В честь Алехандро Вальверде в Мурсии названа улица

Проспект Алехандро Вальверде и велодром имени Вальверде появятся в испанской Мурсии

После победы Алехандро Вальверде в групповой гонке чемпионата мира-2018 власти города Мурсия назвали в честь 38-летнего испанского гонщика улицу, переименовав проспект Аликанте (Avenida de Alicante) в проспект Алехандро Вальверде (Avenida Alejandro Valverde). Об этом сообщило испанское издание AS.

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

Также именем Алехандро Вальверде будет назван велодром, который сейчас реконструируют в другом муниципалитете Мурсии – Молина-де-Сегура. Об этом сообщает испанское издание La Verdad.

Вальверде родился в Лас-Лумбрерас (Las Lumbreras), муниципальном округе Мурсии, в десяти минутах от улицы, которую назвали в его честь. Интересно, что проспект Алехандро Вальверде пересекается с проспектом Мигеля Индурайна, но пятикратный победитель Тур де Франс не является уроженцем Мурсии.