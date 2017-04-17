 Алехандро Вальверде – пятикратный победитель Флеш Валлонь

Алехандро Вальверде четвёртый год подряд побеждает на Флеш Валлонь

Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) одержал пятую (и четвёртую подряд) победу на классике Флеш Валлонь в своём фирменном стиле, атаковав за 200 м до финиша. У соперников вновь не было шансов против испанского гонщика команды Movistar, которому 25 апреля исполнится 37 лет. Дэн Мартин (Quick Step Floors) и Дилан Тёнс (BMC) стали призёрами Флеш Валлонь-2017, финишировав 2-м и 3-м соответственно.

На данный момент Алехандро Вальверде является самым побеждающим гонщиком пелотона в этом году - победа на Флеш Валлонь - 10-я с начала сезона. И это 8-я победа Вальверде на Арденнских классиках за карьеру (5 раз побеждал на Флеш Валлонь, 3 – на Льеж-Бастонь-Льеж).

Благодаря победе на Флеш Валлонь-2017 Алехандро Вальверде переместился на 3 строчку в текущем индивидуальном рейтинге Мирового Тура, набрав 1495 очков.



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Алехандро Вальверде: «Эта победа основывалась на уверенности в себе, силе и великолепной поддержке команды. Я очень уважаю моих соперников, но в то же время знаю, что у меня отличная форма, и мне надо было пользоваться этим преимуществом. Я был более спокоен, чем обычно, теперь могу ехать гонку, наслаждаясь.

Мы верили, что снова сможем выиграть, вся команда с самого первого километра гонки работала, чтобы добрать отрывы до финиша. На финальных 50 км было много атак гонщиков Quick Step Floors, BMC, но наша команда, а также команда Orica-Scott, в финале сделали всё, чтобы гонка решилась на Мюр де Уи. Мы знали, что выиграть будет трудно, потому что в борьбу вступают многие, и лишь один становится победителем. Но, если честно, я чувствую так, будто эта гонка создана под меня.

Рохас и Дани Морено вывезли меня на идеальную позицию перед финальным километром, я выдвинулся вперёд перед двойной «шпилькой» на середине подъёма. В начале последнего километра ветер был встречным, но потом стал попутным. Поэтому я уверенно вышел на первые позиции.

Мне хотелось удостовериться, что всё под контролем, чтобы самому выбирать траекторию прохождения последних поворотов. Это очень важно, по внешнему краю дорога идёт вверх не так круто.

Я поехал после атаки Году (Давида Году из FDJ), а после без колебаний спринтовал. Я был рождён, чтобы крутить педали велосипеда, а не играть в футбол. Я голоден до побед, и никогда не потеряю это ощущение.

Хотя со стороны, возможно, выглядит легко, но одержать эту победу было так же сложно, как и остальные четыре. Не секрет, чтобы выиграть, надо быть в идеальной форме и отбросить сомнения, когда кто-то выпрыгивает на финальных метрах. Никто из гонщиков не выигрывал на этой классике четырежды, а у меня теперь пять побед. Похоже, этот рекорд побить будет очень тяжело.

Льеж? Посмотрим, как буду чувствовать себя в воскресенье. Я очень люблю эту гонку, трижды побеждал на ней, и сейчас я в отличной форме, но сначала буду наслаждаться победой на Флеш Валлонь».