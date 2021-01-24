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Примож Роглич получил премию Velo d’Or-2020 как лучший велогонщик года

Примож Роглич и Жулиан Алафилипп получили премию Velo d’Or

 

 

  Примож Роглич получил от французского журнала Velo премию Velo d’Or как лучший велогонщик 2020 года.  31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma  одержал в прошедшем сезоне 16 побед, второй год подряд выиграл генеральную классификацию Вуэльты Испании-2020, стал призёром Тур де Франс-2020  победителем классики – Монумента велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж-2020 и возглавил индивидуальный рейтинг Мирового тура UCI.

 

  Премия Velo d’Or, созданная в 1992 году, присуждается французским журналом о велоспорте Velo. Международное жюри журналистов голосует за лучшего велогонщика года.

 

 

Примож Роглич получил премию Velo d’Or-2020 как лучший велогонщик года

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

  Примож Роглич в интервью L’Equipe сказал: «Я посмотрел список победителей прошлых лет и увидел, что это очень важная награда. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто за меня проголосовал. Я понимаю, что это было жюри журналистов всего мира, чем очень тронут».

 

  Премию Velo d’Or как лучший велогонщик Франции получил Жулиан Алафилипп, ставший в этом году первым за 23 года французским гонщиком, надевшим радужную майку чемпиона мира в групповой гонке. В прошлом году Алафилипп становился победителем в двух номинациях – как лучший велогонщик года и как лучший велогонщик Франции.

 

  Жулиан Алафилипп: «Примож Роглич полностью заслужил этот трофей. В прошлом году эту награду я получил за очень и очень важный сезон. Логично, что приз в этом году выиграл он.

 

  Очень счастлив, что выиграл Velo d’Or как лучший французский гонщик. Приятно, что мои результаты не остались незамеченными. Этот сезон был особенным и не похожим на остальные, с множеством трудностей. Но мне удалось достичь большинства своих целей. Могу быть доволен тем, что сделал. Конечно, вишенка на торте – титул чемпиона мира, который я выиграл в Италии.

 

  Радужная майка – самая красивая в мире. То, что надевал её на нескольких гонках перед окончанием сезона, заставило меня осознать, какая большая честь – обладать этой майкой. Это даёт мне мотивацию на следующий год».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Velo d'Or Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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