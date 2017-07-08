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Марк Кэвендиш: «Не хочу заканчивать карьеру, я люблю велоспорт»

Марк Кэвендиш не хочет завершать карьеру

 

 

 

  Марк Кэвендиш объяснил эмоциональную реакцию на финише Гент-Вевельгем-2020, когда не сдержал слёз и сказал, что, возможно, проехал свою последнюю в карьере гонку.  

 

  35-летний британский велогонщик команды Bahrain-McLaren перед стартом классики Scheldeprijs-2020 в интервью Sporza сказал, что на него повлияли слухи о возможной отмене следующих велогонок и неопределённость с контрактом на следующий год.

 

  Марк Кэвендиш: «Из-за коронавируса ситуация очень неопределённая. На старте Гент-Вевельгем ходили слухи, что следующие велогонки в Бельгии могут отменить.

 

  У меня ещё не решён вопрос с контрактом, и я внезапно понял, что Гент-Вевельгем может быть последней гонкой в карьере. Поэтому я поддался эмоциям после финиша. У меня нет желания заканчивать, не хочу останавливаться. Я люблю велоспорт. Особенно бельгийские гонки. Здесь, на «Скелдерпрейс» я одержал первую победу в профессионалах. Очень счастлив, что гонка состоялась».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Bahrain-McLaren

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 18:31 | Регистрация: 8.07.2017

    Марк Кэвендиш: "У меня нет желания заканчивать, не хочу останавливаться. Я люблю велоспорт".

     

    Правильно, не надо заканчивать. 

    М. Кэвендиш это имя, это бренд. 

    Просто увидеть его в пелатоне зрителю на обочине - это радость. 

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • VeloliveTeam
    Scheldeprijs-2020 (5)
    VeloliveTeam-Фото
    Команда Trek-Segafredo в твиттере сообщила, что Педерсен во время гонки почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии. Вместе с командой решили, что ему лучше поберечься перед Туром Фландрии и сойти.
  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (7)
    patar-Фото

    И Бора снова вторая))) и в Бельгии, кстати, тоже, если штрафа не считать.

    Но все равно, сегодня я в который раз увидел, кто такой Саган. Могу сказать, что всяким там Демарам и Беннетам до его уровня еще расти и расти, несмотря  даже на их победы.

  • patar
    Scheldeprijs-2020 (5)
    patar-Фото

    А кто знает, что с Педерсоном из Трека, почему сошел?

    И смотрел повтор, вроде, не заметил, чтобі Аккерман по кривой ехал...хз. трудно сказать. но вроде зря его так.

  • василий
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    василий-Фото
    самое главное не будет нудного не интересного спринта
  • 4ndrew
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (7)
    4ndrew-Фото
    Цитата: Серафим
    Как ни странно, Саган после вчерашнего был все равно силен сегодня. Но опять в одиночку. И ошибся, сев за слабым сейчас Гавирией, четвертым . Гавирия ускорения не дал, Саган начал метаться из стороны в сторону и, конечно проиграл.
    Да, мне тоже показалось что он пристроился совсем не туда, потом решил сменить фланг и упустил момент из-за опустившегося разгоняющего Демара
  • Rasmussen
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    Rasmussen-Фото
    В прошлом году, когда Луценко выиграл мемориал Марко Пантани, дороги в окрестностях Чезенатико местами были узкие, с плохим покрытием. Не знаю, как проложен маршрут в данном случае. Этап длиною в 204 км по таким дорогам и по такому рельефу потребует пять часов сплошной концентрации. Кройшвайк еще в понедельник, в день отдыха, отметил этот этап как бросающий вызов амбициям генеральщиков, даже если он пройдет без атак.
  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Еще один =этап под Улиси=, который может выиграть кто угодно. Вполне возможно будут сюрпризы.

    За фото галерею спасибо.

  • EL-Fenomeno
    Scheldeprijs-2020 (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Компания спринтеров на Схелдепрайс по именам совсем не уступала Джировским. Юэн как то легко взял эту победу. Беннет неожиданно далеко по протоколу.

    Цитата: Gottliche_Recht
    Что с Акерманом случилось?

    Я думаю может из-за того падения на финишном спурте (т.е. немного перед ним). Там кто то на скорости так размашисто грохнулся на землю (и продолжал очень неприятно лежать). Хорошо, что остальные кто тоже упал из-за этого инцидента хоть и корчились от боли смогли подняться и думаю закончили гонку.

  • Ice
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (7)
    Ice-Фото

    Демар - чистый спринтер, Саган уже давно спринтер широкого профиля, но при этом он не сильно уступает Демару, оба хорошей форме. Даже не так - Демар по ходу в лучшей форме своей жизни)))

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    Николай Н.-Фото

    У нас в конце 90годов включили Евроспорт и как раз Марко был на высоте, как он штурмовал горы, это нужно было видеть. А потом была трагедия.

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4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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