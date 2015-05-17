Патрик Лефевр: «Сейчас не время вести войну с ASO»

Генеральные менеджеры команд Deceuninck-Quick Step и Lotto Soudal о реформах в велоспорте

Генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр в своей еженедельной колонке в издании Het Nieuwsblad призвал менеджеров команд и экспертов, предлагающих реформу бизнес-модели велосопорта, не конфликтовать с организатором Тур де Франс, компанией ASO. В недавнем интервью Дэйв Брэйлсфорд, глава команды Ineos, выдвинул идею о том, что велоспорту пора перестать полагаться только на Тур де Франс и задуматься о новой структуре.

Патрик Лефевр: «При всём уважении к Ренаату Шотте (Renaat Schotte – ведущий и журналист) он не прав, когда говорил, что сейчас пришло время реформировать велоспорт.

Слишком многие хотят выделиться, но я не собираюсь сейчас бороться с ASO. Буду рад только хоть каким-то образом проехать Тур де Франс. И если они потребуют 7 гонщиков в команде, пусть будет 7. Если мы сейчас начнём войну, в следующем году в Мировом туре не останется и десяти команд».

Генеральный менеджер команды Lotto Soudal Джон Леланг считает, что нынешняя бизнес-модель велоспорта вполне жизнеспособна и не нуждается в пересмотре, о чём рассказал в интервью бельгийской газете Le Soir: «Велоспорт более 50 лет выживал так, как выживает сегодня. Гонщиков или спонсоров не стало меньше, чем в 90-х или 2000-х. Зачем ставить под вопрос модель, которая превосходно работает?»