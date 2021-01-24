Том Дюмулин: «Тур де Франс-2020 дал уверенность, что снова смогу выступать в полную силу»

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Том Дюмулин подвёл итоги сезона 2020 года
30-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Том Дюмулин (Tom Dumoulin) считает, что до возвращения на самый высший уровень велоспорта ему остаётся сделать всего один шаг.
Photo © Instagram @t.dumoulin
В последний раз он одерживал победу в 2018 году, на этапе Тур де Франс, где занял 2-е место в общем зачёте, а затем после травмы колена был вынужден прервать сезон 2019 года.
В 2020 году, когда сезон был перекроен из-за пандемии, Том Дюмулин начал выступать с августа и набрал 40 гоночных дней. На Тур де Франс-2020 он помогал своему товарищу по команде Приможу Рогличу бороться за победу, а сам финишировал 2-м в разделке на 20-м этапе и занял 7-е место в генеральной классификации. Сезон Тома Дюмулина завершился во время Вуэльты Испании, когда он сошёл после семи дней гонки из-за усталости.
В интервью De Limburger Том Дюмулин сказал, что выступление на Тур де Франс-2020 показывает, что до физической формы 2017 – 2018 годов ему не хватает совсем немного.
Том Дюмулин: «Физически мне было намного труднее, чем надеялся. В спорте высшего уровня всё решает последний процент. Но набрать этот недостающий процент гораздо сложнее, чем первые 90. Тем не менее, я вполне уверен, что смогу вернуть этот один процент.
На Вуэльте Испании-2020 почувствовал, что совершенно выдохся. Вообще-то, моё участие в классиках (Флеш Валлонь, Льеж-Бастонь-Льеж) не было запланировано, но они прошло хорошо, мне показалось, что форма улучшилась. Кроме того, не хватало гонщиков.
Может, мне всё-таки не стоило ехать эти гонки, хотя я сам попросил включить меня на классики. Очень хотелось снова себя проявить.
Если добавить один процент к Туру этого года, я уже близко. Основание так говорить мне даёт чувство, что по-настоящему не смог проявить свои сильные стороны на прошедшем Тур де Франс, хотя и финишировал 7-м. Но зато теперь есть уверенность, что скоро смогу снова выступать в полную силу».
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Earl57
Велокоманда Mitchelton-Scott в ... (4)
Лефевр у них есть. Он там главный идеолог и пропагандист. Перспективы у них особой нет. Как заметили на Сайклигньюс, Еврокомиссия еще несколько месяцев будет решать, примет ли она вообще иск к рассмотрению. А если примет, то разбирательство будет идти несколько лет.
Издержки у UCI на адвокатов вестимо. Которые, к слову, довольно часто специально убеждают клиентов судиться.
Просто для примера могу привести британскую трековую гонщицу Джессику Варниш. С 2016 г. она таскает по разным судам свою федерацию за то, что ее не взяли в сборную на ОИ в Рио. Требует денежной компенсации.
Шейна Саттона, который принимал решение о том, кого брать или не брать в сборную, со скандалом уволили из-за слов "Иди рожай". и этим федерация ограничилась. Варниш четыре года подает иски во все инстанции, которые соглашаются их принимать, но ей везде отказано в удовлетворении иска. Однако адвокат Джессики убеждает ее не сдаваться и бороться, бороться, бороться... Варниш тратит свои деньги и вынуждает тратиться Бритиш Сайклиг из-за призрачной надежды, что однажды победит в суде и федерация по приговору суда возместит ей издержки. Пока что доход только у адвокатов.
Что касается Hammer, то могу добавить, что UCI дал гонке 1-ю категорию и выделил место в календаре. На этом свою миссию посчитал выполненной, мол дальше вы уж сами старайтесь. У самих не получилось.
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Astanaforever
Новый дизайн велосипеда Bianch ... (4)
Компания Bianchi при разработке дизайна моделей велосипедов Specialissima Disc, Oltre XR4 Disc и Aquila постаралась соединить вдохновляющую цветовую гамму и графическое оформление, сделать велосипеды Bianchi заметными в пелотоне.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Как же они могут быть заметными в пелотоне, если их подогнали точь в точь в астанинские Weellier Trestina.?
Фантазии ноль.
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Shalam s Urala
Велокоманда Mitchelton-Scott в ... (4)
ясно, спасибо за информацию. у вас её всегда не только с избытком, но вам ещё и не лень делиться
в статье то всё выглядит иначе. будто носители свежих идей упёрлись в аппарат
не все идеи взлетают.
