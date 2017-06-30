Марк Кэвендиш: «Возможно, классика Гент-Вевельгем-2020 была последней гонкой в моей карьере»

Марк Кэвендиш упомянул, что может завершить карьеру в этом сезоне

Марк Кэвендиш после финиша классики Мирового тура Гент-Вевельгем-2020 упомянул, что эта гонка может быть последней в его карьере. 35-летний британский велогонщик команды Bahrain-McLaren в этом сезоне принимал участие только в многодневных гонках, Гент-Вевельгем-2020 в этом году – его первый старт на классической однодневной гонке Мирового тура.

Марк Кэвендиш отобрался в отрыв дня, а после финиша на вопрос журналистов Sporza, насколько тяжёлая была гонка, ответил: «Возможно, это последняя гонка в моей карьере». Когда представители Sporza переспросили Кэвендиша, правда ли, что гонка была последней в карьере, он снова сказал: «Да, возможно».

Контракт Марка Кэвендиша с Bahrain-McLaren заканчивается в конце этого года, но генеральный менеджер велокоманды Род Эллингворт в интервью перед стартом этапа Джиро д’Италия-2020 сказал, что британский спринтер продолжит выступать: «Мы всё ещё работаем над составом команды на следующий год. Столько всего случается с командами, они закрываются и так далее. На данный момент состав у нас ещё не сформирован. Но, да, я уверен, что он продолжит выступать».

Марк Кэвендиш, трёхкратный чемпион мира в мэдисоне, победитель 30 этапов Тур де Франс, 15 этапов Джиро д’Италия, трёх этапов Вуэльты Испании, чемпион мира в групповой гонке 2011 года, в последний раз одерживал победу в 2018 году. В 2017 году у него был диагностирован вирус Эпштейна – Барра, после выздоровления и возвращения в гонки он не смог выступать на прежнем уровне.