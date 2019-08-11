Патрик Лефевр хочет продлить контракт с Ремко Эвенепулом до 2023 года

Патрик Лефевр хочет удержать Ремко Эвенепула в команде Deceuninck-Quick Step до 2023 года

После победы Ремко Эвенепула на Классике Сан-Себастьяна-2019 и на чемпионате Европы в разделке генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр объявил, что намерен продлить контракт с 19-летним бельгийским велогонщиком до 2023 года.

Этой зимой Ремко Эвенепул заключил первый профессиональный контракт сроком на 2 года (2019 и 2020) с опцией продления ещё на два года. У Ремко Эвенепула нет своего спортивного агента, поэтому переговоры Патрик Лефевр вёл с семьёй молодого гонщика.

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В интервью Het Nieuwsblad и Het Laatste Nieuws Патрик Лефевр рассказал:

«Он останется с нами до 2021 года с возможностью продления до 2023. Мы с его отцом договорились об этом и скрепили рукопожатием.

Внесу ясность. Сейчас у Ремко контракт до 2020 года. В понедельник я с его семьёй поехал в Монако (чтобы рассмотреть возможность переезда туда Ремко). Мы с его отцом пожали друг другу руки с согласия Ремко. Что касается меня, его контракт уже продлён до 2021 года с опцией на 2022 и 2023. Для меня рукопожатие имеет силу договора, уверен, что семья Эвенепулов не нарушит своего слова.

Понятно, что когда гонщик в возрасте 19 лет выигрывает Сан-Себастьян, а затем становится чемпионом Европы в разделке, после этого отовсюду слетаются «стервятники». Они хотят кусок пирога, но я надеюсь, что они опоздали.

Больше всего Ремко удивил меня на Классике Сан-Себастьяна. Это очень тяжёлая гонка, обычно после Тур де Франс у гонщиков там лучше идёт нога. Но он уехал на равнине от Вальверде и остальных. Все думали, что он вывалит на последнем холме, но он сбросил своего компаньона по отрыву и выиграл. Даже я в моём возрасте удивился.

Чемпионат Европы – это другое. Я подумал, что если он успел хорошо восстановиться, то сможет финишировать в топ-5 или топ-3. Но победа – это нечто незаурядное. Маршрут не слишком ему подходил – равнина и короткая дистанция, но когда ты в лучшей форме, то можешь всё».

Патрик Лефевр также рассказал, что сейчас семья Ремко Эвенепула выбирает, куда ему лучше переехать из Бельгии – в Андорру или Монако: «Андорра не такая модная и привлекательная, как Монако. Мы подумаем о варианте с Андоррой, Жулиан Алафилипп уже там живёт. В Андорре ты спишь на высоте 1800 или 1900 метров, это означает, что ты более менее проходишь высокогорную тренировку. Это даёт огромное преимущество, тогда Ремко не придётся ехать тренироваться на высоте».

В интервью Het Laatste Nieuws Патрик Лефевр сказал о том, какие задачи будут стоять перед Ремко в 2020 году:

«Если хочет, пусть едет на Олимпийские игры. Он ещё молод и развивается. Ему надо дать шанс вырасти. Мы не собираемся совать палки ему в колёса. В следующем году Ремко исполнится только 20, ему слишком рано ехать Тур де Франс. Следовательно, у него будет время подготовиться к Олимпиаде».