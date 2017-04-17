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Алехандро Вальверде – пятикратный победитель Флеш Валлонь

Алехандро Вальверде четвёртый год подряд побеждает на Флеш Валлонь

 

 

  Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) одержал пятую (и четвёртую подряд) победу на классике Флеш Валлонь в своём фирменном стиле, атаковав за 200 м до финиша. У соперников вновь не было шансов против испанского гонщика  команды Movistar, которому 25 апреля исполнится 37 лет. Дэн Мартин (Quick Step Floors) и Дилан Тёнс (BMC) стали призёрами Флеш Валлонь-2017, финишировав 2-м и 3-м соответственно.

 

  На данный момент Алехандро Вальверде является самым побеждающим гонщиком пелотона  в этом году - победа на Флеш Валлонь  - 10-я с начала сезона. И это 8-я победа Вальверде на Арденнских классиках за карьеру (5 раз побеждал на Флеш Валлонь, 3 – на Льеж-Бастонь-Льеж).

 

  Благодаря победе на Флеш Валлонь-2017 Алехандро Вальверде переместился на 3 строчку в текущем индивидуальном рейтинге Мирового Тура,  набрав 1495 очков.

 

Алехандро Вальверде – пятикратный победитель Флеш Валлонь

 Алехандро Вальверде – пятикратный победитель Флеш Валлонь

 Алехандро Вальверде – пятикратный победитель Флеш Валлонь

 
Photo © Movistar Team

 

  Алехандро Вальверде: «Эта победа основывалась на уверенности в себе, силе и великолепной поддержке команды. Я очень уважаю моих соперников, но в то же время знаю, что у меня отличная форма, и мне надо было пользоваться этим преимуществом. Я был более спокоен, чем обычно, теперь могу ехать гонку, наслаждаясь.

 

  Мы верили, что снова сможем выиграть, вся команда с самого первого километра гонки работала, чтобы добрать отрывы до финиша. На финальных 50 км было много атак гонщиков Quick Step Floors, BMC, но наша команда, а также команда Orica-Scott, в финале сделали всё, чтобы гонка решилась на Мюр де Уи. Мы знали, что выиграть будет трудно, потому что в борьбу вступают многие, и лишь один становится победителем. Но, если честно, я чувствую так, будто эта гонка создана под меня.

 

  Рохас и Дани Морено вывезли меня на идеальную позицию перед финальным километром, я выдвинулся вперёд перед двойной «шпилькой» на середине подъёма. В начале последнего километра ветер был встречным, но потом стал попутным. Поэтому я уверенно вышел на первые позиции.

Мне хотелось удостовериться, что всё под контролем, чтобы самому выбирать траекторию прохождения последних поворотов. Это очень важно, по внешнему краю дорога идёт вверх не так круто.

 

  Я поехал после атаки Году (Давида Году из FDJ), а после без колебаний спринтовал. Я был рождён, чтобы крутить педали велосипеда, а не играть в футбол. Я голоден до побед, и никогда не потеряю это ощущение.

 

  Хотя со стороны, возможно, выглядит легко, но одержать эту победу было так же сложно, как и остальные четыре. Не секрет, чтобы выиграть, надо быть в идеальной форме и отбросить сомнения, когда кто-то выпрыгивает на финальных метрах. Никто из гонщиков не выигрывал на этой классике четырежды, а у меня теперь пять побед. Похоже, этот рекорд побить будет очень тяжело.

 

  Льеж? Посмотрим, как буду чувствовать себя в воскресенье. Я очень люблю эту гонку, трижды побеждал на ней, и сейчас я в отличной форме, но сначала буду наслаждаться победой на Флеш Валлонь».

 

 

Результаты Флеш Валлонь-2017

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Флеш Валлонь La Fleche Wallonne классика гонка Мирового тура

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Tour de Yorkshire

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Флеш Валлонь-2017. Результаты (18)
    старт-шоссе 82-Фото
    Мне тоже так кажеться, а вообще Юнгельс понравился,жалко резко начал здавать перед подъемом и в начале.
  • rude_rider
    Флеш Валлонь-2017. Маршрут и п ... (6)
    rude_rider-Фото
    мда.....шо опять
  • VeloVelo
    Флеш Валлонь-2017. Результаты (18)
    VeloVelo-Фото

    На горе нет. Если бы зацепились за Юнгельсом, то да.

  • старт-шоссе 82
    Флеш Валлонь-2017. Результаты (18)
    старт-шоссе 82-Фото

    Интересно если бы в гонке были Жильбер и Авермарт, смогли бы они соперничать на этой горе с Вальверде?

  • vitali
    Флеш Валлонь-2017. Результаты (18)
    vitali-Фото

    Когда поехали в финальный подъем все выглядело очень обреченно для конкурентов Вальва - действительно, как удав кроликов покушал.

    Жаль Юнгельса не хватило

    Прямо по классикам:"скучно, девочки"

  • ungvar
    Флеш Валлонь-2017. Результаты (18)
    ungvar-Фото

    Каждый год как под копирку. Вальверде атакует с первых позиций на последних 250-300 метрах. В прошлом году пара Мартин-Алафилип могла разыграть парную карту. В этом году никто даже не высунулся. Удивительно, как Хорхе в свои 58 (или сколько там ему?) лет удается сохранить такую панчерскую резкость.

     

    Можно отметить Тёунса. Первый успех такого калибра в его карьере.

  • крыс хрум
    Альпийский Тур-2017. Этап 3 (5)
    крыс хрум-Фото
    Нибали на туре Хорватии.
  • Bjoern
    Флеш Валлонь-2017. Результаты (18)
    Bjoern-Фото

    Странные претензии. Если бы я каждый раз всё предсказывал, уже миллионером был и не работал.

     

    И даже посмотрел, не был Пурито в том году шестым, но это суть дела не мееняет

  • Rokka
    Тур Хорватии-2017. Этап 2 (1)
    Rokka-Фото
    Смотрю на Нибали и становится грустно. Поляки молодцы, хорошо вели гонку Финиш конечно полный колхоз
  • EL-Fenomeno
    Флеш Валлонь-2017. Результаты (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ах, Толстый мачо сорвал с языка насчёт лома, ну а как иначе new_russian

    Цитата: velodoctor
    Не просто забирает, а как детей разделывает играюче. 

    В этом ещё и успел и новую фишку показать - СТРЕЛА (Валони) aggressive однозначно силён. В 4-й раз подряд и 5-й за карьеру - супер!

    А вот Д.Мартин на те же грабли...уже в котрый раз. Ну сколько можно. Опытный велогонщик, а на тебе: то раньше времени сАтакует и потом его доберт на сотню метров до финиша, то слишко поздно (считаю, что в сегодня случилось именно так). Ну никак ему не удается 1-е место на ФВ, даже не столько первое место, столько обоёти Вальва, прям уже карма для ирландца от испанца))

    Цитата: velodoctor
    Написал 3 главных фаворитов молодец, а вот 6 место Пурито в том году на туре не угадал. Видимо только очевидные может угадывать. Вот посмотрите CQ тоже угадал http://feltet.dk/nyheder/optakt_fleche_wallonne_2017/

    А я тогда напомню свои слова после Амстела 2017:

    Цитата: EL-Fenomeno
    Вальверде "косячил" ну а что, у него впереди любимая Флэш-Валонь и ЛБЛ...может экономился на "двойной удар" следующей недели))

    Хотя в превью поСтавил на Альбазини - есть в 10-ке (снова), но мимо подиума (снова)

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2458
2 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
3 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1495
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1376
5 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
6 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 1102
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 815
9 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
10 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785

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