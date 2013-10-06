VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Календарь гонок Алехандро Вальверде на сезон 2018 года

Сезон 2018 года Алехандро Вальверде – от Mallorca Challenge до Ломбардии

 

 

  Алехандро Вальверде 25 января  вернётся в гонки после травмы, полученной на 1-м этапе Тур де Франс-2017. 37-летний испанский гонщик команды Movistar планирует выступать с января по октябрь, начать сезон с первой гонки серии Mallorca Challenge, а завершить на классике Ломбардия. Хотя ранее Алехандро Вальверде говорил, что хочет стартовать на Джиро д'Италия, в итоге команда решила, что испанский гонщик примет участие в Тур де Франс и Вуэльте Испании.

 

Photo (c) ALEJANDRO VALVERDE

 

  Алехандро Вальверде: «Пару дней буду выступать на Майорке, потом Вуэльта Валенсии, Вуэльта Мурсии, Тур Абу-Даби или Вуэльта Андалусии. Обычно я не принимают участие в Андалусии, но надеюсь проехать эту гонку, потому что она мне нравится. Затем, возможно, Страде Бьянке, Вуэльта Каталонии, Арденны, Критериум Дофине, Тур де Франс-2018, Классика Сан-Себастьяна, Вуэльта Испании и Ломбардия.

 

  Сейчас чувствую себя хорошо, но никогда не узнаешь, в какой форме находишься, пока не примешь участия в гонке. Я очень много тренировался этой  зимой, чтобы понять, каким может быть пик моей формы, после чего сознательно облегчил нагрузку. Не хочу слишком рано в сезоне выходить к 100% готовности.

 

  Мне очень понравилась Джиро д’Италия, но у команды Movistar другие планы, и я поеду Тур де Франс и Вуэльту Испании.

 

  Маршрут чемпионата мира мне очень подходит, но надо посмотреть, смогу ли я к подойти к гонке на пике формы. Ещё нам надо понять, с каким планом подходить к Вуэльте Испании-2018 – стоит ли мне бороться за общий зачёт или просто готовиться к чемпионату мира. Я ещё не знаю, буду ли лидером команды. Микель Ланда должен выступать очень хорошо, посмотрим, как получится».  

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Андрей Вязов

    Meridale

    Сегодня, 23:02 | Регистрация: 6.10.2013

    Джиро он хочет, а Мир кто будет в Австрии выигрывать? Ему для флеш рояля радужной майки не хватает и потом, в принципе, можно и на пенсию.

  2. Имя: Юрий

    Крайний

    Сегодня, 23:32 | Регистрация: 21.05.2014

    Что то долго он восстанавливался.

     

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2017

Ближайшие старты

16 - 21 января 2018

Santos Tour Down Under

21 - 28 января 2018

Vuelta a San Juan

28 января 2018

Cadel Evans Great Ocean Road Race

31 января - 4 февраля 2018

Herald Sun Tour

31 января - 4 февраля 2018

Volta a la Comunitat Valenciana

31 января - 4 февраля 2018

Etoile de Besseges

6 - 10 февраля 2018

Dubai Tour

6 - 11 февраля 2018

Colombia Oro y Paz


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • Крайний
    Календарь гонок Алехандро Валь ... (2)
    Крайний-Фото

    Что то долго он восстанавливался.

     

  • EL-Fenomeno
    8 лет порталу "Новости велосп ... (24)
    EL-Fenomeno-Фото

    Присоединяюсь ко всем поздравлениям и пожеланиям в сторону действительно ЛУЧШЕГО вело-сайта на пост_советском пространстве! Спасибо за оперативность, анализы, обзоры и просто нововостные ленты.

    Сам на сайте уже ровно 3 года, но читал, примерно ещё столько же до регистрации))

    ТАК ДЕРЖАТЬ + 1 пожелание: хотелось бы только увидеть в будущем на сайте отдельно вело-форум с темами для общения и обменом информации/опытом

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019 стартует в Б ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото
    ПЛЮСую; а ещё было бы резонно под такой юбилей сделать финиш второго этапа на Мур дю Уи (как на Вуэльте, сразу же на 2-м этапа финиш в гору). Но увы-увы, ни Уи, ни горного финиша, ещё и Мур отодвинули(
  • Meridale
    Календарь гонок Алехандро Валь ... (2)
    Meridale-Фото

    Джиро он хочет, а Мир кто будет в Австрии выигрывать? Ему для флеш рояля радужной майки не хватает и потом, в принципе, можно и на пенсию.

  • RVL
    Проблема с почками как основа ... (64)
    RVL-Фото
    логика от лукавого. много, оочень много бессовестных и лживых или опозорены, или в тюрьмах или в могиле. зачастую и в большинстве своем-это слабые люди. ну ты сам расписался
  • RVL
    Проблема с почками как основа ... (64)
    RVL-Фото
    походу все. и не только он
  • RVL
    Проблема с почками как основа ... (64)
    RVL-Фото

    не не. тут был боец-Тим Велленс, похоже страждущий))) правильный)))!???

    , который рассказал, что так не поступил. и остальная твоя логика на счет любых , и 99.9% ничтожна...

    а проституто легализовано во многих странах

  • RVL
    8 лет порталу "Новости велосп ... (24)
    RVL-Фото

    ну, вы поняли!

  • Александра
    8 лет порталу "Новости велосп ... (24)
    Александра-Фото

    Поздравляю! Спасибо вам большое за вашу работу! Так сложно найти хоть какой-нибудь качественный русскоязычный ресурс, посвященный велошоссе, а тут со всех сторон прекрасный Велолайв!

    С днем рождения и долгих лет процветания.

     

  • Shalam s Urala
    Тур Даун Андер-2018. Этап 3 (5)
    Shalam s Urala-Фото

    в идеале бы - Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates )
    тогда 5-ка критериума с аделаиды - знамение! )

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 января

Boy Van Poppel (Trek-Segafredo)

Miles Scotson (BMC Racing Team)

Jose Manuel Diaz Gallego (Israel Cycling Academy)

19 января

Daniel Jaramillo (UnitedHealthcare Pro Cycling Team)

Daniel Turek (Israel Cycling Academy)

Julian Cardona Tabares (EF Education First-Drapac)

20 января

Floris De Tier (Team Lotto NL - Jumbo)

Piet Allegaert (Sport Vlaanderen - Baloise)

Cl?ment Russo (Fortuneo - Samsic)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2018 (59)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)
Октябрь 2017 (113)
Сентябрь 2017 (169)
Август 2017 (230)