь»

Эган Берналь считает, что даты проведения Тур де Франс-2020 лучше перенести  

 

  Победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь сейчас не тренируется. В Колумбии 19-дневный режим самоизоляции для населения закончится 13 апреля, и колумбийский гонщик команды Ineos общается с представителями средств массовой информации через соцсети. В прямом эфире Instargam, организованном колумбийской федерацией велоспорта, Эган Берналь высказал своё мнение о возможности проведения Тур де Франс-2020.

 

Эган Берналь: «Сейчас я не тренируюсь» 

 

  Эган Берналь: «Вынужденная остановка влияет на всех нас и даже на Тур де Франс, если он пройдёт в июле, потому что кто-то из претендентов может оказаться неготовым, так как подготовка у всех будет разной. Было бы лучше, если бы гонку отложили.

 

  Сейчас я не тренируюсь ни морально, ни физически. У меня была хорошая подготовка к Париж-Ницце, а потом, когда вернулся в Колумбию, пересел на станок. Но после вместе с тренером решил, что сейчас лучше отдохнуть.

 

  Когда придёт время двигаться дальше, я бы предпочёл потренироваться дома пять или шесть дней, а потом начать выезжать на велосипеде. Наработанное с декабря не потеряется, когда отдыхаешь, час или два работаешь на турботренажёре, а потом выезжаешь на дорогу».

 

  В интервью федерации велоспорта Колумбии Эган Берналь не стал касаться вопроса о проведении Тур де Франс-2020 за закрытыми дверями. Он подчеркнул, что пока нет ясности, состоится ли гонка:

 

  «Ради  велоспорта,  спонсоров, инвестировавших много денег и получивших удар из-за карантина, надеюсь, все три Гранд-тура в 2020 году будут проведены. В противном случае ситуация будет очень серьёзной. Но пока мы должны посмотреть, как будут развиваться все события. Понятно, что мир должен жить дальше, и эта ситуация с COVID-19 должна в какой-то момент закончиться.

 

  Сейчас я немного отошёл от велоспорта, новости о нём почти не смотрю. На данный момент идут одни только предположения, и я не хочу забивать голову неопределённостью. Не представляю, как может выглядеть Тур без массы народа».

 

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Sezar
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (19)
    Sezar-Фото

    Саша, зачем мне отвечать в 10 уже раз на эти вопросы, если вы все равно меня не слышите?
    Резюмирую, если это так важно. Хотя и понимаю, что без толку.
    Мои близкие из группы риска хорошо изолированы. В том числе от меня. Я их берегу - почему их мне должно быть жалко?
    Я не боюсь короны, поскольку знаю свои шансы, делаю все для того, чтобы они были еще больше, тем более что я прививался от туберкулеза.
    Вирус закончится быстрее чем вы думаете. Жертв будет меньше чем вы думаете. Велосезон начнется раньше, чем вы думаете.
    Предлагаю больше не тратить друг на друга время. Жизнь рассудит.

  • Adriano
    Герант Томас о перспективе про ... (1)
    Adriano-Фото

    В любом случае очень много людей останутся безработными после такого экономического кризиса и глубокой рецессии. Уж точно бюджеты команд на следующий год будут кардинально порезаны и будет не до хлеба и зрелищъ. Тут как говорится "не до жиру быть бы живу".

  • paindoc
    Томас Де Гендт о привычках, тр ... (2)
    paindoc-Фото

    "- Ты когда-нибудь ездил на тандеме с женой или детьми?

     

    - Нет. Пробовал с товарищем по команде во время тимбилдинга. И тогда мы сбросили гида, который рассказывал нам перед стартом, что нам будет тяжело за ним усидеть, потому что у него электрический велосипед. Мы сбросили его через километр."

     

    Я так смеялся, чуть со стула не упал. Уверен, они могут и мотороллер сбросить!

  • litxaa
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (19)
    litxaa-Фото
    Золотые слова, абсолютно согласен.
  • sashaney
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (19)
    sashaney-Фото

    И жизнь тех, кто нам дорог. !!!!
    У Вас есть престарелые родители, дети/родственники с хроническими заболеваниями, родные - медики?
    Их Вам не жалко?
    Ковид - это рулетка, т.к. 1) нет 100% изоляции всех от всех 2) нет поголовного тестирования 3) инкубационный период и симптомы не совпадают у всех

  • sashaney
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (19)
    sashaney-Фото

    Вы когда видели ГТ в последний раз НЕ по ТВ? Вы знаете какая это масса людей? Даже без зрителей?
    1) Обслуга вокруг ГТ - НЕ здоровяки спортсмены
    2) Они могут и будут заражать спортсменов
    3) Как при этом будет выглядеть честное соревнование не понятно
    4) Эффект агресивного вируса на истощённую имуносистему ГТ гонщика не известен никому.
    Ещё надо вопросов накидать?

  • sashaney
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (19)
    sashaney-Фото
    Может быть впослений раз попробую. Ну не футбольный же форум тут.
    Карантин - единственный пока (!!!) способ системы защитить себя. Себя, понимаете?
    Т.е. заболевать будут всё равно, т.к. герметически ВСЕХ от ВСЕХ изолировать НЕ восможно.
    Но заболевать будут в кол-вах, с кот. медицинская система хотя бы может представить как бороться.
    Начинать проводить любые мероприятия в обход этог - прямой путь к крушению МЕД системы.
    Надеюсь этого не хочет никто.
  • Серафим
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (19)
    Серафим-Фото
    "2 человека в минуту погибают в России". Потрудились бы хотя бы посчитать. В часе 60 минут, в сутках - 60*24 = 1440 минут. В году 365 дней - то есть 1440 * 365 = 525 600 минут. То есть 1 миллион 51 тысяча человек у Вас погибает в России в год в автокатастрофах.
    На самом деле в 2019 году погибло на дорогах 16 900 человек, из них пешеходов - 4917 человек.
    1 человек в 31 минуту. Не надо придумывать отсебятину с целью - а пусть, ну прокатит и ладно.
    Ничего не имею против Вашей точки зрения. Только все же нужно для наглядности опираться на проверенные факты, а не на домыслы.
  • velodoctor
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (19)
    velodoctor-Фото
    2 в минуту, миллион в год?
  • litxaa
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (19)
    litxaa-Фото

    Здравствуйте, хорошо рассуждаете, умно. Только вот скажите, Вы готовы (да, да, вот лично вы) дать точный прогноз сколько людей заболеет/умрет от ковируса, если отменить все карантины и другие меры и дать гарантию того что больницы не захлебнутся в потоке больных, нуждающихся в неотложной помощи и что кривая смертности не будет при этом расти по экспоненте? И еще нести полную отвественность за свой прогноз.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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