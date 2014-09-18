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Патрик Лефевр о приходе Марка Кэвендиша в велокоманду Deceuninck-Quick Step

Патрик Лефевр: «Марку Кэвендишу мы ничего не обещали»

 

  Генеральный менеджер велокоманды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр подтвердил, что контракт с Марком Кэвендишем был оформлен только тогда, когда 35-летний британский спринтер нашёл финансовые ресурсы для его оплаты.

 

Патрик Лефевр о приходе Марка Кэвендиша в велокоманду Deceuninck-Quick Step

Photo © Etixx - Quick-Step / Tim de Waele

 

  В интервью Cyclingnews Патрик Лефевр также рассказал, что ничего не обещал Марку Кэвендишу, но команда собирается подготовить для него оптимальную программу.

 

  Патрик Лефевр: «Моё сердце сказало «да», но голова говорила «нет». Это риск, но он многое принесёт команде. Он всё ещё очень знаменит. В Твиттере мы увидели только положительную реакцию. Я счастлив, все счастливы. Рад, что у него будет этот шанс. Не думаю, что он заслужил завершать карьеру в велоспорте так, как ехал на своих последних гонках.

 

  У меня с Марком всегда были хорошие отношения. Уже когда он выступал в Dimension Data, а потом в Bahrain, он говорил мне, что хочет вернуться. Но в этом году вы видели то же, что и я – Марка Кэвендиша, уехавшего в отрыв с километра ноль на Туре Фландрии, его, плачущего после Гент-Вевельгем.

 

  После финальной гонке в Де Панне он жил в отеле в Кортрейке, и я пригласил его в свой офис. Он сказал мне: «Не хочу вот так завершать. Хочу вернуться». Я ответил: «Марк. У меня на самом деле нет ни евро. Мой бюджет уже пуст.

 

  Он сказал, что если найдёт кого-то, кто заплатит за его контракт, то сможет выступать. Я тешил себя надеждой, что он сможет прийти в нашу команду, но считал, что найти кого-то ему будет трудно. Однако неделю спустя позвонили, сказали, что разговаривали с Марком, что они в нём заинтересованы. Мы начали переговоры, и в итоге всё получилось».

 

Патрик Лефевр осторожен в оценке, сможет ли Марк Кэвендиш вернуться на свой прежний уровень:

 

  «Не знаю. Посмотрим, в какой он форме. Он приедет в Испанию, проведём тесты, увидим, какой уровень у него сейчас. У нас ещё остались его показатели с тех пор, как он у нас выступал. Посмотрим, что сможем сделать, чтобы он выступал лучше.

 

  У него была долгая печальная история с вирусом Эпштейна Барра, и все те разные жалобы. Теперь у него появился шанс, который никто больше не захотел ему  предоставить. Моё мнение – он начинает с нулевого уровня. Мы взяли его из-за его опыта, хотя он не тренер, не менеджер, отвечающий за выступление гонщиков, не спортивный директор.  Но он принесёт опыт, полезный ребятам.

 

  Он лучший спринтер своего поколения, поэтому может дать советы молодым, например, Альваро Ходжу, Фабио Якобсену, который был среди лучших спринтеров мира, и Сэму Беннетту, сильному и быстрому, но иногда сомневающемуся в себе. В этой ситуации Марк может быть полезен, а если он ещё и сможет выиграть сам, было бы великолепно».

 

  Патрик Лефевр не заглядывает слишком далеко, не думает о том, что Марк Кэвендиш потенциально близок к рекорду Эдди Меркса по количеству выигранных этапов Тур де Франс (34 этапа Меркса и 30 этапов у Марка Кэвендиша). Он не даёт гарантии, что британский спринтер примет участие в Тур де Франс-2021.

 

  «Я слишком стар, чтобы мечтать. Мы ничего ему не обещали. Он пришёл немного поздно, но несколько ранних гонок, как Тур Даун Андер, не будут проводиться, поэтому посмотрим, куда сможем его поставить. Мы сделаем для него хорошую программу и сначала выведем его на приемлемый уровень. Но на лучших гонках будут выступать сильнейшие гонщики.

 

  Если мне удастся его вернуть, я волшебник. Я вернул стольких гонщиков. Помню Киттеля. Он ничего не мог сделать в своей бывшей команде, мы его вернули. Мы вернули Ришара Виранка, Жильбера. Но он – другое дело, он сильный, но перед приходом к нам не находил мотивации.

 

  Всё же есть большая разница между тем, как себя продавать и как выступать.  Я продолжаю считать, что он способен показывать высокие результаты. Но не спрашивайте меня сегодня, сможет ли он выиграть там или здесь. Позвоните мне через три месяца, тогда скажу».

 

  Cyclingnews не обошли вниманием спекуляции о возможном переходе Жуана Алмейды в команду UAE Team Emirates, на что Патрик Лефевр ответил: «Прежде всего, я должен прочитать этот бред собачий, который вы, ребята, пишете. Но у него есть контракт, и черта с два я его отпущу.

 

  Я говорил с его менеджером, и он не стал обсуждать со мной следующий год или будущее. Я не хочу раздавать бонусы. Он ничего не хотел, и вдруг через несколько месяцев они говорят, что его хочет купить UAE Team Emirates.

