Перелом ключицы у Алехандро Вальверде после падения на 7-м этапе Вуэльты Испании-2021

Карлос Верона и Мигель Анхель Лопес о падении Алехандро Вальверде и 7-м этапе Вуэльты Испании-2021

Велокоманда Movistar обновила данные о состоянии здоровья Алехандро Вальверде. 41-летний испанский гонщик вылетел за пределы дороги во время 7-го этапа Вуэльты Испании-2021 за 43 км до финиша. Он продолжил гонку, но через несколько километров был вынужден прекратить борьбу из-за сильной боли.

Первый осмотр в госпитале Аликанте не выявил переломов, но дополнительные тесты повреждённого плеча показали, что у капитана команды Movistar перелом правой ключицы. В субботу, 22 августа, в Мурсии ему будет сделана операция.

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Карлос Верона, товарищ Вальверде по команде, на 7-м этапе находился в отрыве и поборолся за победу. Он финишировал вторым на вершине подъёма 1-й категории Балкон де Аликанте. Карлосу Вероне пришлось быстро менять планы, так как первоначально он должен был помогать капитанам команды Movistar бороться за генеральную классификацию.

Карлос Верона: «С одной стороны я доволен, с другой – растерян. Был так близко к победе, хотя сначала и не планировал бороться за этап, потому что мы были нацелены на борьбу за генеральную классификацию. Пачи (Patxi Vila) мне сказал, что Алехандро собирается атаковать.

Я держал порох сухим, берёг силы. И вдруг по радио наступила тишина. Я не мог понять, что происходит. Потом мне сказали, что Алехандро упал. Я надеюсь, с ним всё в порядке. Так как я находился впереди, пришлось переключиться на борьбу за этап. Я спросил, могу ли попробовать. Мне дали зелёный свет. Я знал, что должен предугадать атаки, сам атаковал так много, насколько хватило сил. Пришлось атаковать до самого крутого сектора, потому что в отрыве были более сильные горняки. Я дважды старался уехать на «полочках», чтобы набрать преимущества, пока группа была в нерешительности. Да, Сторер удержался, он легче меня, у меня 70 кг. В этом разница. Он сегодня был сильнейшим».

Мигель Анхель Лопес: «Так жаль, что Бала не сможет продолжать гонку. Это большая потеря для команды. Он такой блестящий гонщик, умеет нас успокоить, даёт уверенность. Он ключевой гонщик на таких этапах как сегодня, потому что во всех этих небольших группах всегда появляется шанс выйти вперёд. Просто очень грустно. Я

не видел самого падения, потому что мы были чуть дальше, после того, как он с Рохасом атаковал. Я был во второй группе с Энриком Масом. Когда проезжали место его падения, там уже никого не было. Я только потом понял, что он упал. Он настолько талантлив, несмотря на возраст, никогда не перестаёт нас удивлять. Он всегда с топовыми гонщиками, даёт уверенность. У него огромный опыт. Очень тяжело, что он сошёл.

Не знаю, с какими задачами будем стартовать в воскресенье, но уверен, что будет тяжело. Повлияют рельеф и жара. Вы видели, что атак на последних подъёмах было не так много именно поэтому. Участки были слишком крутыми, чтобы создать просвет».