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Патрик Лефевр хочет продлить контракт с Ремко Эвенепулом до 2023 года

Патрик Лефевр хочет удержать Ремко Эвенепула в команде Deceuninck-Quick Step до 2023 года

 

 

  После победы Ремко Эвенепула на Классике Сан-Себастьяна-2019 и на чемпионате Европы в разделке генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр объявил, что намерен продлить контракт с 19-летним бельгийским велогонщиком до 2023 года.

 

  Этой зимой Ремко Эвенепул заключил первый профессиональный контракт сроком на 2 года (2019 и 2020) с опцией продления ещё на два года. У Ремко Эвенепула нет своего спортивного агента, поэтому переговоры Патрик Лефевр вёл с семьёй молодого гонщика.

 

Патрик Лефевр хочет продлить контракт с Ремко Эвенепулом до 2023 года

  Photo (с)  Bas Czerwinski/Getty Images/Deceuninck - Quick-Step

 

  В интервью Het Nieuwsblad и Het Laatste Nieuws Патрик Лефевр рассказал:

 

  «Он останется с нами до 2021 года с возможностью продления до 2023. Мы с его отцом договорились об этом и скрепили рукопожатием.

 

  Внесу ясность. Сейчас у Ремко контракт до 2020 года. В понедельник я с его семьёй поехал в Монако (чтобы рассмотреть возможность переезда туда Ремко). Мы с его отцом пожали друг другу руки с согласия Ремко. Что касается меня, его контракт уже продлён до 2021 года с опцией на 2022 и 2023. Для меня рукопожатие имеет силу договора, уверен, что семья Эвенепулов не нарушит своего слова.

 

  Понятно, что когда гонщик в возрасте 19 лет выигрывает Сан-Себастьян, а затем становится чемпионом Европы в разделке, после этого отовсюду слетаются «стервятники». Они хотят кусок пирога, но я надеюсь, что они опоздали.

 

  Больше всего Ремко удивил меня на Классике Сан-Себастьяна. Это очень тяжёлая гонка, обычно после Тур де Франс у гонщиков там лучше идёт нога. Но он уехал на равнине от Вальверде и остальных. Все думали, что он вывалит на последнем холме, но он сбросил своего компаньона по отрыву и выиграл. Даже я в моём возрасте удивился.

 

  Чемпионат Европы – это другое. Я подумал, что если он успел хорошо восстановиться, то сможет финишировать в топ-5 или топ-3. Но победа – это нечто незаурядное. Маршрут не слишком ему подходил – равнина и короткая дистанция, но когда ты в лучшей форме, то можешь всё».

 

  Патрик Лефевр также рассказал, что сейчас семья Ремко Эвенепула выбирает, куда ему лучше переехать из Бельгии – в Андорру или Монако: «Андорра не такая модная и привлекательная, как Монако. Мы подумаем о варианте с Андоррой, Жулиан Алафилипп уже там живёт. В Андорре ты спишь на высоте 1800 или 1900 метров, это означает, что ты более менее проходишь высокогорную тренировку. Это даёт огромное преимущество, тогда Ремко не придётся ехать тренироваться на высоте».

 

  В интервью Het Laatste Nieuws Патрик Лефевр сказал о том, какие задачи будут стоять перед Ремко в 2020 году:

 

  «Если хочет, пусть едет на Олимпийские игры. Он ещё молод и развивается. Ему надо дать шанс вырасти. Мы не собираемся совать палки ему в колёса. В следующем году Ремко исполнится только 20, ему слишком рано ехать Тур де Франс. Следовательно, у него будет время подготовиться к Олимпиаде».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel

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Комментарии

  • M-07
    Павел Сиваков – победитель Тур ... (15)
    M-07-Фото

    Цитата: Camel
    Спасибо вам за ваше сообщение. Читал, правда, с ухмылкой. Отмазываете вы его. Насчет Грега, Квятковского и Нибали согласен на 100%. Но Мохорич как двукратный ЧМ просто обязан показывать больше. И это не он должен спрашивать разрешения у Поццовиво, а Поццовиво у него. Я уже говорил о том, что Мохоричу слишком много авансов выдали, которые он пока так и не оправдал. Он, как вы говорите, хороший парень. Так вот этот хороший парень пусть бачки возит, раз уж побед мало. Целый год без побед! Чемпион мира! Победил, когда ему пелотон разрешил. Эвенпул, Берналь и другие малолетки никого не спрашивают, а берут и побеждают. С умом и без рекомендаций. Роглич вообще с трамплина пришел. И оставляет Мохорича далеко за флагом! А этот сел на раму и крутит, как умалишенный, хотя научно подтверждено - способ проигрышный. А вы говорите - умный. Да пусть он хоть трижды хороший парень, но пока что для команды бесполезен.