одно не сходится - что такое на руках велона, что они сочли перспективным идти по судам. и если пошли именно они (велон), а решения ещё вроде нет, то какие такие издержки могут быть у УСИ?
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Earl57
Велокоманда Mitchelton-Scott в ... (4)
Из-за чего собственно иск возник? Велон договаривался с колумбийцами о проведении гонки Hammer в Колумбии. Колумбийцы вначале были согласны, потом отказались. Потому что предполагаемое время проведения Hammer совпадало с Туром Колумбии, а для них своя гонка в приритете. Велон во главе с Лефевром потребовали от UCI отменить Тур Колумбии или перенести его на другое место в календаре. Они понимают конкуренцию именно так. UCI не стал вмешиваться. Именно так, они не мешали, просто не стали принимать чью-либо сторону. Переносить февральскую гонку просто некуда, а авторитарным порядком запрещать одну гонку ради другой неправильно. Тут еще Гонконг окончально отказался проводить даже изначально усеченный Hammer из-за волны демонстраций и беспорядков.
За все время существования Hammer телевизионщики так и не стали покупать права на трансляцию. Не увидели экономической выгоды вопреки ожиданиям Велона. Да и большинство команд кроме квиков и Митчелтона отправляли на Hammer гонщиков по остаточному принципу, то есть тех кто не занят по тем или иным причинам. Дюмулан, например, проехал половину одной из гонок, сошел и больше не участвавал. Даже когда был вполне здоров. Только Томас и Ван Авермат более менее постоянно участвовали, но результаты их команд в Hammer весьма скромные, мягко говоря.
Но виноват конечно же UCI. Вот если бы отменили все другие гонки во время проведения Hammer, тогда бы все было по другому. Такой должна быть конкуренция. Ну а нагрянувший ковид окончательно убил этот проект.
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flugegeheimen
Новый дизайн велосипеда Bianch ... (4)
Jumbo visma на грандтурах выступали на черных велосипедах с клещами, чтобы сэкономить вес относительно контурентов. Данная расцветка выглядит как компромисс)
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Shalam s Urala
Велокоманда Mitchelton-Scott в ... (4)
>>> ожидаемого сотрудничества с UCI у Velon не получилось. Как сообщает Cyclingnews, в конце 2019 года группа Velon начала судебную тяжбу с UCI в Европейской комиссии, обвиняя Международный союз велосипедистов в использовании механизмов власти и политического давления для блокировки инициатив Velon. Cyclingnews отмечает, что впоследствии Международный союз велосипедистов использовал часть резервного фонда, взносы в который делают велокоманды, для покрытия судебных издержек.
>>>
UCI, ASO и прочие сообщества прекрасных людей, конечно же, полноценная часть "открытого демократического общества". но "ломиться со свиным рылом в калашный ряд" всё-таки не комильфо. инфантильные идеалисты опоздали, охраняемым меньшинством им уже не стать, да и цвета радуги уже все поразобраны
а что до денюжек из резервного фонда uci - так они пример со старших прекрасных по пищевой цепочке берут (ФРС). напечатать (денюжки) не могут, но взять то чужие - отчего же нет? ))
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AmLoket
Именем Тео Геогана Харта назва ... (6)
Цитата: Cepik
не понял, а почему не в честь Сэра?
Сэр все-таки родился в Бельгии, да и отец у него австралиец. Фрум - кениец, Томас - валлиец. Хотя отец Тео тоже шотландского и ирландского происхождения. Только Йейтс вроде как настоящий англичанин из всех победителей ГТ под флагом Великобритании.
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AmLoket
Давиде Ребеллин собирается про ... (10)
А если для них радость - это велогонки? Ребеллин, конечно, уже загнул слишком, но Вальверде еще в прошлом году был норм, да и в крайней Вуэльте заехал в десятку. Думаю, сезон 2021 он докатает и уйдет, если безсупер-успехов - то как раз вовремя. А вот Нойнер и Дальмайер не понимаю - если для них важнее альпинизм и домохозяйство, то зачем вообще тренироваться и заниматься биатлоном? Просто даже какое-то неуважение к этому виду спорта. Еще Магдалену, как женщина женщину я могу понять - семья и дети - это особенное. Но Лауру - нет.
Этот сезон еще будет очень показательным для Нибали, Фрума и Томаса. Если результатов не будет, то все их точно будут отправлять на пенсию, что логично.
Кстати, Франсиско Мансебо и Оскар Севилья тоже еще гоняются! (маленький привет из начала 2000-ых).
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