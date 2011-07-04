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Матье ван дер Пул: «Для гонщиков моего поколения атаковать в велогонках – само собой разумеется»

Матье ван дер Пул о своих соперниках в велогонках на шоссе

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) завершил этот сезон с пятью победами в велогонках на шоссе, в том числе стал чемпионом Нидерландов в группой гонке и одержал первую победу в карьере на классике  - Монументе велоспорта Тур Фландрии. Соперником 25-летнего нидерландский велогонщика проконтинентальной команды Alpecin-Fenix на Туре Фландрии был Ваут ван Арт, у которого Ван дер Пул выиграл считанные миллиметры в спринте.  

 

Матье ван дер Пул: «Для гонщиков моего поколения атаковать в велогонках – само собой разумеется»

 

  Ваут ван Арт является давним соперником Матье ван дер Пула как в велоспорте на шоссе, так и в маунтинбайке.  В интервью бельгийскому журналу Humo Матье Ван дер Пул рассказал, каким видит своё будущее в велоспорте на шоссе и назвал в числе своих соперников помимо Ван Арта Ремко Эвенепула (Deceuninck-Quick Step), Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step), Марка Хирши (Sunweb)

 

  Матье ван дер Пул: «У них есть всё. Профессиональный велоспорт становится похож на тот, каким был в начале своей истории. На гонках борются открыто, атакуют. Для меня и моих ровесников такой стиль ведения гонок является само собой разумеющимся. Мы всегда так боролись.

То, что он (Ремко Эвенепул) может делать сейчас, я в его возрасте не мог. Уезжать в одиночку, побеждать в каждой гонке, в которой стартовал  - это удивительно.

 

  Иногда его заявления мне кажутся на грани дозволенного, но каждый сам выбирает, каким ему быть. Если он хочет так высказываться, его право. В наших глазах это может показаться самонадеянностью, но с его точки зрения, возможно, это проявление уверенности в себе. Он делает громкие заявления, но часто подтверждает это на педалях.

 

  Я тоже говорил, что хочу стать чемпионом мира в трёх дисциплинах, плюс олимпийским чемпионом на маунтинбайке. Это тоже амбициозные заявления».

 

 

  Матье ван дер Пул подчёркивает, что не хочет, чтобы его сравнивали с Ваутом Ван Артом: «Иногда это не имеет смысла. То, как Ван Арт проехал Тур, ехал впереди, работая на кого-то, не входит в мои планы. Я даже не знаю, смогу ли. Пока я не проехал Тур де Франс, сравнения с ним бессмысленны.

 

  Никто не требует, чтобы Ван Арт доказывал свои способности в маунтинбайке. Мы оба выбрали свой путь. Он пошёл в направлении шоссейного велоспорта, но я не полностью посвящаю себя шоссе, потому что ещё хочу продолжать фокусироваться на маунтинбайке. Хотя мы с Ваутом многим друг другу обязаны. Мы делаем друг друга сильнее, а также более  популярными, и мы это осознаём».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 09:10 | Регистрация: 7.12.2014

    Ван Арт вообще-то является давним соперником Ван дер Пула в велокроссе, а не в маутинбайке. Маутинбайком Ван Арт не занимается и не собирается делать это в обозримом будущем. У него в планах на послеолимпийский период зеленая майка Тур де Франс и победа в ГК на Тиррено-Адриатико и/или Дофине. Ну и Рубэ.

    Ван дер Пул собственно это и имеет в виду.

  2. Имя: Ser Gio

    Ser Gio

    Сегодня, 12:08 | Регистрация: 20.03.2016

    Вот нравится мне Ван дер Пул, располагает к себе. Очень адекватный парень, как в высказываниях так и в поведении.

  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 13:12 | Регистрация: 4.07.2011

    За ремко я уже не говорю... удачи, конечно, но есть подозрения....(исключительно моё личное мнение)...я о ГТ с его участием на будущее.

