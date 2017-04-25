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Алехандро Вальверде - четырёхкратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж

Алехандро Вальверде посвятил победу на Льеж-Бастонь-Льеж-2017 Микеле Скарпони

 

 

  Через четыре дня после пятой победы на Флеш Валлонь Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) точно так же не оставил соперникам шанса и на заключительной весенней Арденнской классике Льеж-Бастонь-Льеж-2017. 36-летний испанский гонщик команды Movistar, став четырёхкратным победителем старейшей из классик, входящей в пятёрку Монументов велоспорта, по количеству побед на Льеж-Бастонь-Льеж  сравнялся с Морено Аржентином.

 

 

Алехандро Вальверде - четырёхкратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж

 © ASO/G.Demouveaux

 

 

  На решающих подъёмах гонки Рош-о-Факон и Сан-Николя команда Movistar контролировала ситуацию, Карлос Бетанкур следил за атаками, затем свою работу выполнили Хосе-Хоакин Рохас и Дани Морено, вывезшие своего капитана на идеальную позицию.

 

  Алехандро Вальверде атаковал из пелотона за 500 м до финиша, добрал атаковавшего ранее ирландского гонщика команды Quick Step Floors Дэна Мартина, и, опередив его на несколько десятков метров, в одиночку пересёк линию финиша.

 

  Это третий дубль испанского гонщика команды Movistar на Арденнских  классиках Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж, впервые он выиграл две эти гонки в сезоне в 2006, затем в 2015 году. Благодаря победе Алехандро Вальверде получает 500 очков и поднимается на 2 строчку в индивидуальном рейтинге Мирового Тура с 1995 очками.

 

  Свою победу Алехандро Вальверде посвятил  трагически погибшему вчера Микеле Скарпони. После финиша испанский гонщик сказал, что все призовые перечислит семье итальянского гонщика, который был его близким другом.

 

 

Алехандро Вальверде - четырёхкратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж

 Алехандро Вальверде - четырёхкратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж

 Алехандро Вальверде - четырёхкратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж

 

 Photo © Bettini/Movistar Team

 

 

  Алехандро Вальверде: «Эта победа – дань памяти Микеле Скарпони. Я был его близким другом, мне очень тяжело, что он ушёл так рано, при таких трагических обстоятельствах. Победа посвящена исключительно ему и его семье. После того, что случилось с Микеле, все находятся в состоянии шока. Это очень тяжёлая потеря, он был превосходным человеком, очень счастливым, у нас с ним были великолепные дружеские отношения.

 

  Я просто не мог поверить, когда увидел новости. Так чувствую себя не только я, но и вся наша команда, весь мир велоспорта. Все призовые деньги, которые я получил сегодня, перейдут его семье.

 

  Это историческая победа, и, если честно, для нас это была отличная неделя, хотя сегодня было очень тяжело бороться за победу. Как и в среду, на Флеш Валлонь, мы с самого начала взяли контроль над гонкой. Да, был момент, когда мы ушли из головы пелотона, чтобы другие команды провели смены, потому что впереди ехал большой отрыв, и было бы сложно его догнать без помощи. Когда мы перестали работать, в погоню сразу включилась команда Sky.

 

  Сегодня все шли на пределе. На финальном подъёме к финишу Мартин очень мощно поехал, чтобы взять победу из одиночного отрыва. Но я ждал свою дистанцию для спринта, и за 300 м ускорился. Я просто на полной скорости начал его догонять. И хотя видел, что Альбазини сидит на моём колесе, у меня не было сомнений в том, что мне надо продолжать. Я смог добрать Мартина, пару секунд перевёл дыхание, и спринтовал к финишной черте.

 

  Из-за того, что случилось вчера, без сомнения, это особенная победа. Хочу поблагодарить всю команду, потому что они снова были невероятны, идеально выполнили свою задачу, поэтому мне оставалось лишь завершить их работу на последних пятистах метрах.

 

  Сравняться по количеству побед на этой гонке с Эдди Мерксом было бы исполнением мечты, это трудно, но я ближе к этой цели, чем другие гонщики.

 

  Завтра могу начать отдыхать. В этом году одержал 11 побед, и не знаю, какая из них порадовала меня больше всего. Единственное, что я знаю точно, ни одну из них я не смог бы одержать без поддержки команды».

 

 

Результаты Льеж-Бастонь-Льеж-2017

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    LBL...PostScriptum:
    Начало трансляции от Курдюкова лично у меня даже вызвало скупую мужскую слезу. Было слышно (и даже видно) как он хотел выплеснуть это из себя, что бы до всех донести горе и трагедию ситуации, а рамки прямого эфира еле-ели сдерживали эго. Такой крик души от само собй эмоционального Сергея тоже нам запомнится в этом году.

