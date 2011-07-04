Матье ван дер Пул: «Для гонщиков моего поколения атаковать в велогонках – само собой разумеется»

Матье ван дер Пул о своих соперниках в велогонках на шоссе

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) завершил этот сезон с пятью победами в велогонках на шоссе, в том числе стал чемпионом Нидерландов в группой гонке и одержал первую победу в карьере на классике - Монументе велоспорта Тур Фландрии. Соперником 25-летнего нидерландский велогонщика проконтинентальной команды Alpecin-Fenix на Туре Фландрии был Ваут ван Арт, у которого Ван дер Пул выиграл считанные миллиметры в спринте.

Ваут ван Арт является давним соперником Матье ван дер Пула как в велоспорте на шоссе, так и в маунтинбайке. В интервью бельгийскому журналу Humo Матье Ван дер Пул рассказал, каким видит своё будущее в велоспорте на шоссе и назвал в числе своих соперников помимо Ван Арта Ремко Эвенепула (Deceuninck-Quick Step), Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step), Марка Хирши (Sunweb)

Матье ван дер Пул: «У них есть всё. Профессиональный велоспорт становится похож на тот, каким был в начале своей истории. На гонках борются открыто, атакуют. Для меня и моих ровесников такой стиль ведения гонок является само собой разумеющимся. Мы всегда так боролись.

То, что он (Ремко Эвенепул) может делать сейчас, я в его возрасте не мог. Уезжать в одиночку, побеждать в каждой гонке, в которой стартовал - это удивительно.

Иногда его заявления мне кажутся на грани дозволенного, но каждый сам выбирает, каким ему быть. Если он хочет так высказываться, его право. В наших глазах это может показаться самонадеянностью, но с его точки зрения, возможно, это проявление уверенности в себе. Он делает громкие заявления, но часто подтверждает это на педалях.

Я тоже говорил, что хочу стать чемпионом мира в трёх дисциплинах, плюс олимпийским чемпионом на маунтинбайке. Это тоже амбициозные заявления».

Матье ван дер Пул подчёркивает, что не хочет, чтобы его сравнивали с Ваутом Ван Артом: «Иногда это не имеет смысла. То, как Ван Арт проехал Тур, ехал впереди, работая на кого-то, не входит в мои планы. Я даже не знаю, смогу ли. Пока я не проехал Тур де Франс, сравнения с ним бессмысленны.

Никто не требует, чтобы Ван Арт доказывал свои способности в маунтинбайке. Мы оба выбрали свой путь. Он пошёл в направлении шоссейного велоспорта, но я не полностью посвящаю себя шоссе, потому что ещё хочу продолжать фокусироваться на маунтинбайке. Хотя мы с Ваутом многим друг другу обязаны. Мы делаем друг друга сильнее, а также более популярными, и мы это осознаём».