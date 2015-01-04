Конфуз чемпиона мира или "проклятие радужной майки"?

Жулиан Алафилипп потерял подиум из-за нарушения правил на Льеж-Бастонь-Льеж-2020

Льеж-Бастонь-Льеж-2020 стала первой велогонкой, в которой Жулиан Алафилипп вышел на старт в майке чемпиона мира. Во время классики 28-летний французскому велогонщику команды Deceuninck-Quick Step пришлось несколько раз останавливаться из-за проблем с велосипедом, догонять пелотон после того, как оказался заперт завалом. Но к решающим подъёмам Жулиан Алафилипп находился в голове пелотона.

Действующий чемпион мира атаковал на финальном подъёме Рош-о-Фокон, и только три гонщика смогли последовать за ним - Примож Роглич (Jumbo-Visma), Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и Марк Хирши (Sunweb). Четвёрка звёздных велогонщиков начала работать вместе, удержав 20-секундное преимущество. За 500 м до финиша их догнал Матей Мохорич (Bahrain-McLaren).

Алафилипп открыл спринт на последних 200 метрах, где рывком влево перекрыл дорогу Марку Хирши (Sunweb). Чемпион мира поднял руки в победном жесте, хотя ещё не пересёк финишную черту, на которой его обошёл на четверть колеса призёр недавнего Тур де Франс-2020 Примож Роглич.

После финиша судьи вынесли решение релегировать Жулиана Алафилиппа на 5-е место (последнее в группе) за нарушение прямолинейности движения.

Photo ©A.S.O. / Gautier Demouveaux

Photo ©A.S.O. / Tissot

Жулиан Алафилипп: «Сегодня отлично чувствовал себя, хотел хорошо проехать гонку. Со мной была сильная команда, которая великолепно отработала, защищала меня весь день. Я атаковал на самом крутом участке Рош-о-Фокон, просеял группу, открыл просвет с другими ребятами. Мы хорошо сработались, удерживали преимущество над преследователями. И финальный километр я начал уверенно.

Спринтовал за 200 м до финиша, но потом совершил ошибку, за которую беру на себя полную ответственность. Когда с холодной головой, отдохнув немного после гонки, посмотрел запись, осознал, насколько сильно отклонился, что стало проблемой для других гонщиков. За это прошу прощения. Но хочу подчеркнуть, что делал это ненамеренно.

Я принимаю решение жюри. У меня нет оправданий. Мне искренне жаль, потому что не в моих правилах делать такие манёвры. Больше такое не повторится.

Вторая ошибка – я слишком рано поднял руки. Такое случилось впервые в моей карьере. Думаю, что это был первый и последний раз. Лучше быть релегированным со второго места, чем после победы.

Спринт проходил идеально до этого отклонения в сторону и поднятых слишком рано рук. Такое случается. Досадно только, что это произошло на «Старейшей». Как я говорил, это был первый и последний раз. В любом случае, у нас великолепный победитель Примож Роглич.

Всё, что могу сейчас делать, сосредоточиться на следующих гонках. Надо быстро переключиться. У меня в карьере и раньше бывали разочарования, будут они и в будущем».