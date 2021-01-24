Примож Роглич получил премию Velo d’Or-2020 как лучший велогонщик года

Примож Роглич и Жулиан Алафилипп получили премию Velo d’Or

Примож Роглич получил от французского журнала Velo премию Velo d’Or как лучший велогонщик 2020 года. 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma одержал в прошедшем сезоне 16 побед, второй год подряд выиграл генеральную классификацию Вуэльты Испании-2020, стал призёром Тур де Франс-2020 победителем классики – Монумента велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж-2020 и возглавил индивидуальный рейтинг Мирового тура UCI.

Премия Velo d’Or, созданная в 1992 году, присуждается французским журналом о велоспорте Velo. Международное жюри журналистов голосует за лучшего велогонщика года.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Примож Роглич в интервью L’Equipe сказал: «Я посмотрел список победителей прошлых лет и увидел, что это очень важная награда. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто за меня проголосовал. Я понимаю, что это было жюри журналистов всего мира, чем очень тронут».

Премию Velo d’Or как лучший велогонщик Франции получил Жулиан Алафилипп, ставший в этом году первым за 23 года французским гонщиком, надевшим радужную майку чемпиона мира в групповой гонке. В прошлом году Алафилипп становился победителем в двух номинациях – как лучший велогонщик года и как лучший велогонщик Франции.

Жулиан Алафилипп: «Примож Роглич полностью заслужил этот трофей. В прошлом году эту награду я получил за очень и очень важный сезон. Логично, что приз в этом году выиграл он.

Очень счастлив, что выиграл Velo d’Or как лучший французский гонщик. Приятно, что мои результаты не остались незамеченными. Этот сезон был особенным и не похожим на остальные, с множеством трудностей. Но мне удалось достичь большинства своих целей. Могу быть доволен тем, что сделал. Конечно, вишенка на торте – титул чемпиона мира, который я выиграл в Италии.

Радужная майка – самая красивая в мире. То, что надевал её на нескольких гонках перед окончанием сезона, заставило меня осознать, какая большая честь – обладать этой майкой. Это даёт мне мотивацию на следующий год».