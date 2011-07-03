Марк Хирши: «Надеюсь в 2021 году выступать сильнее, чем в 2020»

Марк Хирши об итогах сезона 2020 года

22-летний швейцарский велогонщик команды Sunweb Марк Хирши (Marc Hirschi) блестяще провёл сезон. Дебютировав на Тур де Франс, на своём первом Гранд-туре он выиграл этап и получил красный номер самого атакующего гонщика. Дебют на классике Флеш Валлонь тоже оказался успешным – Марк Хирши одержал победу.

В групповой гонке чемпионата мира по велоспорту швейцарский гонщик завоевал бронзовую медаль, а завершил сезон на второй ступени подиума классики – Монумента Льеж-Бастонь-Льеж.

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После объявления о смене названия Sunweb на Team DSM Марк Хирши в интервью Cyclingnews рассказал, что эти результаты принесли ему известность в Швейцарии, где ему помогает наставник - Фабиан Канчеллара.

Марк Хирши: «Думаю, возможно, некоторые считают, что я появился из ниоткуда. Но на самом деле у меня был прогресс и в 2019 году, когда я финишировал 3-м на Классике Сан-Себастьяна. Но я сам удивился такому прорыву.

Я просто фокусируюсь на гонке. Считаю, что когда знаешь, что можешь быть в чём-то силён, становишься другим человеком.

Вне велоспорта я довольно спокоен, научился не концентрироваться на конкретных велогонках. Раньше мне хотелось узнать мельчайшие детали маршрута и тактику. Теперь стараюсь не слишком об этом думать, взамен фокусируюсь на том, чтобы в основе всё делать на 100% правильно. Понимаю, что если я слишком погружаюсь в гонки, мне это только вредит. Решил для себя, что раз я всегда остаюсь внимательным, то нет необходимости нагнетать напряжение. Предпочитаю просто ехать гонку и действовать по интуиции.

Перед Тур де Франс не чувствовал ничего особенного. Но когда смог усидеть за Алафилипом и Йейтсом на подъёме, понял, что могу сделать что-то из ряда вон выходящее».

На 2-м этапе Тур де Франс-2020 Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) атаковал на финальном некатегорийном подъёме за 13 км до финиша, а Марк Хирши успел отреагировать на ускорение и сел за французским гонщиком. Беглецов добрал атаковший в одиночку из пелотона Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), и тройка лидеров разыграла финиш. Алафилипп первым начал спринт по левой стороне и не дал молодому швейцарскому гонщику обойти себя, выиграв 4/5 длины колеса.

Вспоминая о том этапе, Марк Хирши сказал: «Если бы у меня был только этот результат, я был бы счастлив. Но добиться всех других результатов тоже великолепно».

Марк Хирши пришёл в профессиональный велоспорт из развивающего молодых гонщиков проекта Sunweb - Development Team Sunweb, где выступал в 2018 году:

«Думаю, сегодня молодые ребята стали сильнее. Они более профессиональные. Они выступают в развивающих велокомандах, работают в них очень профессионально. Поэтому шаг от андеров до Мирового тура уже не такой большой.

Если у профессиональной команды есть своя развивающая команда, они видят, на что ты способен, поэтому дают шанс в профессионалах. Сейчас команды знают, что молодые гонщики способны бороться за высокие результаты».

Марк Хирши пока не раскрывает программу на 2021 год и свои личные цели.

«Не думаю, что в нашей команде один лидер. У нас несколько сильных ребят, которые могут помогать и готовы помогать друг другу. В этом наша сила, которую надо использовать. У меня появилась своя роль, поэтому будет сложнее, но это хороший вызов, который принимаю.

Конечно, Олимпиада будет для меня важной целью. Я бы назвал себя однодневщиком, собираюсь фокусироваться на этом. А дальше как пойдёт. Думаю, выступление на Гранд-турах делает тебя сильнее. Но не хочу торопить события и становиться гонщиком на Гранд-туры. Надеюсь, в 2021 году буду сильнее, чем в 2020».