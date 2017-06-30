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Велокоманда Sunweb подвела итоги первого сезона без Тома Дюмулина

Глава команды Sunweb об итогах сезона 2020 года

 

 

  Велогонщики команды Sunweb в сезона 2020 года одержали 16 побед, в том числе выиграли три этапа Тур де Франс-2020 и этап Джиро д’Италия-2020. Джей Хиндли и Вилко Келдерман завершили итальянский Гранд-тур на второй и третьей ступенях подиума, Марк Хирши помимо победы на этапе Тур де Франс и красной майки самого атакующего гонщика Большой Петли, выиграл Флеш Валлонь и занял 2-е место на классике Монументе Льеж-Бастонь-Льеж,

 

  Каспер Педерсен победил на классике Париж-Тур, Сорен Краг Андерсен выиграл два этапа Тур де Франс-2020, Майкл Мэттьюс принёс команде третье место на классике – Монументе Милан-Сан-Ремо-2020.

 

Такими результатами команда завершила первый сезон без Тома Дюмулина, являвшегося на протяжении многих лет лидером Sunweb (Giant-Alpecin).

 

Photo ©A.S.O./Alex Broadway и Pauline Ballet

 

  В интервью NOS глава велокоманды Sunweb Иван Спекенбринк подвёл итоги сезона, который, несмотря на остановку из-за Covid-19 и плотный график гонок второй части стал для команды успешным:

 

  «Мы знали, что год будет хорошим. На это можно возразить, что легко говорить потом…но, если честно, доказательства налицо. Ожидал ли я этого? Конечно, были некоторые неожиданности, которых мы не предвидели. Например, не ожидали, что финишируем с двумя гонщиками в топ-3 на Джиро д’Италия-2020.

 

  Но в прошлом году мы увидели, что все снова усердно работают и воодушевляют друг друга. И тогда мы поняли, что наступает хороший год. Мы были уверены, что все будут сохранять этот рабочий настрой. Ещё больше талантов на подходе.

 

  Символичен прорыв (Хирши на Тур де Франс-2020). Этот молодой гонщик вырос, несколько лет работая по нашей программе развития. Он становится сильнее. Марк много атаковал с товарищами по команде, но также благодаря товарищам по команде. В этой награде гораздо большее.

 

  Том, конечно, очень хороший велогонщик. Но мы просто не хотели искать и подписывать гонщика, похожего на Тома, потому что на данный момент не так много гонщиков подобного профиля лучше него. У нас есть те, кто в будущем, конечно, сможет стать таким же сильным, как Том сейчас. Предпочитаем совершенствоваться, потому что это подведёт нас ближе к нашим более крупным целям».

 

Photo Credits: LaPresse

 

  В интервью Wieler Revue Иван Спекенбринк рассказал о подписании французского велогонщика Романа Барде, который будет выступать в команде Sunweb в ближайшие два года:

 

  «Роману 30 лет, но он очень предан делу и хорошо впишется в нашу команду. Так как мы всегда работаем над достижением целей, может прозвучать странно, но для Романа мы не ставим конкретных целей на 2021 год. Сначала хотим поработать с ним, найти сильные стороны, которые принесут пользу команде. Мы верим, что с нами он сможет стать лучше.

 

  Да, однажды написали, что ему не интересно совершенствоваться в разделке, но это не правда. Мы хотим видеть спортсмена, который получает энергию от окружения и сам воодушевляет окружающих. Это условия работы современных спортсменов, а Роман им является. До подписания мы проводим длительные личные беседы, после которых можно точно определить, насколько человек заинтересован совершенствоваться».

 

  Иван Спекенбринк сказал, что подписывая новых велогонщиков, команда Sunweb учитывает этический аспект:

 

  «Мы хотим, чтобы гонщики чувствовали ответственность и знали свою роль. Амбиции вести свою игру не помогают работе команды. Топовый спортсмен вчера выступает лучше, чем сегодня. Нет ничего плохого, если этому есть причина. Многие молодые велогонщики отлично выступают, но хочется получить от карьеры максимальную отдачу и убедиться, что в возрасте около 28 лет достигнут пик. Мы постепенно растягиваем резинку.

 

  Когда рост останавливается, это влияет на мотивацию. Мы стараемся найти баланс, потому что хотим подготовить наших гонщиков к жизни велогонщиков высшего уровня. У нас много подающих надежды. Если взглянете на фото команды Sunweb 2021 года через 15 лет, уверен, многие из гонщиков к тому времени впишут свои имена в историю велоспорта».

 

Об уходе Майкла Мэттьюса и опасениях потерять молодых гонщиков, которые уже принесли команде победы, Иван Спекенбринк сказал:

 

  «Преданность делу и решительность определяют, насколько далеко ты можешь продвинуться в спорте высшего уровня. Трения начинаются, когда гонщик больше не отдаёт себя команде на сто процентов. Если человек, работая с нами, перестаёт работать из всех сил, тогда мы с ним должны прощаться.

 

  Мы считаем, что такой подход позволяет вливать в команду свежие силы. Боюсь ли я, что уйдёт Хирши? Пока гонщик хочет получать максимум от себя и команды, он обычно хочет оставаться с нами. Это применимо и к Хирши.

 

  Люди хотят подходить к спорту просто. Например, собрать группу звёздных имён и заявить их в гонку. Но спорт высшего уровня – не список имён. Иногда я шучу по этому поводу, что в этом случае Вим ван Ханегем до сих пор играл бы за «Фейеноорд».

 

  Называть команду на Тур де Франс-2020 группой флибустьеров не значит, что мы беспорядочно атаковали. Мы следовали тактике, которую идеально подготовили. За каждой атакой стояла идея, на подготовку уходило много времени. С теми гонщиками, которые проехали Тур де Франс-2020, мы увеличили наши шансы».

