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Алехандро Вальверде ставит целью борьбу за вторую радужную майку чемпиона мира

Цели команды Movistar на вторую часть сезона 2020 года

 

 

  Команда Movistar на видеоконференции обозначила цели на вторую часть сезона. Генеральный менеджер команды Эусебио Унсуэ подтвердил, что Алехандро Вальверде Энрик Мас возглавят команду на Тур де Франс (29 августа – 20 сентября) и Вуэльте Испании (20 октября – 8 ноября). А Марк Солер дебютирует на Джиро д’Италия (3 – 25 октября).

 

40-летний Алехандро Вальверде рассказал, что ставит целью борьбу за вторую радужную майку на чемпионате мира.

 

Цели команды Movistar на вторую часть сезона 2020 годаЦели команды Movistar на вторую часть сезона 2020 года

 

 

 

   Алехандро Вальверде: «Обычно после Тур де Франс я в очень хорошей форме. Заканчивая Тур, я всегда немного расслаблялся, гулял, а потом стартовал на Классике Сан-Себастьяна, что было идеальной подготовкой к чемпионату.

 

На этот раз я все силы направлю на чемпионат мира. В этом году я планировал участвовать в Туре с прицелом на Токио, но теперь без Олимпиады, готовясь к Тур де Франс, убиваешь двух зайцев – это будет и подготовкой к чемпионату мира.  

 

Сейчас всё в жизни начинает возвращаться в нормальное русло, но никто не знает, как тело отреагирует на такой долгий период без гонок.

 

Чувствую себя так, как всегда в это время года. Лето, хорошая погода, летняя велоформа – это всегда приятно. Физическая форма у меня такая, как и должна быть, а не как в декабре.

 

Но всё равно всё будет необычно. Такого прежде никогда не было, никто не знает, не появится ли слабость в начале, середине или в конце Тур де Франс. Точно одно – все будут предельно мотивированы, будь это доместики или лидеры команды.

 

Когда карантин только начался, всё казалось очень непривычным, и он продлился дольше, чем мы думали. Я с огромным нетерпением жду возвращения в гонки. Чувствую, будто мне снова 30 лет.

 

Спросите Эусебио, захочет ли он продлить ещё мой контракт! Это правда, я говорил себе во время изоляции, что я ведь могу и продолжать. У меня есть контракт до конца 2021 года. Пусть пройдёт этот год, а там будет видно».

 

  Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды Movistar, подтвердил, на данный момент разработан предварительный план, согласно которому три лидера команды – Алехандро Вальверде, Марк Солер и Энрик Мас, начнут сезон на Вуэльте Бургоса, которая должна стартовать 28 июля. Они также втроём поедут Критериум Дофине, а затем Солер отправится на Тиррено-Адриатико и Джиро д’Италия, а Вальверде и Мас будут ждать старта Тур де Франс.

 

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:40 | Регистрация: 30.06.2017

    Мувики обескровленны уходом Карабаса и Индейца. А вот Кинтана наоборот окрылен. Сюрпиз будет мувикам от него.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 00:48 | Регистрация: 7.12.2014

    Вот и Солер капитаном на ГТ поедет. 

    EF Хью Карти отправляет.

    Когда же Митчелтон объявит свои планы? Колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медведь. wizard Пусть Джек Хейг капитаном на Джиро будет. Чем он хуже Солера и Карти? Дайте рыжему его шанс!

    И пусть молодежь взбодрит старую акулу))

  3. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 08:13 | Регистрация: 4.09.2010

    у Вальверде и Солера одинаковые очки. тоже чтоль контрактные?

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Комментарии

  • Earl57
    Крис Фрум: «Берналь и новое по ... (8)
    Earl57-Фото
    Дисциплина, говорите? Брейлсфорд каждому из трех пообещал единоличное лидерство на Туре, когда разговаривал с ними по отдельности. Типа мотивировал. А журналистам сказал, что лидером станет тот, кто будет в лучшей форме в конце июля - середине августа. Никакие прошлые заслуги значения иметь не будут, как и потенциальные возможности. Только тот, кто сильнее в данный момент времени.
  • Александра
    Крис Фрум: «Берналь и новое по ... (8)
    Александра-Фото

    Божечки, он вообще живой? Тощий, ужас. Огромная голова над маленьким телом. Очень надеюсь, что неудачный ракуср съемки, смотреть же больно на человека.

