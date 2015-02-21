100-я победа Алехандро Вальверде

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Победа Алехандро Вальверде на Вуэльте Андалусии-2017 стала 100-й в его карьере
Победа 36-летнего испанского гонщика команды Movistar Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) в генеральной классификации Вуэльты Андалусии-2017 стала 100-й в его 15-летней профессиональной карьере. Такого количества побед в настоящее время в мировом пелотоне добились помимо Вальверде ещё три гонщика – Марк Кэвендиш, Андре Грайпель и Том Боонен.
Picture ©: Photo Gomez Sport
Четвёртую в карьере победу на Вуэльте Андалусии Алехандро Вальверде одержал с преимуществом в 1 секунду над своим соотечественником, гонщиком команды Trek-Segafredo Альберто Контадором, тройку лучших замкнул французский гонщик команды FDJ Тибо Пино, уступивший Вальверде 6 секунд. Места с 4-го по 6-е в генеральной классификации Вуэльты Андалусии-2017 заняли три гонщика команды Sky Ваут Пулс, Диего Роза и Микель Ланда.
Алехандро Вальверде: «Я очень счастлив. И то, что эта победа была завоёвана с большим трудом, а сегодня пришлось сражаться с дождём, холодом и ветром, делает её ещё слаще. Вся команда была потрясающей, с каждой моей победой у меня не хватает слов благодарности за их поддержку. Нам было очень трудно.
Я счастлив отпраздновать 100-ю победу в карьере, в которой я, прежде всего, наслаждаюсь, когда еду на велосипеде. Надеюсь, смогу в будущем увеличить количество побед. Времени для празднования будет немного, через две недели стартует Париж-Ницца, которая является для нас важной целью. Будем надеяться, что сезон продолжится в этом же духе».
Результаты 5 этапа Вуэльты Андалусии-2017
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