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Алехандро Вальверде продлил контракт с командой Movistar до конца 2021 года

Алехандро Вальверде останется в команде Movistar до конца 2021 года  

 

 

  39-летний испанский гонщик, действующий чемпион мира Алехандро Вальверде и команда Movistar объявили о продлении контракта до конца 2021 года. Также на пресс-конференции, которая проходила в центре Мурсии, было объявлено, что сотрудничество Алехандро Вальверде с организацией Abarca Sports будет продолжено, по меньшей мере, до конца 2024 года.

 

Алехандро Вальверде продлил контракт с командой Movistar до конца 2021 года

 

  Алехандро Вальверде со времени своего дебюта в велоспорте в 2002 году одержал 125 побед: среди них победа на Вуэльте Испании-2009, четыре победы на Льеж-Бастонь-Льеж, пять побед на Флеш Валлонь, три победы на Вуэльте Каталонии, две победы на Критериуме Дофине, четыре победы на этапах Тур де Франс.

 

Среди достижений испанского гонщика семь медалей чемпионата мира, включая золото 2018 года, подиумы Тур де Франс и Джиро д’Италия, пять подиумов Вуэльты Испании (помимо победы в 2009).

 

  Алехандро Вальверде: «Я счастлив, что продлил контракт. Всем известно, что команда Movistar для меня – дом, в котором меня очень любят и уважают. Я так счастлив, что могу остаться с командой ещё на два года. Это даёт мне спокойствие и уверенность, необходимые для того, чтобы я мог много работать и наслаждаться велогонками. Я буду бороться за новые победы, хочу выиграть так много, насколько хватит сил. Также хочу помогать команде в достижении больших успехов».

 

 Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды Movistar: «Для нас привилегия, что можем так долго наслаждаться спортивными и великолепными человеческими качествами Алехандро. Он принёс нам большой успех, и, конечно, многому нас научил даже тогда, когда не первым пересекал финишную черту.

 

  Его восстановления в 2017 году после такой тяжёлой травмы, полученной на Тур де Франс, его способность продолжать бороться за успех после почти двух десятков лет в велоспорте, его дружелюбие со всеми, с кем он общается, делает его самым необходимым для нас человеком, лидером во время и вне гонок. Надеюсь, он продолжит радоваться участию в велогонках в следующие два года, как делал это на протяжении всей карьеры».

 

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar

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  1. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 19:54 | Регистрация: 18.09.2014

    Такая долгая спортивная жизнь! Это очень здорово.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • Александра
    Алехандро Вальверде продлил ко ... (1)
    Александра-Фото
    Такая долгая спортивная жизнь! Это очень здорово.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Филипп Жильбер разочарован, чт ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Cyrill
    Удачи ФилЖилу, но главное остаться в команде с бельгийской или голландской пропиской протура ... Я надеюсь BMC ему хватило ...
    P.S.: несмотря на множество примеров, всегда относился крайне скептически к гонцам нацеленным на весенние классики и уходящим из комманд Бенилюкса ...
    + за комментарий. Так же хочу отметить рассуждения Лефевра,это супер менеджер.У него желание раскрывать гонщиков. А жильберу повезло)))
  • Cyrill
    Филипп Жильбер разочарован, чт ... (2)
    Cyrill-Фото

    Удачи ФилЖилу, но главное остаться в команде с бельгийской или голландской пропиской протура ... Я надеюсь BMC ему хватило ...

    P.S.: несмотря на множество примеров, всегда относился крайне скептически к гонцам нацеленным на весенние классики и уходящим из комманд Бенилюкса ...

  • velodoctor
    Национальные чемпионаты по шос ... (11)
    velodoctor-Фото

    Снова овечкин, круто)

  • ДимаЛел
    Национальные чемпионаты по шос ... (11)
    ДимаЛел-Фото
    в прошлом году он вообще был чемпионом страны
  • kwwk
    Национальные чемпионаты по шос ... (11)
    kwwk-Фото
    Берналь просто тестировал такой велик, как у меня на аве. Пока не получилось)))
  • SportSpirit
    Состав команды Deceuninck – Qu ... (5)
    SportSpirit-Фото

    У Жилбера заканчивается контракт с DQS и похоже продливать его не будут. Видимо поэтому и не везут его на Тур. 

     

    Обкатывают молодых (Асгрен, Мас) и старых удобных по разным причинам грегори (Мерков, Девенинс). 

  • SportSpirit
    Состав команды Groupama-FDJ на ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Жду борьбы за генерал от Пино и хорошего развоза в горах от Райшенбаха и Годю) 

  • Earl57
    Календарь велогонок UCI WorldT ... (3)
    Earl57-Фото

    Кому-то придется делать трудный выбор между Тур де Франс и Олимпиадой. Тур заканчивается 19 июля, а мужская групповая гонка в Токио будет 25 июля. Всего 6 дней между ними, что явно недостаточно с учетом дальности перелета и небходимости акклиматизации.  Чтобы не прихватил джетлаг, разница во времени с Европой -7 часов.

    Поэтому вероятнее всего претенденты на олимпийское золото предпочтут комбинацию Джиро+Тур Польши, заканчивающийся 11 июля. Две недели в самый раз.

  • ironharley
    Состав команды Deceuninck – Qu ... (5)
    ironharley-Фото
    и де Клерка зря не взяли

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Kevin Rivera (Androni Giocattoli)

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Clement Chevrier (AG2R)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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