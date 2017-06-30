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48-летний Давиде Ребеллин продолжит выступать в велокоманде Meridiana Kamen

Давиде Ребеллин подписал контракт с велокомандой Meridiana Kamen на 2020 год

 

 

  48-летний итальянский велогонщик Давиде Ребеллин продолжит выступать. Он подписал контракт на 2020 год с хорватско-итальянской континентальной командой Meridiana Kamen, в которой выступал в 2019 году и в сезоне 2012 года.

 

48-летний Давиде Ребеллин продолжит выступать в велокоманде Meridiana Kamen

Photo (c) Meridiana Kamen Team

 

  Менеджер команды Антонио Джаллоренцо (Antonio Giallorenzo) в интервью SpazioCiclismo сказал: «Мы очень счастливы, что Давиде вернулся в нашу команду. Мы хорошо его знаем, у нас с ним сложились особенные взаимоотношения. Для нас он как член семьи и важный гонщик.

 

 Уверены, что, обладая огромным опытом, он поможет молодым гонщикам расти, сможет передавать свои знания, и в то же время сам будет бороться в гонках».

 

  За свою карьеру, которую начал в 1992 году, Давиде Ребеллин одержал 60 побед, последнюю из которых взял в 2017 году на этапе Тура Азербайджана. Ребеллин является трёхкратным победителем Флеш Валлонь, победителем классики-Монумента Льеж-Бастонь-Льеж. В 2004 году он выиграл все три Арденнских классики (Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж).

 

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Теги к статье: Давиде Ребеллин Davide Rebellin Meridiana Kamen

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:56 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот смотрите велофаны пример настоящий любви к велоспорту, гонкам. Вот же человеееечище!!! Он видимо и закончить свой спортивный, жизненный путь хочет в седле своего карбонового коня. Красавчег!!! Склоняю шляпу перед ним.?

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Мирьяна

    Mima

    Вчера, 23:15 | Регистрация: 5.05.2018

    Молодец! Браво! Удачи и здоровья!

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Tour Colombia 2.1

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Адриен
    Команда «ASTANA PRO TEAM» благ ... (5)
    Адриен-Фото

    Так ведь благодарят CADF. Они ФОРМАЛЬНО - не при чем, доклад был "секретным" (sarcastic), подозрения не подтвердились, ходу ему не дали, фонд "глубоко сожалеет об утечке" в СМИ. Нормы соблюдены. Вопросы к Politiken ... Но и эти отмажутся наверняка.

  • RVL
    Команда «ASTANA PRO TEAM» благ ... (5)
    RVL-Фото

    Какой иск? Команда же благодарит..))

  • Mima
    48-летний Давиде Ребеллин прод ... (2)
    Mima-Фото
    Молодец! Браво! Удачи и здоровья!
  • Mima
    Команда «ASTANA PRO TEAM» благ ... (5)
    Mima-Фото
    Подать иск за клевету и намеренный ущерб репутации и доброму имени. Нельзя в цивилизованном мире так поступать.
  • Mima
    Заявление фонда CADF по поводу ... (6)
    Mima-Фото
    Глупо, зло, мелко, намеренно клеветничнски. Облить грязью, а потом извиниться невнятно. Некрасиво, господа из непонятной организации, негоже. Фу на вас. Спортсменам - здоровья, спокойствия, сил не обращать особого внимания на подобные выпады.
  • Astanaforever
    48-летний Давиде Ребеллин прод ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Вот смотрите велофаны пример настоящий любви к велоспорту, гонкам. Вот же человеееечище!!! Он видимо и закончить свой спортивный, жизненный путь хочет в седле своего карбонового коня. Красавчег!!! Склоняю шляпу перед ним.?
  • Адриен
    Заявление фонда CADF по поводу ... (6)
    Адриен-Фото
    Так в том-то и дело, что все эти cadf*ы , спортрадары - некие САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ образования, эдакие околоспортивные гретты тумберг. Если WADA - ОФИЦИАЛЬНАЯ организация с соответствующими полномочиями, правами и обязанностями, то эти - этакие добровольцы, ПРИСВОИВШИЕ себе право вести некие "расследования", а значит - обвинять, оправдывать, и даже информационно КАРАТЬ. А по каким ПРИНЦИПАМ ? По каким КРИТЕРИЯМ ?.. Помните, как у Д.Гранина - " Хуже дурака может быть только дурак с инициативой...".
  • Velo_love
    «Астана Про Тим»: Заявление по ... (9)
    Velo_love-Фото
    Цитата: Alya
    Меня мучает вопрос.

    Закарин недавно пяткой себя в грудь бил, что допинга в его жизни нет)

    Но его тренером в сборной России числится Александр Беспалов.

    И в сборной Татарстан тоже тренером Закарина числится Александр Беспалов.

    Однако Беспалова полиция Бельгии задержвала с гормонами роста и амфетаминами.

    Скажите, это наши такие бесстрашнеы, ибо их никто не проверяет, или в вышеприведенном примере доктора видели, трогали и отмечали на сторис в инстаграме? 
    Вам только детективы писать а не спортивные каналы смотреть.
  • Velo_love
    Заявление фонда CADF по поводу ... (6)
    Velo_love-Фото
    Цитата: Адриен
    Ох как всё это смешно ... Отчет был, он был секретным, в UCI представлен НЕБЫЛ (!!!), но утечка в СМИ каким-то волшебным образом произошла ! Цирк, комедия и ФАРС... Чем страшна клевета ? Очень просто - даже  РАЗОБЛАЧЕННАЯ, она оставляет пятна на репутации.
    Правда смешно. Отчёт секретный но обязательно указали, что на 24 страницы.

    Цитата: Velo_love
    Цитата: Адриен
    Ох как всё это смешно ... Отчет был, он был секретным, в UCI представлен НЕБЫЛ (!!!), но утечка в СМИ каким-то волшебным образом произошла ! Цирк, комедия и ФАРС... Чем страшна клевета ? Очень просто - даже  РАЗОБЛАЧЕННАЯ, она оставляет пятна на репутации.
    Правда смешно. Отчёт секретный но обязательно указали, что на 24 страницы.
    Они его видимо сами не читали. Успели только страницы посчитать. ?
  • Адриен
    Заявление фонда CADF по поводу ... (6)
    Адриен-Фото

    Ох как всё это смешно ... Отчет был, он был секретным, в UCI представлен НЕБЫЛ (!!!), но утечка в СМИ каким-то волшебным образом произошла ! Цирк, комедия и ФАРС... Чем страшна клевета ? Очень просто - даже  РАЗОБЛАЧЕННАЯ, она оставляет пятна на репутации.

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