Календарь гонок Алехандро Вальверде на сезон 2018 года

Сезон 2018 года Алехандро Вальверде – от Mallorca Challenge до Ломбардии

Алехандро Вальверде 25 января вернётся в гонки после травмы, полученной на 1-м этапе Тур де Франс-2017. 37-летний испанский гонщик команды Movistar планирует выступать с января по октябрь, начать сезон с первой гонки серии Mallorca Challenge, а завершить на классике Ломбардия. Хотя ранее Алехандро Вальверде говорил, что хочет стартовать на Джиро д'Италия, в итоге команда решила, что испанский гонщик примет участие в Тур де Франс и Вуэльте Испании.

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Алехандро Вальверде: «Пару дней буду выступать на Майорке, потом Вуэльта Валенсии, Вуэльта Мурсии, Тур Абу-Даби или Вуэльта Андалусии. Обычно я не принимают участие в Андалусии, но надеюсь проехать эту гонку, потому что она мне нравится. Затем, возможно, Страде Бьянке, Вуэльта Каталонии, Арденны, Критериум Дофине, Тур де Франс-2018, Классика Сан-Себастьяна, Вуэльта Испании и Ломбардия.

Сейчас чувствую себя хорошо, но никогда не узнаешь, в какой форме находишься, пока не примешь участия в гонке. Я очень много тренировался этой зимой, чтобы понять, каким может быть пик моей формы, после чего сознательно облегчил нагрузку. Не хочу слишком рано в сезоне выходить к 100% готовности.

Мне очень понравилась Джиро д’Италия, но у команды Movistar другие планы, и я поеду Тур де Франс и Вуэльту Испании.

Маршрут чемпионата мира мне очень подходит, но надо посмотреть, смогу ли я к подойти к гонке на пике формы. Ещё нам надо понять, с каким планом подходить к Вуэльте Испании-2018 – стоит ли мне бороться за общий зачёт или просто готовиться к чемпионату мира. Я ещё не знаю, буду ли лидером команды. Микель Ланда должен выступать очень хорошо, посмотрим, как получится».