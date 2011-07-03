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Марк Хирши: «Надеюсь в 2021 году выступать сильнее, чем в 2020»

Марк Хирши об итогах сезона 2020 года

 

 

  22-летний швейцарский велогонщик команды Sunweb Марк Хирши (Marc Hirschi) блестяще провёл сезон. Дебютировав на Тур де Франс, на своём первом Гранд-туре он выиграл этап и получил красный номер самого атакующего гонщика. Дебют на классике Флеш Валлонь тоже оказался успешным – Марк Хирши одержал победу.

 

  В групповой гонке чемпионата мира по велоспорту швейцарский гонщик завоевал бронзовую медаль, а завершил сезон на второй ступени подиума классики – Монумента Льеж-Бастонь-Льеж.

 

Марк Хирши: «Надеюсь в 2021 году выступать сильнее, чем в 2020»

Photo ©A.S.O./Alex Broadway и Pauline Ballet

 

  После объявления о смене названия Sunweb на Team DSM Марк Хирши в интервью Cyclingnews рассказал, что эти результаты принесли ему известность в Швейцарии, где ему помогает наставник  - Фабиан Канчеллара.   

 

  Марк Хирши: «Думаю, возможно, некоторые считают, что я появился из ниоткуда. Но на самом деле у меня был прогресс и в 2019 году, когда я финишировал 3-м на Классике Сан-Себастьяна. Но я сам удивился такому прорыву.

 

Я просто фокусируюсь на гонке. Считаю, что когда знаешь, что можешь быть в чём-то силён, становишься другим человеком.

 

  Вне велоспорта я довольно спокоен, научился не концентрироваться на конкретных велогонках. Раньше мне хотелось узнать мельчайшие детали маршрута и тактику. Теперь стараюсь не слишком об этом думать, взамен фокусируюсь на том, чтобы в основе всё делать на 100% правильно. Понимаю, что если я слишком погружаюсь в гонки, мне это только вредит. Решил для себя, что раз я всегда остаюсь внимательным, то нет необходимости нагнетать напряжение. Предпочитаю просто ехать гонку и действовать по интуиции.

 

  Перед Тур де Франс не чувствовал ничего особенного. Но когда смог усидеть за Алафилипом и Йейтсом на подъёме, понял, что могу сделать что-то из ряда вон выходящее».

 

  На 2-м этапе Тур де Франс-2020 Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) атаковал на финальном некатегорийном подъёме за 13 км до финиша, а Марк Хирши успел отреагировать на ускорение и сел за французским гонщиком. Беглецов добрал атаковший в одиночку из пелотона Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), и тройка лидеров разыграла финиш. Алафилипп первым начал спринт по левой стороне и не дал молодому швейцарскому гонщику обойти себя, выиграв 4/5 длины колеса.

 

  Вспоминая о том этапе, Марк Хирши сказал: «Если бы у меня был только этот результат, я был бы счастлив. Но добиться всех других результатов тоже великолепно».

 

  Марк Хирши пришёл в профессиональный велоспорт из развивающего молодых гонщиков проекта Sunweb - Development Team Sunweb, где выступал в 2018 году:

 

  «Думаю, сегодня молодые ребята стали сильнее. Они более профессиональные. Они выступают в развивающих велокомандах, работают в них очень профессионально. Поэтому шаг от андеров до Мирового тура уже не такой большой.

 

  Если у профессиональной команды есть своя развивающая команда, они видят, на что ты способен, поэтому дают шанс в профессионалах. Сейчас команды знают, что молодые гонщики способны бороться за высокие результаты».

 

  Марк Хирши пока не раскрывает программу на 2021 год и свои личные цели.

 

  «Не думаю, что в нашей команде один лидер. У нас несколько сильных ребят, которые могут помогать и готовы помогать друг другу. В этом наша сила, которую надо использовать. У меня появилась своя роль, поэтому будет сложнее, но это хороший вызов, который принимаю.

