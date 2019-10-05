Алехандро Вальверде: «Были силы бороться за победу на Ломбардии-2019»

Алехандро Вальверде – призёр классики-Монумента Ломбардии-2019

39-летний испанский велогонщик команды Movistar Алехандро Вальверде стал самым возрастным призёром в истории классики – Монумента Ломбардии. Предыдущий рекорд принадлежал Франко Битосси (Franco Bitossi), который финишировал 3-м в 1977 году в возрасте 37 лет. Помимо Вальверде и Битосси только Фаусто Коппи поднимался на подиум в 37 лет, когда стал 2-м на своей последней Ломбардии в 1956 году.

Алехандро Вальверде Ломбардии, поднявшись на вторую ступень подиума в третий раз в карьере (после вторых мест в 2014 и 2013 году).

Алехандро Вальверде атаковал несколько раз на предпоследнем подъёме Чивильо, а затем атаковал за 5 км до финиша, уехав в одиночку. За 1,5 км его добрал Эган Берналь (Ineos), а затем и Якоб Фульсанг (Astana), но на финише чемпион Испании обошёл победителя Тур де Франс-2019 и финишировал вторым.

Photo Credit: LaPresse

Алехандро Вальверде: «Я доволен вторым местом, но остался горький привкус, потому что знал, что были силы бороться за победу. Это важная велогонка, Монумент, одна из тех классик, которые я очень люблю. Поэтому такое чувство после финиша.

Ближе к финалу все начали смотреть друг на друга. Атаковавшему в одиночку было легче, ему не надо было следить за другими, а просто уезжать и держаться впереди до самого финиша. На стороне Бауке было преимущество его атаки, он использовал все силы, чтобы победить. Снимаю перед ним шляпу, он достойный победитель.

Я попытался атаковать ещё раз на Сан-Фермо, до этого пробовал отскочить на Чивильо, но когда меня поймали, я не хотел задавать скорость, потому что впереди оставался ещё один тяжёлый подъём. Попытавшись ещё раз не вершине, но видя, что все остались позади меня, я стал ждать, когда все начнут работать вместе, чтобы посмотреть, сможем ли мы отыграть время у Бауке.

Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Это велоспорт. В следующем году мне будет 40, и станет сложно снова ставить целью победу на этой гонке. Но вы могли видеть, что я всё ещё был впереди, ехал даже лучше, чем в прошлые сезоны, так что, возможно, сюрприз ещё будет!»