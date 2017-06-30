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Марк Кэвендиш: «Возможно, классика Гент-Вевельгем-2020 была последней гонкой в моей карьере»

Марк Кэвендиш упомянул, что может завершить карьеру в этом сезоне

 

 

  Марк Кэвендиш после финиша классики Мирового тура Гент-Вевельгем-2020 упомянул, что эта гонка может быть последней в его карьере. 35-летний британский велогонщик команды Bahrain-McLaren в этом сезоне принимал участие только в многодневных гонках, Гент-Вевельгем-2020 в этом году – его первый старт на классической однодневной гонке Мирового тура.

 

Марк Кэвендиш: «Возможно, классика Гент-Вевельгем-2020 была последней гонкой в моей карьере»

 

 

 Марк Кэвендиш отобрался в отрыв дня,  а после финиша на вопрос журналистов Sporza, насколько тяжёлая была гонка, ответил: «Возможно, это последняя гонка в моей карьере». Когда представители Sporza переспросили Кэвендиша, правда ли, что гонка была последней в карьере, он снова сказал: «Да, возможно».

 

 

  Контракт Марка Кэвендиша с Bahrain-McLaren заканчивается в конце этого года, но генеральный менеджер велокоманды Род Эллингворт в интервью перед стартом этапа Джиро д’Италия-2020 сказал, что британский спринтер продолжит выступать: «Мы всё ещё работаем над составом команды на следующий год. Столько всего случается с командами, они закрываются и так далее. На данный момент состав у нас ещё не сформирован. Но, да, я уверен, что он продолжит выступать».

 

  Марк Кэвендиш, трёхкратный чемпион мира в мэдисоне, победитель 30 этапов Тур де Франс, 15 этапов Джиро д’Италия, трёх этапов Вуэльты Испании, чемпион мира в групповой гонке 2011 года, в последний раз одерживал победу в 2018 году. В 2017 году у него был диагностирован вирус Эпштейна – Барра, после выздоровления и возвращения в гонки он не смог выступать на прежнем уровне.

 

 

  

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Bahrain-McLaren

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:21 | Регистрация: 30.06.2017

    Легенда пелотона. Крутой чувак. Его будет не хватать.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 21:49 | Регистрация: 14.03.2018

    жалко, но закономерно

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • RVL
    Гент-Вевельгем-2020. Результат ... (8)
    RVL-Фото

    Такая пачка монстров...супер ! 

    Думал Джонни возьмёт ..но лицо его на последних км говорило - нет.

    Супер состав. 

  • flugegeheimen
    Марк Кэвендиш: «Возможно, клас ... (2)
    flugegeheimen-Фото

    жалко, но закономерно

  • Николай Н.
    Париж - Тур-2020 (6)
    Николай Н.-Фото

    Нравится мне эта гонка, особенно когда они едут по виноградникам. Хорошо что её не отменили, а то Париж-Рубе не увидим.

  • Александра
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (18)
    Александра-Фото

    Бедный Нибали аж посинел, пока добрался до финиша, это ужасно - под таким ливнем кататься. Молодой потугалец молодец, шустрый.

    ***

    Вроде, едет гонка, но какая-то грустная многодневка получается.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (18)
    Николай Н.-Фото

    В этой Джире делать прогноз, кто выиграет этап, бесполезно, всё не предсказуемо.

  • Astanaforever
    Марк Кэвендиш: «Возможно, клас ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Легенда пелотона. Крутой чувак. Его будет не хватать.
  • Серафим
    Гент-Вевельгем-2020. Результат ... (8)
    Серафим-Фото
    Что-то я не заметил особенно какое-то проклятие. У него прекрасный сезон (особенно если учесть, что его обязанности больше в работе на команду). Плюс он на ТДФ отработал на 100 баллов на капитана и команду.
  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (18)
    старт-шоссе 82-Фото
    Альмейда явно не готов идти на таком высоком уровне, скорее всего или тихи скатится или поймает кризис к концу гонки.
  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (18)
    старт-шоссе 82-Фото

    Как же не хватает Томаса и Власова, прям какой-то =дефицит фаворитов=

    Трек вроде начали тянуть и ... бросили, а за 20 км до финиша и вовсе все замерло , на последнем км все снова взорвалось. В принципе более-менее все прогнозируемо.

    Якоб выглядит очень не плохо, если сможет пройти без кризиса то ....

    =вполне может быть=

    Меня пока продолжают удивлять  Mikkel Bjerg и Brandon McNulty.

  • AmLoket
    Гент-Вевельгем-2020. Результат ... (8)
    AmLoket-Фото
    Цитата: motte
    Невероятно!
    Маечку снял и взлетел
     
    Как тут не поверить в проклятье радужной майки :)

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