 

  Они заслужили штраф, потому что не могут разговаривать с велогонщиком, у которого есть контракт. Если же ты гонщик и обсуждаешь сделку на 2022 год, то это нечестно ,потому что как ты можешь выступать, когда знаешь, что уже уходишь из команды. Конечно, он остаётся. Хотя, может, если мне заплатят 2 миллиона, мы поговорим».

 

  Спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step Том Стеелс (Tom Steels) в интервью Sporza выразил уверенность, что Марк Кэвендиш может побеждать в гонках:

 

  «Не сомневаюсь, что он способен побеждать. У Марка было несколько плохих лет. Мы должны восстановить его спортивный уровень шаг за шагом. Думаю, сначала надо удостовериться, что выступление в гонках снова приносит ему радость.

 

  Кэвендиш остаётся Кэвендишем – его боевой характер при нём, а вместе с нами он почувствует себя лучше. Он сможет помогать команде в достижении целей. Борьба в каждой гонке его порадует, он всё время будет действующим лицом.

 

  Мы не ждём, что Марк выиграет шесть этапов Тур де Франс. Есть много других гонок, чтобы набрать скорость. И то, что у нас появился ещё один спринтер, даёт нам больше шансов. Он поделится большим опытом. Его личный взгляд на спринт может быть полезен нашим ребятам  - Беннетту или Ходжу. А когда Якобсен вернётся, он тоже будет рад такому товарищу по команде.

 

  Все с нетерпением его ждут. Марк всегда хорошо относился к коллегам. После гонок он может быть не сдержан, но через час становится очень приятным. С такими личными качествами он всегда что-то может привнести в работу команды».

 

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр

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  1. Adriano

    Сегодня, 20:41 | Регистрация: 2.04.2015

    Вот приятно читать очень пргматичный подход в интревью Лефера. А не все эти сюси-пуси от других пресс менеджеров команд "что они так рады видеть чемпиона,что он принесет опыт молодым гонщикам и сам еще заберет кучу подиумов и остальное бла-бла-бла" Тут все четко-ищи бабло для места в команде и не летай в облаках.

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 20:44 | Регистрация: 24.12.2017

    Как хорошо)))

  3. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 21:39 | Регистрация: 18.09.2014

    Это хорошие новости!

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Александра
    Патрик Лефевр о приходе Марка ... (3)
    Александра-Фото
    Это хорошие новости!
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Патрик Лефевр о приходе Марка ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Как хорошо)))
  • Adriano
    Патрик Лефевр о приходе Марка ... (3)
    Adriano-Фото

    Вот приятно читать очень пргматичный подход в интревью Лефера. А не все эти сюси-пуси от других пресс менеджеров команд "что они так рады видеть чемпиона,что он принесет опыт молодым гонщикам и сам еще заберет кучу подиумов и остальное бла-бла-бла" Тут все четко-ищи бабло для места в команде и не летай в облаках.

  • dafik
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (4)
    dafik-Фото
    Насколько известно в последние годы у Лефевра проблемы с финансированием. Алмейда гран-тур не выйграет, и если арабы предлагают хорошую сумму, то почему бы не подзаработать?
  • Evergreen
    Серхио Энао, Лассе Норман Ханс ... (2)
    Evergreen-Фото

    Энао был очень силен лет 5 назад в составе паровоза Скай, на недельках хорошо себя проявлял. Хороший добротный гонец был, но тот факт что его отпустили из Эмиратов, где именно такие горные тягачи под Погачара нужны, говорит о том, что Серхио закончился как значимая сила. В Кубеку скорее всего взяли дядькой за молодыми смотреть.

  • Earl57
    Саймон Йейтс о локдауне в Андо ... (7)
    Earl57-Фото
    Тэо с Карти и будут моторить. Два вождя - Томас и Саймон, и два "индейца".
  • AvA
    Саймон Йейтс о локдауне в Андо ... (7)
    AvA-Фото

    Я не видел профиль олимпийской трассы, но практически уверен, что четверых "чистых" горняков врядли возьмут. Моторить-то кто-то должен??

    А там, кто его знает....

  • velodoctor
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (18)
    velodoctor-Фото
    Ну когда молодые гонщики из не совсем велосипедных стран не находят контрактов, виноваты отчасти и такие медийные старички, Кэв не способен победить уже, я уверен. Польза только спонсорам.
  • Earl57
    Саймон Йейтс о локдауне в Андо ... (7)
    Earl57-Фото

    На разделку у бриттов главный претендент Томас. Он и на групповую претендент. У них нет того, кто только раздельщик.
    А кандидатура Даусетта будет в любом случае рассматриваться после Саймона, Герайнта Томаса, Тома Пидкока. А также после Адама Йейтса, Тэо Геогеган Харта и Хью Карти.

    Квота на разделку у Великобритании 2 человека. Значит Томас и возможно Фрум. 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Диего Камарго – новый велогонщ ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Отличная новость ювентуд на одной ступени с валеДаоста и Лавенир, действительно сильная гонка

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