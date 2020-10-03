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Марк Хирши – победитель Арденнской классики Флеш Валлонь-2020

Марк Хирши, Бенуа Коснефруа, Майкл Вудс на подиуме Флеш Валлонь-2020

 

Марк Хирши, Бенуа Коснефруа, Майкл Вудс на подиуме Флеш Валлонь-2020

 

  22-летний велогонщик команды Sunweb Марк Хирши впервые в карьере стартовал на Арденнской классике Флеш Валлонь и одержал на ней победу. Швейцарские велогонщики не выигрывали эту классику с 1952 года, Хирши стал первым после Ферди Кюблера (Ferdi Kubler). Несмотря на то, что Флеш Валлонь выиграл молодой дебютант, сценарий гонки не изменился. Решающим стали финальные метры третьего прохождения подъёма Мюр де Уи. Ранние отрывы и атаки не увенчались успехом.

 

Марк Хирши атаковал менее чем за 100 м до финиша и опередил 24-летнего французского гонщика велокоманды AG2R La Mondiale Бенуа Коснефруа и 33-летнего канадского гонщика команды EF Pro Cycling Майкла Вудса.

 

В женской версии Флеш Валлонь-2020 победу в шестой раз подряд  одержала действующая чемпионка мира Анна ван дер Брегген (Boels – Dolmans).

 

Photo ©A.S.O. / Thomas Maheux

 

 

 

Марк Хирши, Бенуа Коснефруа, Майкл Вудс на подиуме Флеш Валлонь-2020

 

Марк Хирши, Бенуа Коснефруа, Майкл Вудс на подиуме Флеш Валлонь-2020

 

Марк Хирши, Бенуа Коснефруа, Майкл Вудс на подиуме Флеш Валлонь-2020

 

Марк Хирши, Бенуа Коснефруа, Майкл Вудс на подиуме Флеш Валлонь-2020

Photo ©A.S.O. / Gautier Demouveaux

 

Марк Хирши, Бенуа Коснефруа, Майкл Вудс на подиуме Флеш Валлонь-2020

Photo ©A.S.O. / Thomas Maheux

 

  Марк Хирши: «Думаю, сегодня мы идеально провели гонку – контролировали её с самого старта. Уехал лишь один отрыв из четырёх гонщиков. Мы помогали задавать скорость в голове группы. Когда вышли на финальный круг, ребята удерживали меня на хорошей позиции и отвечали на атаки. На последнем подъёме пелотон собрался, я смог начать его на удобной позиции. Мне хотелось подождать, дать поработать другим ребятам на подъёме. Примерно за 100 м до финиша я почувствовал, что настал момент и спринтовал. Мне удалось открыть просвет, и я смог одержать победу.  

 

  Команда сегодня идеально отработала. Счастлив, что у меня шла нога и удалось завершить их работу. Я не совершил ошибок на финише. Очень рад, что одержал вторую победу в профессионалах. Буду наслаждаться ею следующие несколько дней, а затем полностью сконцентрируюсь на воскресенье».

 

 

  Бенуа Коснефруа: «На эту гонку с крутым финишем, где  каждый должен выкладываться на 100%, нацеливался с самого начала сезона. Второе место на классике много значит. Этот год перевернул всё с ног на голову, не было уверенности, что старты состоятся. После Тур де Франс я чувствовал давление, мне надо было удержать силу.

 

  На протяжении гонки вся команда заботилась обо мне. Мы брали на себя ответственность, работали, когда было необходимо. На последнем подъёме Алекс Вийермоз потрясающе вывез меня. Потом я выдал всё, что было, сумел пройти подъём в первых рядах, контролируя свои усилия».

 

  Майкл Вудс: «Работа команды была великолепна. Хью Карти провёл отличную смену впереди, затем вступил Йенс Кёкелейр, а потом Риго мощно атаковал и вдохновил меня. У меня не оставалось выбора, кроме как стараться и бороться за победу».

 

Флеш Валлонь-2020. Результаты

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Теги к статье: Марк Хирши Marc Hirschi Sunweb Флеш Валлонь La Fleche Wallonne классика Мирового тура Арденнские классики

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Комментарии

  • velodoctor
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (10)
    velodoctor-Фото
    А лыжники там есть?
  • Astanaforever
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: 001RusKZ
    Это фиаско 
    Это стёб? Ахахахаха! Удался.
  • Astanaforever
    Состав велокоманды UAE Team Em ... (3)
    Astanaforever-Фото
    С Ару окончательно растались по видимому. Шейхи не будут платить за полное Зеро. И он сломался походу окончательно.
  • 001RusKZ
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (10)
    001RusKZ-Фото

    Это фиаско 

  • uran
    Флеш Валлонь-2020. Женская вел ... (3)
    uran-Фото
    И в отрыв, и в спринт, и в разделке. Универсальный солдат.
  • Pi-man
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (10)
    Pi-man-Фото
    В Колумбии тоже народ, мягко говоря, небогато живет, а гонцы есть.
  • Astanaforever
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Печально. Как бы вся команда не заразилась в ходе гонок Джиро и Арденских классик.
  • uran
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (10)
    uran-Фото
    ,Сравнивать Китай Россию Словению, это простите за гранью понимания. В Китае миллиарды на грани выживания. В России миллионы.
  • EL-Fenomeno
    Классика Амстел Голд Рэйс-2020 ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Здоровье преВыше всего, и это без обсуждений!
    С другой стороны конечно жаль, что отменили, но грустнее то, что есть большая чуйка/вероятность насчёт отмены некоторых других октябрьских классик-однодневок. А тут щё и два ГТ на походе.

    Цитата: ЧОРНЫЙ
    Свежо предание! Теперь эта «дрянь» станет сезонной...

    Да как то сезон превращается уже в целый год, а вакцину то никак не получается синтезировать.

    И как сказал один учёный, людям каг бэ нужно заражаться чтобы потом иметь свой собственный иммунитет проти этой короны. Да вот беда в том, что не все заболевшие преодолеют эту заразу, так что лучше за всякую цену не хворать вообще.

  • BaTman
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (7)
    BaTman-Фото

     От обороны, состав норм. На разделках взять и не отдавать. На ветрах развалить группу, тоже могут. Посмотрим на что хватит реатива спорт директора. 

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