 

Конечно, Олимпиада будет для меня важной целью. Я бы назвал себя однодневщиком, собираюсь фокусироваться на этом. А дальше как пойдёт. Думаю, выступление на Гранд-турах делает тебя сильнее. Но не хочу торопить события и становиться гонщиком на Гранд-туры. Надеюсь, в 2021 году буду сильнее, чем в 2020».

 

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Теги к статье: Марк Хирши Marc Hirschi Team DSM Sunweb

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 00:53 | Регистрация: 20.06.2019

    Главный сюрприз уходящего сезона. Никто о нем не говорил в начале, а в конце он заставил говорить о себе всех))) 

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 01:30 | Регистрация: 3.07.2011

    Да, серьезный парень. По-настоящему. И думает правильно.

  3. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 09:35 | Регистрация: 14.03.2018

    Открытие года и достойный преемник Спартака

  4. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 11:29 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: flugegeheimen
    Открытие года и достойный преемник Спартака

    Да-да, именно Спартак советовал обратить на него внимание и первым из специалистов заговорил об огромном потенциале Марка.

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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • motte
    Том Дюмулин: «Тур де Франс-202 ... (5)
    motte-Фото
    Спасибо, Сергей
    Давно не слышно тебя...
    Искренне и здоровья тебе и близким твоим.
  • Ice
    Марк Хирши: «Надеюсь в 2021 го ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: flugegeheimen
    Открытие года и достойный преемник Спартака

    Да-да, именно Спартак советовал обратить на него внимание и первым из специалистов заговорил об огромном потенциале Марка.

  • Yuriy 17
    Том Дюмулин: «Тур де Франс-202 ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    Вот зачем в 2018 Т. Дюмулин отправился на Джиро (где не смог победить), а не выбрал главным стартом Тур де Франс с отличными шансами на победу (где стал вторым с гран-туром в ногах)?

     

    Вот нет у Тома победного стратегического расчёта, как у А. Контадора, который после бана за допинг, зная что на Тур де Франс ему не победить, выступал и побеждал на Джиро и Вуэльте, где состав участников был второстепенный. 

     

     

  • flugegeheimen
    Новый дизайн велосипеда Bianch ... (6)
    flugegeheimen-Фото
    Со многим соглашусь. Хотя честно сказать, мне эти сдвинутые вниз задние треугольники не по душе, но что поделать, они сейчас у всех. Могу сказать что точно НЕ нравится, и тут многие со мной не согласятся - это горбатая dogma. А вот новый Спеш Atheos хорош в своей минималистичности, и надеюсь, задаст тренд
  • flugegeheimen
    Марк Хирши: «Надеюсь в 2021 го ... (4)
    flugegeheimen-Фото

    Открытие года и достойный преемник Спартака

  • rude_rider
    Том Дюмулин: «Тур де Франс-202 ... (5)
    rude_rider-Фото
    Рогла задавил его или менеджмент)) Не в ту команду ушел имхо.
  • Sezar
    Марк Хирши: «Надеюсь в 2021 го ... (4)
    Sezar-Фото

    Да, серьезный парень. По-настоящему. И думает правильно.

  • Ice
    Марк Хирши: «Надеюсь в 2021 го ... (4)
    Ice-Фото

    Главный сюрприз уходящего сезона. Никто о нем не говорил в начале, а в конце он заставил говорить о себе всех))) 

  • Cyrill
    Новый дизайн велосипеда Bianch ... (6)
    Cyrill-Фото

    Oltre & Specialissima & Merida Sculptura самые эстетически привлекательные кони ИМНО. Произведения маэстро Колнаго, как не странно, всегда выглядят странно на фоне этих шедевров (скажем откровенно, угловато) ИМНО... Есть, конечно, ещё  шедевры у Cipollini и Cervelo, но ценники охлаждают страсть :)

  • error
    Иван Бассо и Шон Йейтс о велок ... (2)
    error-Фото

    На самом деле не врубился что тут нового кроме мнения от том, что команда на новом уровне. За счет чего?... типо выросли новые уровни у гонцов или обычный пафос?

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6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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