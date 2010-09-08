Травма может помешать Алехандро Вальверде стартовать на Джиро д’Италия-2019

Старт Алехандро Вальверде на Джиро д’Италия-2019 зависит от того, успеет ли он восстановиться после травмы

Команда Movistar сообщила, что старт Алехандро Вальверде на Джиро д’Италия-2019 находится под вопросом из-за травмы, полученной испанским гонщиком во время тренировки перед Льеж-Бастонь-Льеж. Действующий чемпион мира, которому 25 апреля исполнилось 39 лет, сошёл с финальной арденнской классики за 100 км до финиша.

Генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ в интервью Cyclingnews рассказал, что Алехандро Вальверде падал во время тренировки перед стартом Льеж-Бастонь-Льеж и сильно ударился копчиком.

В заявлении команды Movistar говорится: "Алехандро Вальверде упал во время тренировки в четверг, 25 апреля, перед стартом Льеж-Бастонь-Льеж. В понедельник 29 апреля ему провели сканирование, чтобы определить область повреждения. Полный медицинский осмотр показал наличие внутрикостного отёка в крестце. Старт на Джиро д’Италия-2019 зависит от того, как пройдёт процесс восстановления".

Для Алехандро Вальверде это второй старт на Джиро д’Италия в карьере, впервые он проехал итальянский Гран-тур в 2016 и занял третье место в общем зачёте.