 

 

 

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Теги к статье: Sunweb

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:31 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот тебе Том.получай. Некрасиво я думаю.

    Вся жизнь это гонка.
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Tour de la Provence

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UAE Tour

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Велокоманда Sunweb подвела ито ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот тебе Том.получай. Некрасиво я думаю.
  • VeloVelo
    Фабио Ару: «За этот год научил ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Ирина, именно так: Утер нюни и вперед!

    меня, кстати, тоже очень много чего тяготит в этой нашей тяжелой жизненной реальности, к тому же я много каких талантов растратил и растрачиваю в своей жизни.

    Но, уже поздно оглядываться назад, зубы сцепил и вперед, ничего другого не остается ;)

  • Адриен
    Трансферные новости пелотона-2 ... (95)
    Адриен-Фото
    Ситуация (если всё происходит как написано) странная. К чему такая спешка, если Власову осталось провести в Астане всего один сезон ? Досрочный разрыв контракта - при ГРАМОТНОМ его составлении - обойдется Власову довольно дорого. Ведь для Астаны время для подписания равноценной кандидатуры упущено, команда остается в очевидном проигрыше. И конечно приложит все силы для отстаивания своих интересов. А значит ФИНАНСОВЫЕ издержки для Власова могут быть неподъемными, другое дело, ели Ineos возьмет их на себя... Только ЗАЧЕМ, если всего через год можно заполучить Власова бесплатно ?
  • Ернат
    Трансферные новости пелотона-2 ... (95)
    Ернат-Фото

    Российский велогонщик Александр Власов может покинуть состав команды Astana Pro Team.


    Власов провел впечатляющий 2020 год, одержав победы на Мон Ванту и «Джиро д’Эмилия», заняв третье место на «Джиро д’Ломбардия» и 11-е место в общем зачете «Вуэльты».

    Сообщается, что 24-летний россиянин может разорвать контракт с «Астаной», чтобы присоединиться к британской велокоманде Ineos Grenadiers в сезоне 2021 года.

    У Власова есть год до окончания контракта с «Астаной», который он подписал только в начале сезона, но, как говорят, он пытается уйти в середине сезона.

    По данным испанской газеты El Mundo, агент Джузеппе Аквадро пытается расторгнуть контракт Власова с «Астаной» и подготовить почву для присоединения его гонщика к Ineos Grenadiers.

     

  • Astanaforever
    Тео Геоган Харт купил брату ав ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Кто на него ставил, покажите? А кто поставил, озолотился.
  • motte
    Винченцо Нибали о сезоне 2020 ... (14)
    motte-Фото
    Я где то читал кого то из квиков о Нибали, но это было не его одностороннее мнение, вот как.
  • кнд
    Фабио Ару: «За этот год научил ... (12)
    кнд-Фото

    Думаю,что сортсменов можно в какой-то степени сравнить с плодовыми деревьями.Одни сорта очень прихотливы-надо тратить много сил и средств,что бы создать идеальные условия для получения урожая.Другие-практически не требуют особых усили и не каприны к погодным условиям.Видимо Ару из первых.Астана смогла содать необходимые условия как на тренировочном отрезке так и в гонках.Эмираты наверное не заморачиваются над этим-не можешь... ну и в результате-"до свидания".Да и Погачар поинререснее сейчас будет,если вкладываться то точно не в Ару.

  • Александра
    Фабио Ару: «За этот год научил ... (12)
    Александра-Фото

    Цитата: Earl57

    Джанни Савио говорил, что с радостью подписал бы Ару, но команду покинул один из титульных спонсоров и поэтому зарплату Ару они не потянут. Но есть и другие команды, где ему предлагают контракт.

    Это надо быть рисковым человеком, чтобы предлагать Ару большие деньги после нескольких лет странных выступлений в гонках. Я не возьмусь судить, насколько у него логичные и уважительные причины неудач, это, как мне кажется, не особо важно для потенциального работодателя. Важно, что результатов нет, как нет ничего, что эти результаты обещало бы.

    Можно посочувствовать Ару, это для нас велоспорт шоу, а для него при всем прочем - способ заработка. Будет интересно посмотреть, какая команда возьмет на себя риск подписать настолько нестабильного и непредсказуемого гонщика. А Ару, конечно, удачи, что тут еще можно сказать?

  • Earl57
    Фабио Ару: «За этот год научил ... (12)
    Earl57-Фото

    Да всё нормально у Фабио будет. У него любящая и любимая семья, жена и годовалая дочурка. У него "банда" в Лугано, где ему помогут и поддержат в трудную минуту - Нибали, Поццовиво, Гаспаротто. 

    Джанни Савио говорил, что с радостью подписал бы Ару, но команду покинул один из титульных спонсоров и поэтому зарплату Ару они не потянут. Но есть и другие команды, где ему предлагают контракт.

  • AmLoket
    Фабио Ару: «За этот год научил ... (12)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Адриен
    Вы о спортсменах, прям как некоторые о женщинах - "Они тоже люди". Не надо искать чего-то глубинного там, где его нет... Есть те, кто развивает свои способности, свои возможности, свой талант. А другие их РАСТРАЧИВАЮТ. Помните, как у Высоцкого - "Когда миллион меняют по рублю". А психологическими проблемами - при желании - можно вообще всё оправдать, любые проступки, любые неудачи, любые глупости, любые преступления...
    Может и растрачивает, но его что-то тяготит, и сказанное: "Утер нюни - и вперёд" может только ещё больше усугубить ситуацию.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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