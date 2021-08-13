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Перелом ключицы у Алехандро Вальверде после падения на 7-м этапе Вуэльты Испании-2021

Карлос Верона и Мигель Анхель Лопес о падении Алехандро Вальверде и 7-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Перелом ключицы у Алехандро Вальверде после падения на 7-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

  Велокоманда Movistar обновила данные о состоянии здоровья Алехандро Вальверде. 41-летний испанский гонщик вылетел за пределы дороги во время 7-го этапа Вуэльты Испании-2021 за 43 км до финиша. Он продолжил гонку, но через несколько километров был вынужден прекратить борьбу из-за сильной боли.

 

  Первый осмотр в госпитале Аликанте не выявил переломов, но дополнительные тесты повреждённого плеча показали, что у капитана команды Movistar перелом правой  ключицы. В субботу, 22 августа, в Мурсии ему будет сделана операция.

 

Перелом ключицы у Алехандро Вальверде после падения на 7-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Photo (c) Movistar Team

 

  Карлос Верона, товарищ Вальверде по команде, на 7-м  этапе находился в отрыве и поборолся за победу. Он финишировал вторым на вершине подъёма 1-й категории Балкон де Аликанте. Карлосу Вероне пришлось быстро менять планы, так как первоначально он должен был помогать капитанам команды Movistar бороться за генеральную классификацию.

 

  Карлос Верона: «С одной стороны я доволен, с другой – растерян. Был так близко к победе, хотя сначала и не планировал бороться за этап, потому что мы были нацелены на борьбу за генеральную классификацию. Пачи (Patxi Vila) мне сказал, что Алехандро собирается атаковать.

 

Я держал порох сухим, берёг силы. И вдруг по радио наступила тишина. Я не мог понять, что происходит. Потом мне сказали, что Алехандро упал. Я надеюсь, с ним всё в порядке. Так как я находился впереди, пришлось переключиться на борьбу за этап. Я спросил, могу ли попробовать. Мне дали зелёный свет. Я знал, что должен предугадать атаки, сам атаковал так много, насколько хватило сил. Пришлось атаковать до самого крутого сектора, потому что в отрыве были более сильные горняки. Я дважды старался уехать на «полочках», чтобы набрать преимущества, пока группа была в нерешительности. Да, Сторер удержался, он легче меня, у меня 70 кг. В этом разница. Он сегодня был сильнейшим».

 

  Мигель Анхель Лопес: «Так жаль, что Бала не сможет продолжать гонку. Это большая потеря для команды. Он такой блестящий гонщик, умеет нас успокоить, даёт уверенность. Он ключевой гонщик на таких этапах как сегодня, потому что во всех этих небольших группах всегда появляется шанс выйти вперёд. Просто очень грустно. Я

 

не видел самого падения, потому что мы были чуть дальше, после того, как он с Рохасом атаковал. Я был во второй группе с  Энриком Масом. Когда проезжали место его падения, там уже никого не было. Я только потом понял, что он упал. Он настолько талантлив, несмотря на возраст, никогда не перестаёт нас удивлять. Он всегда с топовыми гонщиками, даёт уверенность. У него огромный опыт. Очень тяжело, что он сошёл.

 

Не знаю, с какими задачами будем стартовать в воскресенье, но уверен, что будет тяжело. Повлияют рельеф и жара. Вы видели, что атак на последних подъёмах было не так много именно поэтому. Участки были слишком крутыми, чтобы создать просвет».

