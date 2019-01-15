В честь Алехандро Вальверде в Мурсии названа улица

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Проспект Алехандро Вальверде и велодром имени Вальверде появятся в испанской Мурсии
После победы Алехандро Вальверде в групповой гонке чемпионата мира-2018 власти города Мурсия назвали в честь 38-летнего испанского гонщика улицу, переименовав проспект Аликанте (Avenida de Alicante) в проспект Алехандро Вальверде (Avenida Alejandro Valverde). Об этом сообщило испанское издание AS.
Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto
Также именем Алехандро Вальверде будет назван велодром, который сейчас реконструируют в другом муниципалитете Мурсии – Молина-де-Сегура. Об этом сообщает испанское издание La Verdad.
Вальверде родился в Лас-Лумбрерас (Las Lumbreras), муниципальном округе Мурсии, в десяти минутах от улицы, которую назвали в его честь. Интересно, что проспект Алехандро Вальверде пересекается с проспектом Мигеля Индурайна, но пятикратный победитель Тур де Франс не является уроженцем Мурсии.
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Cyrill
Миккель Оноре – новый гонщик к ... (2)
"Не думаю, что есть лучшая платформа для моего развития, чем та, которую мне предложили в Quick Step Floors..." для участия в весенних классиках, конечно, кто бы сомневался
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Earl57
Адам Хансен продлил контракт с ... (2)
И тем не менее, 9 побед у Грайпеля в 2018 году против 4 у Юэна. Интересно, кто быстрее сформирует свой поезд - Грайпель в Фортунео или Юэн в Лотто.
К слову, Пол Де Гейтер, который выдавил Грайпеля из Лотто, ушел сам, пробыв генеральным менеджером менее года. По официальной версии - расхождение во взглядах на стратегию развития команды. По слухам - взбунтовались оставшиеся в Лотто гонщики. И совет директоров был недоволен тем, что Де Гейтер не нашел новых спонсоров. Поэтому его уволили.
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Сейтмеметов сейтхалил
Миккель Оноре – новый гонщик к ... (2)
Очень рад за него!!)))) Миккель всегда очень настойчив, и целеустремленность его зашкаливает. Правда очень хрупкий , в прошлом году поломался на лавенире на первом этапе,в этом на вале,даосте. Плохой сигнал, гонщик который при падении сразу ломается, как Сивцов, тот тоже ,к сожалению постоянно с тяжёлыми травмами,хрупкий в общем. Мальчик призер всемирных юношеских игр, 2 место. Хороший раздельщик, ооочень хорошо ехал как в Италии, так и в Испании ,Франции, как спортсмен вырос в молодёжной Лотто Судал, где помогал Ламбрехту. После ездил в Вирту Бьярне Рийса.Так что гонец хороший. Удачи тебе Миккель!!!!!
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stalcker23
Тони Мартин переходит в команд ... (17)
Та куда ж так рано то? Я верю, что он найдет себя на весну еще, такие люди стали гонять по брусчатке капитанами, а он сможет скрытым капитан, как тот же Терпстра в КС
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VeloVelo
Тур Гуанси-2018. Этап 6 (9)
Цитата: EL-Fenomeno
Остается нам только 25 октября посмотреть на Евроспорте презентацию маршрута ТдФ-2019
В 12:30 прямой эфир.
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dendav
Эдвард Тёнс досрочно расторг к ... (11)
Ну вот, тут в оригинале несколько другие термины - не стиль, а "the teams way of working", что в данном контексте можно перевести как "направление работы команды".
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Velolive-Team
Эдвард Тёнс досрочно расторг к ... (11)
В статье приведён полный перевод пресс-релиза команды Sunweb. Вот полный текст оригинала, который есть на оф сайте команды:
TEAM SUNWEB AND EDWARD THEUNS (BEL) ARE SET TO PART WAYS AFTER THE CURRENT 2018 SEASON. WITH STILL ONE YEAR REMAINING ON THE 27-YEAR-OLD?S CONTRACT, BOTH THE TEAM AND THEUNS CAME TO THE MUTUAL DECISION TO TERMINATE THEIR COMMITMENT FROM THE END OF THIS SEASON DUE TO THEIR VISIONS ON THE SPORT DIFFERING. BOTH SIDES GO THEIR SEPARATE WAYS ON GOOD TERMS.
Theuns said: "It has been a tough year for me, both physically and mentally with some crashes and bad luck. I tried to adapt to the team?s way of working, but it didn?t really work out for me. We differ in vision so we decided that it would be best to end the contract. I now look forward to a new chapter in my career."
Team Sunweb's head of coaching Rudi Kemna (NED) said: "Following extensive talks we realised that our visions differ too much and lack the common, strong foundation that is required to continue working together. Giving Edward the opportunity and freedom to continue his career elsewhere is the only right decision, for both the team and Edward himself. We end the contract on mutual terms and we want to thank Edward for his commitment and efforts, wishing him all the best in his future career."
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