VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Алехандро Вальверде: «Были силы бороться за победу на Ломбардии-2019»

Алехандро Вальверде – призёр классики-Монумента Ломбардии-2019

 

 

  39-летний испанский велогонщик команды Movistar Алехандро Вальверде стал самым возрастным призёром в истории классики – Монумента Ломбардии. Предыдущий рекорд принадлежал Франко Битосси (Franco Bitossi), который финишировал 3-м в 1977 году в возрасте 37 лет. Помимо Вальверде и Битосси только Фаусто Коппи поднимался на подиум в 37 лет, когда стал 2-м на своей последней Ломбардии в 1956 году.

 

Алехандро Вальверде Ломбардии, поднявшись на вторую ступень подиума в третий раз в карьере (после вторых мест в 2014 и 2013 году).

 

  Алехандро Вальверде атаковал несколько раз на предпоследнем подъёме Чивильо, а затем атаковал за 5 км до финиша, уехав в одиночку. За 1,5 км его добрал Эган Берналь (Ineos), а затем и Якоб Фульсанг (Astana), но на финише чемпион Испании обошёл победителя Тур де Франс-2019 и финишировал вторым.

 

Алехандро Вальверде: «Были силы бороться за победу на Ломбардии-2019»

 

Алехандро Вальверде: «Были силы бороться за победу на Ломбардии-2019»

 

Алехандро Вальверде: «Были силы бороться за победу на Ломбардии-2019»

Photo Credit: LaPresse

 

  Алехандро Вальверде: «Я доволен вторым местом, но остался горький привкус, потому что знал, что были силы бороться за победу. Это важная велогонка, Монумент, одна из тех классик, которые я очень люблю. Поэтому такое чувство после финиша.

 

  Ближе к финалу все начали смотреть друг на друга. Атаковавшему в одиночку было легче, ему не надо было следить за другими, а просто уезжать и держаться впереди до самого финиша. На стороне Бауке было преимущество его атаки, он использовал все силы, чтобы победить. Снимаю перед ним шляпу, он достойный победитель.

 

  Я попытался атаковать ещё раз на Сан-Фермо, до этого пробовал отскочить на Чивильо, но когда меня поймали, я не хотел задавать скорость, потому что впереди оставался ещё один тяжёлый подъём. Попытавшись ещё раз не вершине, но видя, что все остались позади меня, я стал ждать, когда все начнут работать вместе, чтобы посмотреть, сможем ли мы отыграть время у Бауке.

 

  Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Это велоспорт. В следующем году мне будет 40, и станет сложно снова ставить целью победу на этой гонке. Но вы могли видеть, что я всё ещё был впереди, ехал даже лучше, чем в прошлые сезоны, так что, возможно, сюрприз ещё будет!»

 

Результаты Ломбардии-2019

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Ломбардия Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

12 октября 2019

Il Lombardia

17 - 22 октября 2019

Gree-Tour of Guangxi

ОПРОС

Какой Гран-тур понравился больше?

Комментарии

  • Бакеша
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    Бакеша-Фото
    Цитата: uran
    Цитата: RVL
    -
    "Среди претендентов также...
    Александр Власов и Николай Черкасов (Gazprom-RusVelo) ..."
    ничего не имею против гонцов...
    Претенденты на 50-ые и 100-ые места, все предельно ясно...
    Ахаха, к сожалению
  • RVL
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    RVL-Фото

    ну давайте так. на следующий сезон даю прогноз уже сейчас.

    можете печатать его после Вашего превью любого монумента или классики Ворлд тура Юси.
    ни одного претендента  на победу в любом монументе или даже классике ворлд тура из Газпром -Русвело нет.

    т.е. никто из них не победит. яготов на пари.

    но , я не про это совсем...;)

  • Velolive-Team
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    Velolive-Team-Фото
    В следующий раз, когда Вы напишите и опубликуете превью перед гонкой, обсудим его после опубликования итогового протокола.
  • Astanaforever
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: sergejdriver
    При этом хуже всех себя будут чувствовать гонщики Инеоса и остальных вражеских команд. Гонщики же Астаны будут жить долго и счастливо и умрут здоровыми
    Что же ты такой гадкий? Злости в душе жбан @овна. Все слова затрактовал как тебе нужно. Я про всех говорил без исключения включая тебе вражеской Астаны.
  • Николай Степаныч
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    Николай Степаныч-Фото
    Не смог посмотреть, но как я рад за Моллему – наконец-то пришла большая победа!
  • RVL
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    RVL-Фото

    т.е. подобные результаты на этих гонках, дали кому то полагать, что есть шанс)))
    я шапошный болельщик, но Моллема, даже не особо котировался. Но, давайте подумаем, где Моллема и где, весь Газпром-Русвело вместе взятый? да даже, если бы Моллема был в Газпроме, то только на него и можно было бы делать некий прогноз.
    снимаю шляпу

  • Velolive-Team
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    Velolive-Team-Фото
    Претендовать до старта могут все...

    Николай Черкасов
    10/10/2019 15 место на Gran Piemonte
    5/10/2019 17 место на Giro dell'Emilia

    Александр Власов
    10/10/2019 22 место на Gran Piemonte
    5/10/2019 35 место на Giro dell'Emilia
  • sergejdriver
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    sergejdriver-Фото

    При этом хуже всех себя будут чувствовать гонщики Инеоса и остальных вражеских команд. Гонщики же Астаны будут жить долго и счастливо и умрут здоровыми

  • RVL
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    RVL-Фото

    это же зэ бэст у пацанов!)

    я скорее подумал,что работа с соцсетями и проч продвижение, #газпром...
    ну откуда эти люди в тексте просто так?
    аналитик велолайв, ау!?)

  • kwwk
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    kwwk-Фото
    Насчет денег не скажу, но на два сезона 20-21 годов точно

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 октября

Carlos Betancur (Movistar Team)

Patrick Konrad (Bora-hansgrohe)

14 октября

Manuel Belletti (Androni Giocattoli)

15 октября

Lluis Mas (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4180
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3202
4 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
5 Берналь Э. (Col) (INS) 2811
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2717
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
8 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2432
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2307
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2019 (64)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)