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Велокоманда Sunweb в 2021 году станет командой Team DSM

Компания DSM - новый титульный спонсор велокоманды Sunweb, которая в 2021 году меняет название на Team DSM

 

 

 

  Немецкая велокоманда Мирового тура Sunweb объявила о новом титульном спонсоре и изменении названия на Team DSM. Компания DSM – международная компания, объединяющая пять бизнес-групп в соответствии с производимым продуктом и рынками. У компании DSM три сферы деятельности –  питание (витамины, рыбий жир, продукты   для поддержания здоровья), материалы и центр инноваций.

 

 

Photo (c) Team Sunweb

 

 

 

  В пресс-релизе команды говорится, что «стратегическая цель компании в партнёрстве с одной из ведущих велокоманд Мирового тура – повышение внимания общества к важности сохранения здоровья людей и планеты. Велокоманда Team DSM продолжит работать под девизом «Принимая вызов» (Keep challenging) и благодаря сотрудничеству с компанией DSM выведет технологии, оборудование и питание на совершенно новый уровень. Компания DSM поддержит мужскую, женскую велокоманды и программу развития для молодых гонщиков».

 

  Компания DSM собирается развивать и производить спортивную велоодежду вместе с партнёром команды, компанией по производству спортивной одежды Bioracer и разрабатывать спортивное питание для велогонщиков на индивидуальной основе в сотрудничестве с партнёром команды, производителем спортивного питания Sanas.

 

Ещё одним партнёром велокоманды DSM станет компания Volvo Car Netherlands, которая предоставит модель Volvo V60 Cross Country.

 

Велогонщики команды будут выступать на велосипедах Scott, экипированных компонентами Shimano.

 

Компания Sunweb останется одним из спонсоров, но уйдёт из титульных спонсоров.

 

  Цветовая гамма велоформы гонщиков команды DSM изменится в соответствии с цветами логотипа компании DSM – бело-красные цвета Sunweb заменят чёрно-синие цвета.

 

 

 

  Иван Спекенбринк, генеральный менеджер велокоманды: «Это мечта. У нас так много общего с компанией DSM – страсть к инновациям и постоянному развитию, моральные ценности и многое другое.

 

  Вовлечение компании DSM на этом этапе поможет нам установить новые стандарты благодаря лучшему питанию и материалам, что даст нам конкурентное преимущество. Велосипед – прекрасный символ здоровья. Мы очень рады поддержать DSM в том, чтобы больше людей узнало о том, что есть решения некоторых важнейших проблем, стоящих перед миром».

 

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Теги к статье: Sunweb Team DSM DSM

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Комментарии

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (122)
    s75-Фото

    С переподписанием Бассо у Инеос официально/неофициально 30 гонщиков в сезоне 2021, без контракта СК и Вурф, причем первый недавно объявил о присоединении к одному из частных проектов по подготовке велосипедистов.

  • VeloVelo
    Ринальдо Ночентини: «Я попроси ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Понимать и трактовать его можно как угодно, 
    а значит, доверять этому выражению не имеет смысла.

  • VeloVelo
    Ринальдо Ночентини: «Я попроси ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Ну что вы такое придумали? )
    Нет никаких 99,99 в этом выражении.
    Оно очень условно и расплывчато на самом деле.

     

    Понимать и трактовать его можно как угодно, 
    а значит, доверять этому выражению не имеет смысла.

  • s75
    Род Эллингворт уходит из велок ... (5)
    s75-Фото
    Всё больше источников указывают на третий вариант. Возможно, речь идет о предложении, от которого нельзя отказаться. Если это так, то команду ждут положительные изменения.
  • Колёсник
    Ринальдо Ночентини: «Я попроси ... (5)
    Колёсник-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Ринальдо Ночентини
    Когда смешиваешь с грязью человека, нужны конкретные доказательства, а не подозрения.
    теперь - нет. хайли-лайкли и прочий новый дивный мир
    выражение "с высокой вероятностью" (highly likely) в английском обозначает уверенность на 99,99%... не слушайте бредни лавровых/захаровых
  • Shalam s Urala
    Род Эллингворт уходит из велок ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Earl57
    Эллингворт пришел по приглашению Макларена. Макларен уходит от Бахрейна, с ним уходит и Эллингворт.
    "бери шинель, пошли домой" )

    гадать только. деньги, да, не пустяк. "Кэв - всё" - тоже да. "атмосфэра не та!" - с верблюдом не поспоришь. "ланда - ч м о" (человек малоподдающийся обучению) - на вкус. Родина зовёт (сборная) и тд и тп, включая "катись всё конём"

  • BlAr
    Примож Роглич получил премию V ... (1)
    BlAr-Фото

    Кто бы сомневался!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Фабио Ару подписал контракт с ... (11)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Тиралонго где? С арабами остался?
    Ушел в любители, якобы хотят запустить проектс другими арабами
  • Cyrill
    Фабио Ару подписал контракт с ... (11)
    Cyrill-Фото

    Очень интересный коллектив получается - сверх опытные, от которых уже ничего не ждут...без давления, комманда "докатывающихся"... Тут могут быть интересные результаты - особенно на не самых крупных гонках, примеров тому немало - Кобо & Geox, Хорнер & Trek... По поводу Кобо можно дискутировать, но просто формулировка "несоответствие в кровяном паспорте" не очень тянет на 100% обвинение...

  • dafik
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (1)
    dafik-Фото

    не знаю. не верю я в алмейду. на месте лефевра продавал бы

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