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Алехандро Вальверде хочет продолжать карьеру после 2021 года

Алехандро Вальверде о планах на вторую часть сезона 2020 года

 

 

  Алехандро Вальверде, которому в апреле исполнилось 40 лет, обдумывает возможность продолжения карьеры и после 2021 года. В этом году главной целью лидера команды Movistar является борьба за второй титул чемпиона мира, а в следующем – Олимпийские игры.  Во время пресс-конференции в тренировочном лагере сборной Испании Алехандро Вальверде ответил на вопрос, думал ли он продолжать выступать после 2021 года.

 

Алехандро Вальверде хочет продолжать карьеру после 2021 года

 

  Алехандро Вальверде: «Да, думаю об этом, считаю, что это очень даже возможно. Размышлял о том, чтобы закончить в этом году, потом решил выступать и в следующем, а теперь переоценил и это. Думаю, что многое могу дать велоспорту. Чувствую себя хорошо, есть жажда к работе и мотивация. Мне 40 лет, но в душе я очень молод».

 

  Тренер сборной Испании Паскуал Момпарлер (Pascual Momparler) сейчас проводит тренировочный лагерь в Альтеа и называет Алехандро Вальверде «единственным гонщиком, которому гарантировано место в сборной». Тур де Франс-2020 станет для Вальверде подготовкой к чемпионату мира.

 

  Алехандро Вальверде: «Учитывая, что маршрут мне подходит, чемпионат мира – моя главная цель в этом году. В сборной есть и другие товарищи по команде, которым подходит маршрут. Решать будет Монпарлер, возможно, мы сможем разыграть несколько карт. Хотя считаю, что я смогу побороться».

 

  Во время карантина Алехандро Вальверде тренировался по облегчённой программе. Он уверен, что сможет вовремя набрать форму:

 

  «Когда месяц назад разрешили выезжать на дороги, я тренируюсь как обычно. Не думаю, что будет большая разница (с гонщиками, которые могли продолжать тренировки во время изоляции). Все в похожих условиях. Если бы Тур стартовал через 20 дней после изоляции, тогда в нём возникло бы разделение на две скорости. Возможно, мы даже увидим это в нескольких первых гонках, но не на Тур де Франс-2020».

 

  Планы Вальверде на конец сезона ещё не определены:

 

  «Придётся долго удерживать форму. Мы закончим Тур, потом выложимся по максимуму на чемпионате мира. Затем посмотрим – или я на 100% сконцентрируюсь на Льеж-Бастонь-Льеж, или отдохну и подумаю о Вуэльте Испании. Я всегда готовился к Вуэльте, но в этом году всё по-другому. Будет холодно, думаю, на этот раз для меня всё будет сложнее. Пока планирую стартовать на Вуэльте Испании, но посмотрим, что будем делать».

 

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Чемпионат мира по велоспорту-2020 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • explosiveua
    Виртуальный Тур де Франс-2020 ... (4)
    explosiveua-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    А я вот думаю зачем делать вирутальный ТдФ, когда настоящий хоть и перенесён, но пока что не отменён?
    Или же гонцам дают возможность каг бэ ощутить будущие этапы и всё-такое (хотя как ты ощутишь (вирутально!) когда колесишь дома, пускай даже и на Zwift-станке)
    С другой стороны я думаю, что орги типа перестраховывются ибо не факт что в сентября "живой" Тур де Франс состоится в полном объеме. А так вируалочку сделали - победитель известен)

     

    ЛеМан тоже не отменили, но виртуальную гонку провели

    И очень даже качественно (с трансляцией, графикой и звездами :))

  • EL-Fenomeno
    Перестановки в руководстве вел ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Всё-таки Испания "поглащает" Австралию и в команде грядут большие перестановки

    Как сообщает Ciclo.21, фонд Manuela Fundación продолжает искать возможность слияния с одной из существующих велокоманд Мирового тура.

    Они очень настырны, а имея наплохие бабосы в кошельке продолжают делать предложения и возможность покупки, так сказать, в целом ибо предложили очередной "транш" в 10 млн. евро, вот (цитата):

    "According to Spanish newspaper AS, Francisco Huertas, the Spanish businessman who runs the Manuela Fundación with his wife Maria Angustias González, has offered €10 million to buy Mitchelton-Scott’s WorldTour license from team owner Gerry Ryan"

    а ещё:

    "According to AS, the Manuela Fundación already agreed to pay roughly €20 million for New Global Cycling Services and its various assets without the license itself."

    Источник: Cyclingtips

  • EL-Fenomeno
    Виртуальный Тур де Франс-2020 ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    А я вот думаю зачем делать вирутальный ТдФ, когда настоящий хоть и перенесён, но пока что не отменён?

    Или же гонцам дают возможность каг бэ ощутить будущие этапы и всё-такое (хотя как ты ощутишь (вирутально!) когда колесишь дома, пускай даже и на Zwift-станке)

    С другой стороны я думаю, что орги типа перестраховывются ибо не факт что в сентября "живой" Тур де Франс состоится в полном объеме. А так вируалочку сделали - победитель известен)

  • SoloBiker
    Наиро Кинтана: «Бесчестные аге ... (7)
    SoloBiker-Фото

    Если все так, как гово... пишет Наиро - то спасибо ему.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Наиро Кинтана: «Бесчестные аге ... (7)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Кинтана не прав. Все хотят сладко жрать - гладко спать- ездить на крутой тачке. Пусть вспомнит себя в 18? Готов был за тыщу долларов в любой евро любительской команде гонять. Так, что не надо.
    Проблема в том что 1000 долларов никто не дает
  • Astanaforever
    Наиро Кинтана: «Бесчестные аге ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Кинтана не прав. Все хотят сладко жрать - гладко спать- ездить на крутой тачке. Пусть вспомнит себя в 18? Готов был за тыщу долларов в любой евро любительской команде гонять. Так, что не надо.
  • SportSpirit
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (20)
    SportSpirit-Фото

    Саган не просто в штатском, а в художественном образе - отличное промо!

     

    Интересно, в ролике об итальянской кухне будет использоваться техника Hansgrohe?) We'll see) 

  • Salamandra
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (20)
    Salamandra-Фото
    Поддерживаю.
  • drevgen
    Виртуальный Тур де Франс-2020 ... (4)
    drevgen-Фото

    Фигня этот виртуальный спорт. Это то же что, Раневская говорила про балет на льду и хоккей на траве. Но в хоккей я играл немножко, тут она ошиблась. Может я тоже, но ИМХО.

  • Salamandra
    Наиро Кинтана: «Бесчестные аге ... (7)
    Salamandra-Фото

    Кинтана молодчина. Болею за него последние несколько лет.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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