 

Результаты 7 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • nightbuster33
    Алехандро Вальверде сошёл с Ву ... (4)
    nightbuster33-Фото
    Беру свои слова обратно. Там не было ни камня,ни выбоины.Идеальный асфальт.Это что-то странное.Посмотрите внимательно ЮТьЮБ(автор:NBCsports),где кадр за кадром можно просмотреть происходящее.По мне:на мгновение вибрирует переднее колесо,старается выправить,едет прямо,большая скорость, тормозит задним,которое юзом уходит вперед раньше переднего и он падает вместе с велосипедом.Может он непроизвольно вначале использовал тормоз переднего колеса?Кадр за кадром-ON-STOP-ON-STOP.А какВЫ думаете?
  • EL-Fenomeno
    Алехандро Вальверде сошёл с Ву ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Согласен больше с Денисом (DenisRodikov) нежели с товарищем Мэлсом (nightbuster33), что там не всё же было камня, как многие утверждают в коментах на англо_язычных ресурсах. Пересмотрев видео не раз и не два, я тоже увидел что А.Вальверде каг бэ резко "стукнуло" вниз (из-за выбоини или ямки на асфальте) и он сбился с "ритма", пошёл на скорости под откос, ну и потом к счастью упал раньше, если уместно так сказать, ибо там ведь обрыв был и человек мог просто улететь дальше и скатиться глубже. 

    За 15 стартов на испанском Гранд-туре лидер команды Movistar лишь второй раз сходит с гонки.

    До этого первый раз в далёком 2002 году (!!), на первой своей Вуэльте (!)

    На FloBikes (Ю-Туб канал) есть видео падения и момент схода Вальверде. И если на первое страшно смотреть, то на второе тяжко...ведь это может быть его последняя Вуэльта в карьере и вот такой неудачный конец cray Мне почему сразу вспомнился Тур де Франс (не помню уже правда какой год), когда Альберто К. выступая за Тинькофф тоже на скорости наехал на камень или выбоину, упал, продолжил гонку, но потом через пару км. вынужден был сойти. И комрады по команде, и сам товарищ Олег Т. (кажись) его не могли утешить, а Контадор не смог сдержать слёз.

    Так вчера и Алехандро, плакал от досады, и беспомощности что не может продолжать колесить и вот так вынужден завершать эту Вуэльту sorry

  • Александра
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    Александра-Фото

    Какие печальные кадры с Вальверде! Очень, очень жаль, что так  получилось.

    И Пашин результет, конечно, не разочаровывает, он молодец. Но, елки, надежда на победу была такой настойчивой.) Очень давно не было россиян на подиуме.

    Но горох - тоже неплохо.

  • Александра
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    Александра-Фото
    Извините, конечно, я просто уточнить, два вас девочки и девчули - что-то лично неприятное? А то я прямо волнуюсь, ничего, что я тут пишу иногда?
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    Серафим-Фото

      Ждем сториз от Сторера в Инстаграм.

    Ждем хороших новостей по Алехандро Хуановичу. Полет на самый край бездонного обрыва выглядел жутковато. Спасибо, Боже, что не дальше.

      И не знаю, кому не понравился сегодняшний этап. Всё могло быть горазде скучнее и прозаичнее. Могли бы засушить этап на первом подъеме, отпустив незначащих в ГК грегари и доехали бы вместе до финиша гамбузом. Как это зачастую, особенно на Вуэльте.

      Однако всё было достаточно живо. Ставлю плюс за этап ( не считая Вальверде ). 

     

  • Earl57
    Tour de l'Avenir-2021. Этап 7 (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: BaiGali
    В Астану бы этих братьев Холланд или Дзану. Ещё есть слухи про Москона и Конти

    Фамилия братьев Йохансен. И у них контракт с родной норвежской командой до конца 2024 г.

  • 1587
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    1587-Фото
    В середине гонки был интересный момент когда Роглич переложился к Йейтсу и Карапасу, в надежде сыграть на противоречиях в Инеосе, видимо. Но те не стали бросать Берналя или им запретили по радио. В этот момент гонка была фактически отдана отрыву.
  • BaiGali
    Tour de l'Avenir-2021. Этап 7 (4)
    BaiGali-Фото
    В Астану бы этих братьев Холланд или Дзану. Ещё есть слухи про Москона и Конти
  • Gerasim
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    Gerasim-Фото
    Вот правильные слова, и пусть кто-то локти кусает. Верю тоже в Сашу.
  • Gerasim
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    Gerasim-Фото
    Какую правду, смешно, как всегда пишите чушь, девчуля.

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5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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