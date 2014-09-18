Алехандро Вальверде продлил контракт с командой Movistar до конца 2021 года

Алехандро Вальверде останется в команде Movistar до конца 2021 года

39-летний испанский гонщик, действующий чемпион мира Алехандро Вальверде и команда Movistar объявили о продлении контракта до конца 2021 года. Также на пресс-конференции, которая проходила в центре Мурсии, было объявлено, что сотрудничество Алехандро Вальверде с организацией Abarca Sports будет продолжено, по меньшей мере, до конца 2024 года.

Алехандро Вальверде со времени своего дебюта в велоспорте в 2002 году одержал 125 побед: среди них победа на Вуэльте Испании-2009, четыре победы на Льеж-Бастонь-Льеж, пять побед на Флеш Валлонь, три победы на Вуэльте Каталонии, две победы на Критериуме Дофине, четыре победы на этапах Тур де Франс.

Среди достижений испанского гонщика семь медалей чемпионата мира, включая золото 2018 года, подиумы Тур де Франс и Джиро д’Италия, пять подиумов Вуэльты Испании (помимо победы в 2009).

Алехандро Вальверде: «Я счастлив, что продлил контракт. Всем известно, что команда Movistar для меня – дом, в котором меня очень любят и уважают. Я так счастлив, что могу остаться с командой ещё на два года. Это даёт мне спокойствие и уверенность, необходимые для того, чтобы я мог много работать и наслаждаться велогонками. Я буду бороться за новые победы, хочу выиграть так много, насколько хватит сил. Также хочу помогать команде в достижении больших успехов».

Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды Movistar: «Для нас привилегия, что можем так долго наслаждаться спортивными и великолепными человеческими качествами Алехандро. Он принёс нам большой успех, и, конечно, многому нас научил даже тогда, когда не первым пересекал финишную черту.

Его восстановления в 2017 году после такой тяжёлой травмы, полученной на Тур де Франс, его способность продолжать бороться за успех после почти двух десятков лет в велоспорте, его дружелюбие со всеми, с кем он общается, делает его самым необходимым для нас человеком, лидером во время и вне гонок. Надеюсь, он продолжит радоваться участию в велогонках в следующие два года, как делал это на протяжении всей карьеры».