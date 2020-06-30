Алехандро Вальверде хочет продолжать карьеру после 2021 года

Алехандро Вальверде о планах на вторую часть сезона 2020 года

Алехандро Вальверде, которому в апреле исполнилось 40 лет, обдумывает возможность продолжения карьеры и после 2021 года. В этом году главной целью лидера команды Movistar является борьба за второй титул чемпиона мира, а в следующем – Олимпийские игры. Во время пресс-конференции в тренировочном лагере сборной Испании Алехандро Вальверде ответил на вопрос, думал ли он продолжать выступать после 2021 года.

Алехандро Вальверде: «Да, думаю об этом, считаю, что это очень даже возможно. Размышлял о том, чтобы закончить в этом году, потом решил выступать и в следующем, а теперь переоценил и это. Думаю, что многое могу дать велоспорту. Чувствую себя хорошо, есть жажда к работе и мотивация. Мне 40 лет, но в душе я очень молод».

Тренер сборной Испании Паскуал Момпарлер (Pascual Momparler) сейчас проводит тренировочный лагерь в Альтеа и называет Алехандро Вальверде «единственным гонщиком, которому гарантировано место в сборной». Тур де Франс-2020 станет для Вальверде подготовкой к чемпионату мира.

Алехандро Вальверде: «Учитывая, что маршрут мне подходит, чемпионат мира – моя главная цель в этом году. В сборной есть и другие товарищи по команде, которым подходит маршрут. Решать будет Монпарлер, возможно, мы сможем разыграть несколько карт. Хотя считаю, что я смогу побороться».

Во время карантина Алехандро Вальверде тренировался по облегчённой программе. Он уверен, что сможет вовремя набрать форму:

«Когда месяц назад разрешили выезжать на дороги, я тренируюсь как обычно. Не думаю, что будет большая разница (с гонщиками, которые могли продолжать тренировки во время изоляции). Все в похожих условиях. Если бы Тур стартовал через 20 дней после изоляции, тогда в нём возникло бы разделение на две скорости. Возможно, мы даже увидим это в нескольких первых гонках, но не на Тур де Франс-2020».

Планы Вальверде на конец сезона ещё не определены:

«Придётся долго удерживать форму. Мы закончим Тур, потом выложимся по максимуму на чемпионате мира. Затем посмотрим – или я на 100% сконцентрируюсь на Льеж-Бастонь-Льеж, или отдохну и подумаю о Вуэльте Испании. Я всегда готовился к Вуэльте, но в этом году всё по-другому. Будет холодно, думаю, на этот раз для меня всё будет сложнее. Пока планирую стартовать на Вуэльте Испании, но посмотрим, что будем делать».