Алехандро Вальверде хочет продолжать карьеру после 2021 года

Всё-таки Испания "поглащает" Австралию и в команде грядут большие перестановки

Как сообщает Ciclo.21, фонд Manuela Fundación продолжает искать возможность слияния с одной из существующих велокоманд Мирового тура.

Они очень настырны, а имея наплохие бабосы в кошельке продолжают делать предложения и возможность покупки, так сказать, в целом ибо предложили очередной "транш" в 10 млн. евро, вот (цитата):

"According to Spanish newspaper AS, Francisco Huertas, the Spanish businessman who runs the Manuela Fundación with his wife Maria Angustias González, has offered €10 million to buy Mitchelton-Scott’s WorldTour license from team owner Gerry Ryan"

а ещё:

"According to AS, the Manuela Fundación already agreed to pay roughly €20 million for New Global Cycling Services and its various assets without the license itself."

Источник: Cyclingtips