  • enigma
    Трагическая гибель Микеле Скар ... (89)
    enigma-Фото

    рекострукция дтп:

    http://video.corriere.it/incidente-scarponi-ecco-cosa-accaduto-un-minuto/a227bb
    e8-2781-11e7-b1fd-6ac3feee71e3

     

    фото с места дтп:

    http://www.corrieredellosport.it/foto/altri-sport/ciclismo/2017/04/22-24698677/
    scarponi_le_immagini_del_luogo_dellincidente/#7

     

    http://www.leggo.it/news/italia/morto_michele_scarponi_incidente_mentre_si_alle
    na_aveva_37_anni-2395638.html



     

    реконструкция



    [quote=enigma]рекострукция дтп:
    http://video.corriere.it/incidente-scarponi-ecco-cosa-accaduto-un-minuto/a227bb
    e8-2781-11e7-b1fd-6ac3feee71e3
     
    фото с места дтп:
    http://www.corrieredellosport.it/foto/altri-sport/ciclismo/2017/04/22-24698677/
    scarponi_le_immagini_del_luogo_dellincidente/#7
     
    http://www.leggo.it/news/italia/morto_michele_scarponi_incidente_mentre_si_alle
    na_aveva_37_anni-2395638.html


     



    [quote=enigma]рекострукция дтп:
    http://video.corriere.it/incidente-scarponi-ecco-cosa-accaduto-un-minuto/a227bb
    e8-2781-11e7-b1fd-6ac3feee71e3
     
    фото с места дтп:
    http://www.corrieredellosport.it/foto/altri-sport/ciclismo/2017/04/22-24698677/
    scarponi_le_immagini_del_luogo_dellincidente/#7
     
    http://www.leggo.it/news/italia/morto_michele_scarponi_incidente_mentre_si_alle
    na_aveva_37_anni-2395638.html


     

  • Student
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (15)
    Student-Фото
    Жалко Мартина, чего-то не хватает. Везения что ли.
  • Ser Gio
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (15)
    Ser Gio-Фото
    На мой взгляд ключевым преимуществом Алехандро есть наличие хорошего спринта в конце. Соответственно не обязательно идти в атаку из последних сил, так как можно расчитывать на кусок на финише, что мы видели на этой неделе. Дэниел по-этому и должен что-то изобретать чтоб спутать карты соперникам, так как спринта не имеет. На Ломбардии пару лет назад удалось обхитрить всех, будем ждать еще таких атак.
  • EL-Fenomeno
    Трагическая гибель Микеле Скар ... (89)
    EL-Fenomeno-Фото

    Место (дорога) где трагически погиб М.Скрапони (г.Филоттрано)

    https://www.youtube.com/watch?v=BZ15poIGzBc

    Кто понимает итальянский узнает из видео больше.

    Как уведомил А.Винокуров (из трансляции ЛБЛ) похорон состотся во вторник. Майка команды АСТАНА будет при нём.

    https://www.youtube.com/watch?v=niclxty0SAE

  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, перефразируя одну знаменитую цитату (футбольную) можно сказать, что соревнуются все, а побеждает Вальверде! Мур на финише, тягун, какая разница ТОПовый фаворит просто делает свою работу и получает удовольствие, просто заточен на таике гонки (и победы).

    Ну а Д.Мартину нужно уже что-то явно решать: либо не стартовать в тех гонках, где гоняется Алехандро, либо "отстегнуть Алексу на лапу" чтобы тот хотя бы 1 раз пустил его на 1 место)) Шутка конечно, но ситуация ФВ повторят ситуацию ЛБЛ. И атакуй ты позднее (как на ФВ) либо заранее (как сегодня на ЛБЛ), ДЭН, ты всё-равно будешь обречён, так как Вальвереде "сделает" тебя при любых раскладах. Честно говоря Мартина искренне жаль..столько гонок и уже даже лет одни и теже грабли на одних и тех же гонках от одного и того же человека...карма, чес.слово help

    P.S.

    Ну а мы (с Бьйорном) почти угадали призовой подиум))

    Цитата: EL-Fenomeno

    Цитата: Bjoern
    Вальверде, Альбазини, Квятковски

    Раз так, тогда: Алекс (1), Руи/Дэн (2) Михал/Серхио (3)
    "тёмная лошадка"...собственной персоной ГВА!

    хотя "тёмной" такой мог стать Д.Формоло

  • EL-Fenomeno
    Велокоманда Astana скорбит о г ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Anna P.
    В Фейсбуке Курдюкова совершенно вынимающий душу пост на английском, может быть уже есть и на русском.
    Очень сильно написано, прочтите.

    В начале трансляции ЛБЛ он просто выдал крик души; было слышно как волновался в прямом эфире, даже слова с трудом подбирал

  • Саня
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (15)
    Саня-Фото
    Цитата: error
    Вот чо значит нет Пурито. Хорьхе совсем берега потерял. 
    Шутка. Классическая победа без шансов остальным.
    ?

    Цитата: error
    Вот чо значит нет Пурито. Хорьхе совсем берега потерял. 
    Шутка. Классическая победа без шансов остальным.
    Извиняюсь, полностью согласен, и :)
  • error
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (15)
    error-Фото

    Вот чо значит нет Пурито. Хорьхе совсем берега потерял. 

    Шутка. Классическая победа без шансов остальным.

  • Cyrill
    Тур Хорватии-2017. Этап 6 (4)
    Cyrill-Фото

    Сейчас гонщик с самой железобетонной психикой возьмёт двухнедельный горный тренировочный блок, первые несколько дней будет вкатываться на Джиро - может даже проиграть минуту-две у себя на Сицилии, но финал Джиро будет один - он или индеец...вот в чём вопрос....

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
6 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
8 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
9 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 841
10 Порт Р. (Aus) (BMC) 812

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