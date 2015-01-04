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Конфуз чемпиона мира или "проклятие радужной майки"?

Жулиан Алафилипп потерял подиум из-за нарушения правил на Льеж-Бастонь-Льеж-2020

 

 

  Льеж-Бастонь-Льеж-2020 стала первой велогонкой, в которой Жулиан Алафилипп вышел на старт в майке чемпиона мира. Во время классики 28-летний французскому велогонщику команды Deceuninck-Quick Step пришлось несколько раз останавливаться из-за проблем с велосипедом, догонять пелотон после того, как оказался заперт завалом. Но к решающим подъёмам Жулиан Алафилипп находился в голове пелотона.  

 

 

  Действующий чемпион мира атаковал на финальном подъёме Рош-о-Фокон, и только три гонщика смогли последовать за ним  - Примож Роглич (Jumbo-Visma), Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и Марк Хирши (Sunweb). Четвёрка звёздных велогонщиков начала работать вместе, удержав 20-секундное преимущество. За 500 м до финиша их догнал Матей Мохорич (Bahrain-McLaren).

 

  Алафилипп открыл спринт на последних 200 метрах, где рывком влево перекрыл дорогу Марку Хирши (Sunweb). Чемпион мира поднял руки в победном жесте, хотя ещё не пересёк финишную черту, на которой его обошёл на четверть колеса призёр недавнего Тур де Франс-2020 Примож Роглич.

 

После финиша судьи вынесли решение релегировать Жулиана Алафилиппа на 5-е место (последнее в группе) за нарушение прямолинейности движения.

 

Жулиан Алафилипп потерял подиум из-за нарушения правил на Льеж-Бастонь-Льеж-2020

 

Жулиан Алафилипп потерял подиум из-за нарушения правил на Льеж-Бастонь-Льеж-2020

 

Жулиан Алафилипп потерял подиум из-за нарушения правил на Льеж-Бастонь-Льеж-2020

Жулиан Алафилипп потерял подиум из-за нарушения правил на Льеж-Бастонь-Льеж-2020

 

Photo ©A.S.O. / Gautier Demouveaux 

 

Жулиан Алафилипп потерял подиум из-за нарушения правил на Льеж-Бастонь-Льеж-2020

Photo ©A.S.O. / Tissot

 

 

  Жулиан Алафилипп: «Сегодня отлично чувствовал себя, хотел хорошо проехать гонку. Со мной была сильная команда, которая великолепно отработала, защищала меня весь день. Я атаковал на самом крутом участке Рош-о-Фокон, просеял группу, открыл просвет с другими ребятами. Мы хорошо сработались, удерживали преимущество над преследователями. И финальный километр я начал уверенно.

 

  Спринтовал за 200 м до финиша, но потом совершил ошибку, за которую беру на себя полную ответственность. Когда с холодной головой, отдохнув немного после гонки, посмотрел запись, осознал, насколько сильно отклонился, что стало проблемой для других гонщиков. За это прошу прощения. Но хочу подчеркнуть, что делал это ненамеренно.

 

  Я принимаю решение жюри. У меня нет оправданий. Мне искренне жаль, потому что не в моих правилах делать такие манёвры. Больше  такое не повторится.

 

  Вторая ошибка – я слишком рано поднял руки. Такое случилось впервые в моей карьере. Думаю, что это был первый и последний раз. Лучше быть релегированным со второго места, чем после победы.  

 

  Спринт проходил идеально до этого отклонения в сторону и поднятых слишком рано рук. Такое случается. Досадно только, что это произошло на «Старейшей». Как я говорил, это был первый и последний раз. В любом случае, у нас великолепный победитель Примож Роглич.

 

  Всё, что могу сейчас делать, сосредоточиться на следующих гонках. Надо быстро переключиться. У меня в карьере и раньше бывали разочарования, будут они и в будущем».

 

 

Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Результаты

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege классика Мирового тура Монумент велоспорта однодневная велогонка

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:26 | Регистрация: 4.01.2015

    На последнем км. Жулиан был слишком нервным. Его то можно понять: первая гонка (монумент) в майке ЧМ, траблы с великом и догонялки, в конце концов ещё и борьба за победу. Но зная характер Алафилиппа мне кажется он на этой самой последней 1000 метров эмоционально перегорел. И точкой в этом конфузе (теперь ЖуЖу ещё попал и в рубрику Watts) стал его преждевременный победный, каг бэ, финиш. Я думаю переживёт, но вспоминать ему этот косяк будут долго, даже с учётом того, что ЖА и был религирован со второго места на пятое. А при такой драме на финише (и смех, и грех) уж лучше для него чтобы орги отправили его в конец итогового протокола; менее обидней было бы для француза. Судя по его коментах опосля Жулиан сам в шоке от всего что начудил под финиш, но извинился - молодец, а победы в майке чемпа к такому гонцу как Алафилипп обязательно придут!