  • Sezar
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (12)
    Sezar-Фото
    Почему бы не быть итальянскому прологу? Деннис может на нем и не выиграть. А в горах Роан не потянет. Есть длинная разделка, чем не вариант для РМ?
    Там 2 горы такие. Под 2700. Всего. К тому времени юные колумбийцы уже много потеряют. Пускай резвятся. Я бы хотел, чтобы поехали Каттанео, Нокс и юный колумбиец, что был с ним на Альгарве. Хватит до отметки 5 км до финиша. А дальше сама-сама.
  • AvA
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (12)
    AvA-Фото

    Эвенпул, по мнению всех здешних скептиков, намного слабее относительно его сокомандника Жужу??...

    А на прошлогоднем Туре Жужу что сделал? При другом рельефе, при другом уровне надежд, ожиданий, давления, при других соперниках....

    ИМХО, так категорически безапеляционнно хоронить, равно как и превозносить, какой смысл??...

    Силы/умения/знания есть, желание/мотивация есть. Значит шанс будет.

  • Ice
    Крис Фрум: «Берналь и новое по ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Мания пятибожия . 1,5 года вне гонок. Не потянет. Молодые заездят его в горах в одну калитку. И Берналь не будет помогать. По интервью видно было. Амбиции.

    А Берналь уже сам решает, кому помогать, а кому нет?))) Взрослые вроде люди, а такую ересь несете. В Инеос дисциплина похлеще, чем в Астане, чего ж ваши сами не решают, кому помогать в гонке, а кому нет, едут по указке спортдиров?

  • Серафим
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (12)
    Серафим-Фото

     Я вижу отличие Эвенпула от остальных молодых талантов в том, что никто (и возможно он сам) не знает его природой данной специализации. 

      Да, он очень хорош в разделке, но может хороший раздельщик он потому, что его функциональные данные находятся на другой ступени по сравнению с большинством велогонщиков. И, вполне возможно, при направленной подготовке он раскроется как горняк высшего класса, способный за счет своих возможностей ездить разделку на высоком уровне, недоступном другим горнякам.

     Да, он любит эпатаж, но мне кажется, что звездится Эвенпул намеренно, привлекая внимание в целях PR. К примеру, привлечь внимание будущих спонсоров, его команда не самый лучший вариант для развития карьеры супермногодневщика.

      Ну это так, по моим дилетантским рассуждениям.

  • Shalam s Urala
    Алехандро Вальверде ставит цел ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    у Вальверде и Солера одинаковые очки. тоже чтоль контрактные?

  • Earl57
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (12)
    Earl57-Фото
    Пролога в Будапеште, на котором Ремко надеялся победить, не будет. Что будет вместо него, пока неизвестно. Определенно только то, что старт Джиро будет на юге Италии. Но какие это будут этапы и где конкретно, еще не решено. И вероятнее всего Деннис тоже хочет примерить розовое. В высоких горах под 3000 м молодые колумбийцы резвиться будут, там Ремко тоже особо не претендент. И у Лефевра еще остались горные грегари?
  • uran
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (12)
    uran-Фото
    Погачар уже был в пример скептикам. Так что ничего не ясно. Пару дней в розовом и итог в 5-ке будет отличным дебютом. Судя по заявленным гонщикам вполне.
  • rude_rider
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (12)
    rude_rider-Фото

    Команда не та чтобы бороться за ГТ

     

    Конта уже раздавал лавры и назначил Мааса приемником..теперь наверное жалеет об этом,пора искать нового испанца на эту роль

     

    Но главное в этом парне то что он атакует казалось бы нелогично.может быть это поможет аля Аройо .

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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