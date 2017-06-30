48-летний Давиде Ребеллин продолжит выступать в велокоманде Meridiana Kamen

Давиде Ребеллин подписал контракт с велокомандой Meridiana Kamen на 2020 год

48-летний итальянский велогонщик Давиде Ребеллин продолжит выступать. Он подписал контракт на 2020 год с хорватско-итальянской континентальной командой Meridiana Kamen, в которой выступал в 2019 году и в сезоне 2012 года.

Photo (c) Meridiana Kamen Team

Менеджер команды Антонио Джаллоренцо (Antonio Giallorenzo) в интервью SpazioCiclismo сказал: «Мы очень счастливы, что Давиде вернулся в нашу команду. Мы хорошо его знаем, у нас с ним сложились особенные взаимоотношения. Для нас он как член семьи и важный гонщик.

Уверены, что, обладая огромным опытом, он поможет молодым гонщикам расти, сможет передавать свои знания, и в то же время сам будет бороться в гонках».

За свою карьеру, которую начал в 1992 году, Давиде Ребеллин одержал 60 побед, последнюю из которых взял в 2017 году на этапе Тура Азербайджана. Ребеллин является трёхкратным победителем Флеш Валлонь, победителем классики-Монумента Льеж-Бастонь-Льеж. В 2004 году он выиграл все три Арденнских классики (Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж).