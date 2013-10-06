Алехандро Вальверде одержал победу после падения на Вуэльте Испании-2021

Алехандро Вальварде – победитель 3 этапа Тура Сицилии-2021

Алехандро Вальверде одержал победу ровно через 40 дней после падения и схода с Вуэльты Испании-2021 и ровно через три года после победы в групповой гонке на чемпионате мира-2018, и довёл общее количество побед в карьере до 130.

3-й этап Тура Сицилии-2021 завершался 3,5-километровым подъёмом. Команда Movistar возглавила пелотон после того, как был пойман последний гонщик отрыва дня. В финальном спринте Алехандро Вальверде обошёл 23-летнего итальянского гонщика команды UAE Team Emirates Алессандро Кови, а благодаря секундам, выигранным на промежуточном спринте за 35 км до финиша и бонусным секундам на финише Вальверде возглавил генеральную классификацию, где теперь опережает Кови на 7 секунд.

Момент триумфа едва не был омрачён – Алехандро Вальверде упал на брусчатке на повороте через несколько метров после того, как пересёк финишную черту.

Photo Credits: LaPresse

Алехадро Вальверде: «Не думаю, что будут последствия. Очень счастлив, что одержал эту победу. Мы приехали за ней, всё сработало, пусть даже с таким неожиданным окончанием. К сожалению, потерял контроль над велосипедом на этой брусчатке, но, думаю, ничего слишком серьёзного. Посмотрим, что будет после того, как высплюсь, тогда подумаем о планах на следующий этап.

Прежде всего хочу поблагодарить всех товарищей по команде, потому что без их усилий не смог одержать бы эту победу. Она принесла мне душевное спокойствие. Теперь знаю, что я в порядке.

Последние несколько недель я мог тренироваться, восстановился быстро, а сегодня снова доказал, что я в хорошей форме. Моя цель здесь, на Сицилии и на следующие дни – набрать гоночных дней, чтобы подготовиться к Ломбардии. Знаю, что будет тяжело, но сейчас у нас есть что праздновать – ещё одну победу!»