Марк Кэвендиш: «Не хочу заканчивать карьеру, я люблю велоспорт»

Марк Кэвендиш не хочет завершать карьеру

Марк Кэвендиш объяснил эмоциональную реакцию на финише Гент-Вевельгем-2020, когда не сдержал слёз и сказал, что, возможно, проехал свою последнюю в карьере гонку.

35-летний британский велогонщик команды Bahrain-McLaren перед стартом классики Scheldeprijs-2020 в интервью Sporza сказал, что на него повлияли слухи о возможной отмене следующих велогонок и неопределённость с контрактом на следующий год.

Марк Кэвендиш: «Из-за коронавируса ситуация очень неопределённая. На старте Гент-Вевельгем ходили слухи, что следующие велогонки в Бельгии могут отменить.

У меня ещё не решён вопрос с контрактом, и я внезапно понял, что Гент-Вевельгем может быть последней гонкой в карьере. Поэтому я поддался эмоциям после финиша. У меня нет желания заканчивать, не хочу останавливаться. Я люблю велоспорт. Особенно бельгийские гонки. Здесь, на «Скелдерпрейс» я одержал первую победу в профессионалах. Очень счастлив, что гонка состоялась».