Велокоманда Sunweb подвела итоги первого сезона без Тома Дюмулина

Глава команды Sunweb об итогах сезона 2020 года

Велогонщики команды Sunweb в сезона 2020 года одержали 16 побед, в том числе выиграли три этапа Тур де Франс-2020 и этап Джиро д’Италия-2020. Джей Хиндли и Вилко Келдерман завершили итальянский Гранд-тур на второй и третьей ступенях подиума, Марк Хирши помимо победы на этапе Тур де Франс и красной майки самого атакующего гонщика Большой Петли, выиграл Флеш Валлонь и занял 2-е место на классике Монументе Льеж-Бастонь-Льеж,

Каспер Педерсен победил на классике Париж-Тур, Сорен Краг Андерсен выиграл два этапа Тур де Франс-2020, Майкл Мэттьюс принёс команде третье место на классике – Монументе Милан-Сан-Ремо-2020.

Такими результатами команда завершила первый сезон без Тома Дюмулина, являвшегося на протяжении многих лет лидером Sunweb (Giant-Alpecin).

Photo ©A.S.O./Alex Broadway и Pauline Ballet

В интервью NOS глава велокоманды Sunweb Иван Спекенбринк подвёл итоги сезона, который, несмотря на остановку из-за Covid-19 и плотный график гонок второй части стал для команды успешным:

«Мы знали, что год будет хорошим. На это можно возразить, что легко говорить потом…но, если честно, доказательства налицо. Ожидал ли я этого? Конечно, были некоторые неожиданности, которых мы не предвидели. Например, не ожидали, что финишируем с двумя гонщиками в топ-3 на Джиро д’Италия-2020.

Но в прошлом году мы увидели, что все снова усердно работают и воодушевляют друг друга. И тогда мы поняли, что наступает хороший год. Мы были уверены, что все будут сохранять этот рабочий настрой. Ещё больше талантов на подходе.

Символичен прорыв (Хирши на Тур де Франс-2020). Этот молодой гонщик вырос, несколько лет работая по нашей программе развития. Он становится сильнее. Марк много атаковал с товарищами по команде, но также благодаря товарищам по команде. В этой награде гораздо большее.

Том, конечно, очень хороший велогонщик. Но мы просто не хотели искать и подписывать гонщика, похожего на Тома, потому что на данный момент не так много гонщиков подобного профиля лучше него. У нас есть те, кто в будущем, конечно, сможет стать таким же сильным, как Том сейчас. Предпочитаем совершенствоваться, потому что это подведёт нас ближе к нашим более крупным целям».

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В интервью Wieler Revue Иван Спекенбринк рассказал о подписании французского велогонщика Романа Барде, который будет выступать в команде Sunweb в ближайшие два года:

«Роману 30 лет, но он очень предан делу и хорошо впишется в нашу команду. Так как мы всегда работаем над достижением целей, может прозвучать странно, но для Романа мы не ставим конкретных целей на 2021 год. Сначала хотим поработать с ним, найти сильные стороны, которые принесут пользу команде. Мы верим, что с нами он сможет стать лучше.

Да, однажды написали, что ему не интересно совершенствоваться в разделке, но это не правда. Мы хотим видеть спортсмена, который получает энергию от окружения и сам воодушевляет окружающих. Это условия работы современных спортсменов, а Роман им является. До подписания мы проводим длительные личные беседы, после которых можно точно определить, насколько человек заинтересован совершенствоваться».

Иван Спекенбринк сказал, что подписывая новых велогонщиков, команда Sunweb учитывает этический аспект:

«Мы хотим, чтобы гонщики чувствовали ответственность и знали свою роль. Амбиции вести свою игру не помогают работе команды. Топовый спортсмен вчера выступает лучше, чем сегодня. Нет ничего плохого, если этому есть причина. Многие молодые велогонщики отлично выступают, но хочется получить от карьеры максимальную отдачу и убедиться, что в возрасте около 28 лет достигнут пик. Мы постепенно растягиваем резинку.

Когда рост останавливается, это влияет на мотивацию. Мы стараемся найти баланс, потому что хотим подготовить наших гонщиков к жизни велогонщиков высшего уровня. У нас много подающих надежды. Если взглянете на фото команды Sunweb 2021 года через 15 лет, уверен, многие из гонщиков к тому времени впишут свои имена в историю велоспорта».

Об уходе Майкла Мэттьюса и опасениях потерять молодых гонщиков, которые уже принесли команде победы, Иван Спекенбринк сказал:

«Преданность делу и решительность определяют, насколько далеко ты можешь продвинуться в спорте высшего уровня. Трения начинаются, когда гонщик больше не отдаёт себя команде на сто процентов. Если человек, работая с нами, перестаёт работать из всех сил, тогда мы с ним должны прощаться.

Мы считаем, что такой подход позволяет вливать в команду свежие силы. Боюсь ли я, что уйдёт Хирши? Пока гонщик хочет получать максимум от себя и команды, он обычно хочет оставаться с нами. Это применимо и к Хирши.

Люди хотят подходить к спорту просто. Например, собрать группу звёздных имён и заявить их в гонку. Но спорт высшего уровня – не список имён. Иногда я шучу по этому поводу, что в этом случае Вим ван Ханегем до сих пор играл бы за «Фейеноорд».

Называть команду на Тур де Франс-2020 группой флибустьеров не значит, что мы беспорядочно атаковали. Мы следовали тактике, которую идеально подготовили. За каждой атакой стояла идея, на подготовку уходило много времени. С теми гонщиками, которые проехали Тур де Франс-2020, мы увеличили наши шансы».