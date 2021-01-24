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Давиде Ребеллин собирается продолжать карьеру велогонщика в 2021 году?

49-летний Давиде Ребеллин может начать 30-й сезон в велоспорте

 

 

  Давиде Ребеллин, возможно, начнёт 30-й сезон в профессиональном велоспорте. 49-летний итальянский велогонщик начал карьеру в 1992 году, и теперь, через 29 лет он готов прикрепить на спину номер участника велогонки. La Gazzetta dello Sport сообщает, что Давиде Ребеллину не хватает всего одной подписи на контракте с камбоджийской велокомандой Cambodia Cycling Academy, в которой он собирается выступать в 2021 году.

 

Давиде Ребеллин собирается продолжать карьеру велогонщика в 2021 году?

Давиде Ребеллин на велогонке Sibiu Cycling Tour-2020

 

 

  В 2019 и 2020 годах Давиде Ребеллин выступал в континентальной велокоманде Meridiana Kamen Team. Из-за пандемии в этом сезоне, который он завершил на чемпионате Италии, где занял 34-е место, у него было всего 8 гоночных дней. Его лучшим результатом в 2020 году стало 7-е место этапе с финишем в гору на велогонке Sibiu Cycling Tour-2020, где победу одержал Грегор Мюльбергер (Bora-hansgrohe).

 

   Камбоджийская велокоманда Cambodia Cycling Academy заинтересована в развитии местных велогонщиков в преддверии Игр Юго-Восточной Азии, которые пройдут в 2023 году и проводятся под патронажем  Олимпийского совета Азии и Международного олимпийского комитета.

 

  За 29-летнюю карьеру Давиде Ребеллин принимал участие в 19 Гранд-турах, первым из которых была Джиро д’Италия в 1994 году, последним – Вуэльта Испании-2008. Трёхкратный победитель Флеш Валлонь, победитель Льеж-Бастонь-Льеж, Амстел Голд Рэйс, в последний раз одерживал победу в возрасте 46 лет, когда выиграл этап Тура Ирана (Азербайджана) в 2017 году.

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Теги к статье: Давиде Ребеллин

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