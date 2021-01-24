Велокоманда Sunweb в 2021 году станет командой Team DSM

Компания DSM - новый титульный спонсор велокоманды Sunweb, которая в 2021 году меняет название на Team DSM

Немецкая велокоманда Мирового тура Sunweb объявила о новом титульном спонсоре и изменении названия на Team DSM. Компания DSM – международная компания, объединяющая пять бизнес-групп в соответствии с производимым продуктом и рынками. У компании DSM три сферы деятельности – питание (витамины, рыбий жир, продукты для поддержания здоровья), материалы и центр инноваций.

Photo (c) Team Sunweb

В пресс-релизе команды говорится, что «стратегическая цель компании в партнёрстве с одной из ведущих велокоманд Мирового тура – повышение внимания общества к важности сохранения здоровья людей и планеты. Велокоманда Team DSM продолжит работать под девизом «Принимая вызов» (Keep challenging) и благодаря сотрудничеству с компанией DSM выведет технологии, оборудование и питание на совершенно новый уровень. Компания DSM поддержит мужскую, женскую велокоманды и программу развития для молодых гонщиков».

Компания DSM собирается развивать и производить спортивную велоодежду вместе с партнёром команды, компанией по производству спортивной одежды Bioracer и разрабатывать спортивное питание для велогонщиков на индивидуальной основе в сотрудничестве с партнёром команды, производителем спортивного питания Sanas.

Ещё одним партнёром велокоманды DSM станет компания Volvo Car Netherlands, которая предоставит модель Volvo V60 Cross Country.

Велогонщики команды будут выступать на велосипедах Scott, экипированных компонентами Shimano.

Компания Sunweb останется одним из спонсоров, но уйдёт из титульных спонсоров.

Цветовая гамма велоформы гонщиков команды DSM изменится в соответствии с цветами логотипа компании DSM – бело-красные цвета Sunweb заменят чёрно-синие цвета.

Иван Спекенбринк, генеральный менеджер велокоманды: «Это мечта. У нас так много общего с компанией DSM – страсть к инновациям и постоянному развитию, моральные ценности и многое другое.

Вовлечение компании DSM на этом этапе поможет нам установить новые стандарты благодаря лучшему питанию и материалам, что даст нам конкурентное преимущество. Велосипед – прекрасный символ здоровья. Мы очень рады поддержать DSM в том, чтобы больше людей узнало о том, что есть решения некоторых важнейших проблем, стоящих перед миром».