    Как же вы не любите Мохорича, как же из вас желчь-то прёт, что он вам сделал? А вообще больше всего здесь уместна фраза Аршавина "Ваши ожидания - это ваши проблемы".

  • Shega
    Поездка на Тур де Франс-2019. ... (4)
    Shega-Фото

    Спасибо большое! Прочитала всё от корки до корки с удовольствием. Пишите, пожалуйста, ещё) Обязательно)

  • sergejdriver
    Нико Денц и Яша Зюттерлин пере ... (5)
    sergejdriver-Фото
    Голландцы называют его Таймен. Я лично знаком с ним и его родителями. Но Вы можете звать его как Вам больше нравится))
  • Camel
    Павел Сиваков – победитель Тур ... (15)
    Camel-Фото
    К Мохоричу? Личное? Да что вы! Нет, конечно. Эвенпул мне нравится. Который в 19 лет дерет Мохорича куда попало. И такой же ЧМ.
  • Camel
    Павел Сиваков – победитель Тур ... (15)
    Camel-Фото
    Хм... Только не каждому дано быть двукратным ЧМ, после чего побеждать по желанию пелотона
  • SSS
    Павел Сиваков – победитель Тур ... (15)
    SSS-Фото

    Цитата: Camel
    Так вот этот хороший парень пусть бачки возит

    Это не рекомендация?)

     

    ЗЫ.

    еще раз 10й напишите то же самое, может, кого-то и проймёт))

  • Camel
    Павел Сиваков – победитель Тур ... (15)
    Camel-Фото
    Я никому рекомендаций не давал. Вы либо читаете по диагонали, либо предвзяты.
    Я не люблю чайников. Если Эвенпул является ЧМ, он и показывает свой класс. В 19 лет! Везде. И на разделке, и в группе. Если Берналь подписал контракт с ИНЕОС, он его и оправдывает. Причем на ГТ. А вот Мохорич побеждает только из отрывов (когда ему это позволяют), с разрешения.
    Есть будущее у такого гонщика? Выставочного гонщика.
  • 0x5F375A86
    Ильнур Закарин переходит в ком ... (27)
    0x5F375A86-Фото

    К сожалению, вы правы. Даже гонщики, которые занимались с теми же тренерами, не смогут подписать контракт ни с инеос, ни с санвеб, ни с квикстепом.

  • Серафим
    Павел Сиваков – победитель Тур ... (15)
    Серафим-Фото
    Что-то личное у Вас к Мохоричу? Есть гораздо более бесполезные, пора тряхнуть кого-то еще.
  • Ice
    Павел Сиваков – победитель Тур ... (15)
    Ice-Фото

    Цитата: Camel
    Спасибо вам за ваше сообщение. Читал, правда, с ухмылкой. Отмазываете вы его. Насчет Грега, Квятковского и Нибали согласен на 100%. Но Мохорич как двукратный ЧМ просто обязан показывать больше. И это не он должен спрашивать разрешения у Поццовиво, а Поццовиво у него. Я уже говорил о том, что Мохоричу слишком много авансов выдали, которые он пока так и не оправдал. Он, как вы говорите, хороший парень. Так вот этот хороший парень пусть бачки возит, раз уж побед мало. Целый год без побед! Чемпион мира! Победил, когда ему пелотон разрешил. Эвенпул, Берналь и другие малолетки никого не спрашивают, а берут и побеждают. С умом и без рекомендаций. Роглич вообще с трамплина пришел. И оставляет Мохорича далеко за флагом! А этот сел на раму и крутит, как умалишенный, хотя научно подтверждено - способ проигрышный. А вы говорите - умный. Да пусть он хоть трижды хороший парень, но пока что для команды бесполезен.

    Ну, Мохоричу ваша ухмылка ни к голове, ни к другим органам) И сравнивать его с другими - стремная затея. Давайте сравним Алафилиппа и Фрума, а может, Пантани и Бонена?) Как сравнить мокрое с шершавым или гладкое с горячим?)))) Мы видим только верхушку айсберга, у всех свои задачи и цели. И если мне нравится Саган, то плевать я хотел на его малое количество побед или то, что Жулиан побеждает больше. Скажите прямо - не нравится вам Матей, вы уже не первый раз заводите это разговор. А между тем, он как гонщик сильнее бОльшей части пелотона. Если исходить из ваших рассуждений, то всем им вообще нечего гоняться, бесславные ублюдки прям, ездят годами и не побеждают)))

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Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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