  4. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 14:48 | Регистрация: 20.06.2019

    Кроссмены вернули в велоспорт давно утраченный дух безумного соперничества, порой без оглядки на последствия. Молодежь за год-два сделала  для зрелищности велоспорта столько, сколько не делалось за десятилетие накануне. Как их можно не любить после этого?)))

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Tour de la Provence

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UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Ice
    Матье ван дер Пул: «Для гонщик ... (4)
    Ice-Фото

    Кроссмены вернули в велоспорт давно утраченный дух безумного соперничества, порой без оглядки на последствия. Молодежь за год-два сделала  для зрелищности велоспорта столько, сколько не делалось за десятилетие до этого. Как их можно не любить после этого?)))

  • Earl57
    Саймон Йейтс о локдауне в Андо ... (11)
    Earl57-Фото
    Вот только маршрут в Токио горный, с финишем на Фудзи. Все, кто ездил смотреть, говорят о большой сложности рельефа. Говорят что маршрут сложнее и тяжелее чем в Рио.
    Поэтому Ван Авермат, например, постоянно лезет в горы, тренируется и тренируется.
  • AvA
    Саймон Йейтс о локдауне в Андо ... (11)
    AvA-Фото

    Ну или к умным или к красивым! А то мы и туда и туда! :)

    Мы же не сравниваем Алекса с топовыми раздельщиками, а говорим о составе команды отдельной страны на ОИ. Кто ж спорит, что он на бумаге, да и по факту, слабее ТопГанны, Дюмы, Кюнга, Роглы и т.д.

    Но слабее ли он Тэо, Хью, Нокса или кого-то ещё именно в качестве "индейца"?? Я думаю - наоборот, сильнее. Особенно, если говорить о равнинной или холмистой части дистации. ИМХО, там от него больше пользы было бы, чем от вышеперечисленных товарищей.

    Хотя, скорее всего, комплектовать полный состав будут исходя из критериев, нам неизвестных!))

  • EL-Fenomeno
    Давиде Ребеллин собирается про ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Выйти на гонку (хотя бы одну) в возрасте 50 лет и в свой 30-й сезон как ПРОФИк, это просто уважение и аплодисменты человеку за его спорт.долголетие. Откуда он берёт мотивацию.., а здоровья ?)

    За 29-летнюю карьеру Давиде Ребеллин принимал участие в 19 Гранд-турах, первым из которых была Джиро д’Италия в 1994 году, последним – Вуэльта Испании-2008

    Я каг бэ попробовал предствить себе это; т.е. с кем он начинал гонятся в 90-х (прошлого века!!) и кого ещё застал в "наши дни", так сказать. Получилось с трудом) 

  • Evergreen
    Род Эллингворт – спортивный ди ... (3)
    Evergreen-Фото
    Пусть Ланду неприкаянного обратно в Инеос забирает.
  • motte
    Матье ван дер Пул: «Для гонщик ... (4)
    motte-Фото

    За ремко я уже не говорю... удачи, конечно, но есть подозрения....(исключительно моё личное мнение)...я о ГТ с его участием на будущее.

  • Ser Gio
    Матье ван дер Пул: «Для гонщик ... (4)
    Ser Gio-Фото

    Вот нравится мне Ван дер Пул, располагает к себе. Очень адекватный парень, как в высказываниях так и в поведении.

  • Ice
    Род Эллингворт – спортивный ди ... (3)
    Ice-Фото

    Это и неудивительно, такой вариант и был самым реальным. Эллингворту захотелось самостоятельности. Только вот работать в команде, где все налажено по уму и работает как часы это совсем не то, что строить систему с нуля и курировать все направления.

  • SVS
    Патрик Лефевр о приходе Марка ... (6)
    SVS-Фото

    Больше всего мне интересно кто согласился за это заплатить...

  • patar
    Давиде Ребеллин собирается про ... (3)
    patar-Фото
    шо, опять?

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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