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф

  2. Такие дела

    Вчера, 23:28 | Регистрация: 29.05.2016

    Посмотрел этот ЛБЛ двумя комментаторами, Сначала одним, не помню как зовут (извиняюсь), а потом в записи с Курдюковым, великолепная возможность сравнить, разница на лицо, Курдюков вне конкуренции!!!

  3. Имя: Евгений

    AlGalgalim

    Сегодня, 00:26 | Регистрация: 28.06.2017

    Слабое наказание за нарушение прямолинейности движения. Вполне мог бы и травмировать Хирши.

  4. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 01:29 | Регистрация: 27.05.2017

    Кликбейт? Нет, только не это!

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • uran
    Конфуз чемпиона мира или "про ... (4)
    uran-Фото
    Кликбейт? Нет, только не это!
  • AlGalgalim
    Конфуз чемпиона мира или "про ... (4)
    AlGalgalim-Фото
    Слабое наказание за нарушение прямолинейности движения. Вполне мог бы и травмировать Хирши.
  • Brodyazhnik
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Резуль ... (35)
    Brodyazhnik-Фото

    Сезон безумных финишей :) Но интерееееесно.

  • M-07
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (13)
    M-07-Фото

    В Закарина не верю уже, с такими ужасными спусками даже за победы из отрывов бороться сложно, переход в другую команду не помог.

  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Резуль ... (35)
    EL-Fenomeno-Фото
    Как жаль что такую гонку (с такой расвязкой то!) нельзя было посмотреть в прямом эфире: там Джиро, тут РГ; надо срочно вводить Евроспорт 3) Рогла боец, Хирши великолепен, Тадей.., а Погачар на подиуме)
    Цитата: velodoctor
    Снова на чемпионат Словении похоже? biggrin
    Скорее это фид-бэк к Тур день Франс.
  • M-07
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Резуль ... (35)
    M-07-Фото

    За Роглича рад, конечно, но послевкусие такое себе из-за подрезки Алафилиппом соперников, очень некрасиво поступил Жулиан, жаль Хирши и Погачара в этой ситуации.

    Ван дер Пул монстр, вчера рано атаковал, 50 финальных километров ехал один и вырвал победу по итогам Бинк Банк Тура, и сегодня очень хорош был, в борьбе со свежими соперниками стал 6-м в такой гонке, вчерашняя гонка наверняка сказалась, жаль, что пауз толком нет между гонками.

  • Такие дела
    Конфуз чемпиона мира или "про ... (4)
    Такие дела-Фото
    Посмотрел этот ЛБЛ двумя комментаторами, Сначала одним, не помню как зовут (извиняюсь), а потом в записи с Курдюковым, великолепная возможность сравнить, разница на лицо, Курдюков вне конкуренции!!!
  • EL-Fenomeno
    Конфуз чемпиона мира или "про ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото
    На последнем км. Жулиан был слишком нервным. Его то можно понять: первая гонка (монумент) в майке ЧМ, траблы с великом и догонялки, в конце концов ещё и борьба за победу. Но зная характер Алафилиппа мне кажется он на этой самой последней 1000 метров эмоционально перегорел. И точкой в этом конфузе (теперь ЖуЖу ещё попал и в рубрику Watts) стал его преждевременный победный, каг бэ, финиш. Я думаю переживёт, но вспоминать ему этот косяк будут долго, даже с учётом того, что ЖА и был религирован со второго места на пятое. А при такой драме на финише (и смех, и грех) уж лучше для него чтобы орги отправили его в конец итогового протокола; менее обидней было бы для француза. Судя по его коментах опосля Жулиан сам в шоке от всего что начудил под финиш, но извинился - молодец, а победы в майке чемпа к такому гонцу как Алафилипп обязательно придут!
  • uran
    Серьёзные травмы Грега Ван Аве ... (1)
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    33 несчастья
  • SSS
    Александр Власов сошёл с Джиро ... (20)
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    А самостоятельно он не мог там какое-нибудь яблочко съесть? Или все только из рук повара? Это же мега профи!

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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