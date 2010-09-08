VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Травма может помешать Алехандро Вальверде стартовать на Джиро д’Италия-2019

  Старт Алехандро Вальверде на Джиро д’Италия-2019 зависит от того, успеет ли он восстановиться после травмы

 

  Команда Movistar сообщила, что старт Алехандро Вальверде на Джиро д’Италия-2019 находится под вопросом из-за травмы, полученной испанским гонщиком во время тренировки перед Льеж-Бастонь-Льеж. Действующий чемпион мира, которому 25 апреля исполнилось 39 лет, сошёл с финальной арденнской классики за 100 км до финиша.

 

 

 

 

  Генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ в интервью Cyclingnews рассказал, что Алехандро Вальверде падал во время тренировки перед стартом Льеж-Бастонь-Льеж и сильно ударился копчиком.

 

  В заявлении команды Movistar говорится: "Алехандро Вальверде упал во время тренировки в четверг, 25 апреля, перед стартом Льеж-Бастонь-Льеж. В понедельник 29 апреля ему провели сканирование, чтобы определить область повреждения. Полный медицинский осмотр показал наличие внутрикостного отёка в крестце. Старт на Джиро д’Италия-2019 зависит от того, как пройдёт процесс восстановления".

 

  Для Алехандро Вальверде это второй старт на Джиро д’Италия в карьере, впервые он проехал итальянский Гран-тур в 2016 и занял третье место в общем зачёте.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 18:00 | Регистрация: 14.12.2015

    Ой, какая неприятная травма! Плюс возраст. Да уж! Вот хотелось бы его участия, как на мой взгляд он самый стабильный гонщик, несмотря на возраст. Выздоравления! 

  2. Имя: Юрий

    Starch27

    Вчера, 20:12 | Регистрация: 8.09.2010

    Сейчас попросится на Тур и Мовистар опять поедут составом в 100500 капитанов.

  3. paziz

    Вчера, 21:05 | Регистрация: 10.02.2018

    Жалко если его не будет на гонке, невероятно, один из тех ради кого стоит смотреть велоспорт Помните как Нибали тоже упал на копчик?

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie

1 мая 2019

Eschborn-Frankfurt

1 - 5 мая 2019

Five Rings of Moscow

2 - 5 мая 2019

Tour de Yorkshire

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


ОПРОС

Будете ли вы следить за Туром Романдии-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Павел Сиваков – победитель Тур ... (8)
    VeloVelo-Фото
    Ланда это другой тип гонщика.
    Ланда точно не генеральщик.
  • rossa2005
    Якоб Фульсанг выигрывает Льеж- ... (7)
    rossa2005-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    3
    Ну а за 4 км. на ЛБЛ, когда велосипед Якуба вместе с ним пошёл в занос (как он его там удержал!?) у меня аж сердце йокнуло. 

    он в андерские годы очень сильно ездил XCO. Не помню точно, но кажется даже чемп Европы выиграл.

  • uran
    Тур Романдии-2019. Пролог (7)
    uran-Фото
    Интересно в кого Мартин перепрофилировался? Он прологом не ездил хорошо. Может нога пошла?
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Цифры и ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Выделю (для себя) жирно-красным два этапа №16 и №20. Мне кажется, что там горнякам-антираздельщикам можно будет с лиховй компенсировать все неудачи на раздеках (при добротной ноге на 3-й неделе Джиро, конечно).

    9 этапов протяженностью 200 км и более

    Вроде в последние годы идёт тенденция на уменьшения километража этапов на гранд-турах, а тут аж 3 этапа за 230+ км. и больше 3500+ по общей протяженности.

  • GTX
    Тур Романдии-2019. Пролог (7)
    GTX-Фото
    Тратник ещё тот конь. Роглич в очередной раз второй на этапе, но главное, что генералы берет почти все
  • paziz
    Травма может помешать Алехандр ... (3)
    paziz-Фото
    Жалко если его не будет на гонке, невероятно, один из тех ради кого стоит смотреть велоспорт Помните как Нибали тоже упал на копчик?
  • Starch27
    Травма может помешать Алехандр ... (3)
    Starch27-Фото

    Сейчас попросится на Тур и Мовистар опять поедут составом в 100500 капитанов.

  • Arciv
    Тур Романдии-2019. Пролог (7)
    Arciv-Фото
    Цитата: kwwk
    А должен был?
    Блин,он же не участвует,точно.
  • kwwk
    Тур Романдии-2019. Пролог (7)
    kwwk-Фото
    А должен был?
  • Gonza Golanov
    Тур Романдии-2019. Пролог (7)
    Gonza Golanov-Фото

    Карлитос хорошо как проехал

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

2 мая

Owain Doull (Team INEOS)

Hideto Nakane (Nippo - Vini Fantini - Faizane)

Aaron Verwilst (Sport Vlaanderen - Baloise)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2019 (141)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)
Ноябрь 2018 (74)