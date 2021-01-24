Том Дюмулин: «Тур де Франс-2020 дал уверенность, что снова смогу выступать в полную силу»

Earl57

Велокоманда Mitchelton-Scott в ... (4) Лефевр у них есть. Он там главный идеолог и пропагандист. Перспективы у них особой нет. Как заметили на Сайклигньюс, Еврокомиссия еще несколько месяцев будет решать, примет ли она вообще иск к рассмотрению. А если примет, то разбирательство будет идти несколько лет.

Издержки у UCI на адвокатов вестимо. Которые, к слову, довольно часто специально убеждают клиентов судиться.

Просто для примера могу привести британскую трековую гонщицу Джессику Варниш. С 2016 г. она таскает по разным судам свою федерацию за то, что ее не взяли в сборную на ОИ в Рио. Требует денежной компенсации.

Шейна Саттона, который принимал решение о том, кого брать или не брать в сборную, со скандалом уволили из-за слов "Иди рожай". и этим федерация ограничилась. Варниш четыре года подает иски во все инстанции, которые соглашаются их принимать, но ей везде отказано в удовлетворении иска. Однако адвокат Джессики убеждает ее не сдаваться и бороться, бороться, бороться... Варниш тратит свои деньги и вынуждает тратиться Бритиш Сайклиг из-за призрачной надежды, что однажды победит в суде и федерация по приговору суда возместит ей издержки. Пока что доход только у адвокатов.

Что касается Hammer, то могу добавить, что UCI дал гонке 1-ю категорию и выделил место в календаре. На этом свою миссию посчитал выполненной, мол дальше вы уж сами старайтесь. У самих не получилось.

Astanaforever

Новый дизайн велосипеда Bianch ... (4) Компания Bianchi при разработке дизайна моделей велосипедов Specialissima Disc, Oltre XR4 Disc и Aquila постаралась соединить вдохновляющую цветовую гамму и графическое оформление, сделать велосипеды Bianchi заметными в пелотоне. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Как же они могут быть заметными в пелотоне, если их подогнали точь в точь в астанинские Weellier Trestina.? Фантазии ноль.

Shalam s Urala

Велокоманда Mitchelton-Scott в ... (4) ясно, спасибо за информацию. у вас её всегда не только с избытком, но вам ещё и не лень делиться в статье то всё выглядит иначе. будто носители свежих идей упёрлись в аппарат не все идеи взлетают. одно не сходится - что такое на руках велона, что они сочли перспективным идти по судам. и если пошли именно они (велон), а решения ещё вроде нет, то какие такие издержки могут быть у УСИ?

Earl57

Велокоманда Mitchelton-Scott в ... (4) Из-за чего собственно иск возник? Велон договаривался с колумбийцами о проведении гонки Hammer в Колумбии. Колумбийцы вначале были согласны, потом отказались. Потому что предполагаемое время проведения Hammer совпадало с Туром Колумбии, а для них своя гонка в приритете. Велон во главе с Лефевром потребовали от UCI отменить Тур Колумбии или перенести его на другое место в календаре. Они понимают конкуренцию именно так. UCI не стал вмешиваться. Именно так, они не мешали, просто не стали принимать чью-либо сторону. Переносить февральскую гонку просто некуда, а авторитарным порядком запрещать одну гонку ради другой неправильно. Тут еще Гонконг окончально отказался проводить даже изначально усеченный Hammer из-за волны демонстраций и беспорядков. За все время существования Hammer телевизионщики так и не стали покупать права на трансляцию. Не увидели экономической выгоды вопреки ожиданиям Велона. Да и большинство команд кроме квиков и Митчелтона отправляли на Hammer гонщиков по остаточному принципу, то есть тех кто не занят по тем или иным причинам. Дюмулан, например, проехал половину одной из гонок, сошел и больше не участвавал. Даже когда был вполне здоров. Только Томас и Ван Авермат более менее постоянно участвовали, но результаты их команд в Hammer весьма скромные, мягко говоря. Но виноват конечно же UCI. Вот если бы отменили все другие гонки во время проведения Hammer, тогда бы все было по другому. Такой должна быть конкуренция. Ну а нагрянувший ковид окончательно убил этот проект.

Александра

Новый дизайн велосипеда Bianch ... (4) Красиво.

flugegeheimen

Новый дизайн велосипеда Bianch ... (4) Jumbo visma на грандтурах выступали на черных велосипедах с клещами, чтобы сэкономить вес относительно контурентов. Данная расцветка выглядит как компромисс)

Shalam s Urala

Велокоманда Mitchelton-Scott в ... (4) >>> ожидаемого сотрудничества с UCI у Velon не получилось. Как сообщает Cyclingnews, в конце 2019 года группа Velon начала судебную тяжбу с UCI в Европейской комиссии, обвиняя Международный союз велосипедистов в использовании механизмов власти и политического давления для блокировки инициатив Velon. Cyclingnews отмечает, что впоследствии Международный союз велосипедистов использовал часть резервного фонда, взносы в который делают велокоманды, для покрытия судебных издержек. >>> UCI, ASO и прочие сообщества прекрасных людей, конечно же, полноценная часть "открытого демократического общества". но "ломиться со свиным рылом в калашный ряд" всё-таки не комильфо. инфантильные идеалисты опоздали, охраняемым меньшинством им уже не стать, да и цвета радуги уже все поразобраны а что до денюжек из резервного фонда uci - так они пример со старших прекрасных по пищевой цепочке берут (ФРС). напечатать (денюжки) не могут, но взять то чужие - отчего же нет? ))

Shalam s Urala

Новый дизайн велосипеда Bianch ... (4) классический небесный челесте присутствует, а остальное неважно )

AmLoket

Именем Тео Геогана Харта назва ... (6) Цитата: Cepik не понял, а почему не в честь Сэра? Сэр все-таки родился в Бельгии, да и отец у него австралиец. Фрум - кениец, Томас - валлиец. Хотя отец Тео тоже шотландского и ирландского происхождения. Только Йейтс вроде как настоящий англичанин из всех победителей ГТ под флагом Великобритании.

AmLoket

Давиде Ребеллин собирается про ... (10) А если для них радость - это велогонки? Ребеллин, конечно, уже загнул слишком, но Вальверде еще в прошлом году был норм, да и в крайней Вуэльте заехал в десятку. Думаю, сезон 2021 он докатает и уйдет, если безсупер-успехов - то как раз вовремя. А вот Нойнер и Дальмайер не понимаю - если для них важнее альпинизм и домохозяйство, то зачем вообще тренироваться и заниматься биатлоном? Просто даже какое-то неуважение к этому виду спорта. Еще Магдалену, как женщина женщину я могу понять - семья и дети - это особенное. Но Лауру - нет.



Этот сезон еще будет очень показательным для Нибали, Фрума и Томаса. Если результатов не будет, то все их точно будут отправлять на пенсию, что логично.



Кстати, Франсиско Мансебо и Оскар Севилья тоже еще гоняются! (маленький привет из начала 2000-ых).