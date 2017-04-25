 Алехандро Вальверде - четырёхкратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж

Алехандро Вальверде посвятил победу на Льеж-Бастонь-Льеж-2017 Микеле Скарпони



Через четыре дня после пятой победы на Флеш Валлонь Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) точно так же не оставил соперникам шанса и на заключительной весенней Арденнской классике Льеж-Бастонь-Льеж-2017. 36-летний испанский гонщик команды Movistar, став четырёхкратным победителем старейшей из классик, входящей в пятёрку Монументов велоспорта, по количеству побед на Льеж-Бастонь-Льеж сравнялся с Морено Аржентином.

© ASO/G.Demouveaux

На решающих подъёмах гонки Рош-о-Факон и Сан-Николя команда Movistar контролировала ситуацию, Карлос Бетанкур следил за атаками, затем свою работу выполнили Хосе-Хоакин Рохас и Дани Морено, вывезшие своего капитана на идеальную позицию.

Алехандро Вальверде атаковал из пелотона за 500 м до финиша, добрал атаковавшего ранее ирландского гонщика команды Quick Step Floors Дэна Мартина, и, опередив его на несколько десятков метров, в одиночку пересёк линию финиша.

Это третий дубль испанского гонщика команды Movistar на Арденнских классиках Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж, впервые он выиграл две эти гонки в сезоне в 2006, затем в 2015 году. Благодаря победе Алехандро Вальверде получает 500 очков и поднимается на 2 строчку в индивидуальном рейтинге Мирового Тура с 1995 очками.

Свою победу Алехандро Вальверде посвятил трагически погибшему вчера Микеле Скарпони. После финиша испанский гонщик сказал, что все призовые перечислит семье итальянского гонщика, который был его близким другом.

Photo © Bettini/Movistar Team

Алехандро Вальверде: «Эта победа – дань памяти Микеле Скарпони. Я был его близким другом, мне очень тяжело, что он ушёл так рано, при таких трагических обстоятельствах. Победа посвящена исключительно ему и его семье. После того, что случилось с Микеле, все находятся в состоянии шока. Это очень тяжёлая потеря, он был превосходным человеком, очень счастливым, у нас с ним были великолепные дружеские отношения.

Я просто не мог поверить, когда увидел новости. Так чувствую себя не только я, но и вся наша команда, весь мир велоспорта. Все призовые деньги, которые я получил сегодня, перейдут его семье.

Это историческая победа, и, если честно, для нас это была отличная неделя, хотя сегодня было очень тяжело бороться за победу. Как и в среду, на Флеш Валлонь, мы с самого начала взяли контроль над гонкой. Да, был момент, когда мы ушли из головы пелотона, чтобы другие команды провели смены, потому что впереди ехал большой отрыв, и было бы сложно его догнать без помощи. Когда мы перестали работать, в погоню сразу включилась команда Sky.

Сегодня все шли на пределе. На финальном подъёме к финишу Мартин очень мощно поехал, чтобы взять победу из одиночного отрыва. Но я ждал свою дистанцию для спринта, и за 300 м ускорился. Я просто на полной скорости начал его догонять. И хотя видел, что Альбазини сидит на моём колесе, у меня не было сомнений в том, что мне надо продолжать. Я смог добрать Мартина, пару секунд перевёл дыхание, и спринтовал к финишной черте.

Из-за того, что случилось вчера, без сомнения, это особенная победа. Хочу поблагодарить всю команду, потому что они снова были невероятны, идеально выполнили свою задачу, поэтому мне оставалось лишь завершить их работу на последних пятистах метрах.

Сравняться по количеству побед на этой гонке с Эдди Мерксом было бы исполнением мечты, это трудно, но я ближе к этой цели, чем другие гонщики.

Завтра могу начать отдыхать. В этом году одержал 11 побед, и не знаю, какая из них порадовала меня больше всего. Единственное, что я знаю точно, ни одну из них я не смог бы одержать без поддержки команды».