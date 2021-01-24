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Врач велокоманды Deceuninck-Quick Step о возвращении Фабио Якобсена после травмы

Врач велокоманды Deceuninck-Quick Step: «Главный вопрос – возвращение к профессии велогонщика»

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

  Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) недавно вернулся на велосипед после тяжёлой травмы, полученной в августе. Следующим шагом к его возвращению станет участие в январском предсезонном тренировочном сборе велокоманды Deceuninck-Quick Step в Испании.

 

  Врач велокоманды Иван Ванмоль (Yvan Vanmol) считает, что именно тренировочный лагерь покажет, сможет ли 24-летний нидерландский спринтер вернуться в велогонки и сколько времени займёт процесс полного восстановления, о чём рассказал в интервью Sporza.

 

 

  Иван Ванмоль, врач велокоманды Deceuninck-Quick Step: «Про Фабио были истории, что каждая косточка на его лице сломана, что дыхательное горло раздроблено, что ему наложили 1000 швов. Повреждения огромные, но многое было преувеличено.

 

 Эстетическая сторона – не главная проблема. Вы сами знаете, что в наше время в этом плане возможно многое. Вопрос о возвращении к своей профессии более серьёзный.

 

  Для него самым трудным может стать значительные физические неудобства, которые ему пришлось перенести. Тренировочную нагрузку мы в основном приспособили к тому, что ему по силам, а не к тому, что он уже хочет делать. Думаю, он решительно настроен вернуться меньше чем за год.

 

  Следующий шаг – посмотреть, как Фабио справляется с выездом на тренировки. Он только что вернулся после отдыха. Перед этим он уже выезжал на велосипеде, но через полтора – два часа чувствовал себя уставшим. В среду (25 ноября) он сказал мне, что сейчас физически ему точно стало лучше. Его каникулы помогли ему перезагрузиться психологически».

 

  Врач велокоманды Deceuninck-Quick Step признаёт, что после падения Фабио Якобсену будет трудно психологически, поэтому планируется, что в тренировочном лагере он будет выезжать в основном в одиночку или в небольшой группе гонщиков:

 

  «В лагере Фабио сразу поймёт, как он чувствует себя в группе велогонщиков. Если будет необходимо, мы поможем ему преодолеть сложности так же, как работаем с гонщиками, у которых возникают проблемы на спусках. Он идёт в правильном направлении, возвращаясь к велоспорту и тренировкам, но конечная цель – снова выступать в велогонках и бороться с соперниками».

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step

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Комментарии

  • uran
    Фабио Якобсен вернулся на вело ... (4)
    uran-Фото
    Ещё опухоль не сошла. Потом будет лучше.
  • uran
    Перелом ключицы и рёбер у Мика ... (8)
    uran-Фото
    Как то группой ехали, и меня шавка хотела за ногу цапнуть, так бежала что прямиком под задних попала, к счастью все живы но немного ободрались. Для собаки такое столкновение очень опасно, тонкое колесо легко ломает ребра, возможен пневмоторакс, что без мед помощи часто летально.
  • Колёсник
    Фабио Якобсен вернулся на вело ... (4)
    Колёсник-Фото
    Цитата: Arciv
    А где фото то?
    В твитере
  • Серафим
    Перелом ключицы и рёбер у Мика ... (8)
    Серафим-Фото

     Ну, собаки - это наше все.Видя собаку, торможу заранее. Но бывает, что и нет возможности тормозить или объезжать. Не далее, как позавчера, на спуске вылетела собачка под колеса, хорошо что небольшая и хорошо, что был в контактах. Пришлось перепрыгивать, пострадала слегка собачка, досталось ей по спине задним колесом, но несерьезно.

  • Адриен
    Перелом ключицы и рёбер у Мика ... (8)
    Адриен-Фото

    Не псы вторгаются на "территорию" велосипедистов, а наоборот. Так что , коллеги, давайте будем САМИ более внимательнее. Тем более, что Бог наградил человека еще и разумом... А то выше пошли воспоминания с юмором , как калечили наших меньших братьев. Я понимаю - не намеренно. Но - МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ.

  • Ернат
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (20)
    Ернат-Фото
    супер
  • Ернат
    Чемпион Казахстана Алексей Луц ... (17)
    Ернат-Фото

    ну все, теперь можно спокойно работать, а муравьев, ведь близкий друг Армстронга

  • Giant72
    Перелом ключицы и рёбер у Мика ... (8)
    Giant72-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    мде, эти собаки...
    помяну ту свою собачку, что выскочила под меня из кустов прямо под колесо да на спуске. сам ободрался, переднее колесо - на помойку, собака - сразу всё (маленькая была). хотя, какая-то вероятность, что она очухалась и уползла, наверное, есть
    был и ржачный эпизод, ехал потом с трудом  - так весь "хохотался" © )) зимний лесопарк, собакен выскакивает с ворот лыжной базы и мчит параллельным курсом, в полуметре, зубами у ног щёлкает. выстегиваю ногу, пытаюсь на полном ходу отмахиваться, по зубам - никак, но чудом выходит подсечка собаке, она падает и её накрывает сверху рамой и мной (т.к. сам тоже валюсь от оборонительного усердия), лай переходит в визг, под который мы несско метров едва не в обнимку тормозим по льду crazy выскочила, хвост поджала и только видел её ) попали-б в ютуб - прославились бы. не помню, был ли ютуб лет 15 назад
    А у нас был случай - в Крыму на сборах (в Алупке), в центре всегда много собак. И мы командой проезжаем, и одна из дворняг попадает под колесо , и во время падения, в воздухе, умудряется нагадить товарищу на вилку)))
  • Shalam s Urala
    Перелом ключицы и рёбер у Мика ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    мде, эти собаки...

    помяну ту свою собачку, что выскочила под меня из кустов прямо под колесо да на спуске. сам ободрался, переднее колесо - на помойку, собака - сразу всё (маленькая была). хотя, какая-то вероятность, что она очухалась и уползла, наверное, есть

    был и ржачный эпизод, ехал потом с трудом  - так весь "хохотался" © )) зимний лесопарк, собакен выскакивает с ворот лыжной базы и мчит параллельным курсом, в полуметре, зубами у ног щёлкает. выстегиваю ногу, пытаюсь на полном ходу отмахиваться, по зубам - никак, но чудом выходит подсечка собаке, она падает и её накрывает сверху рамой и мной (т.к. сам тоже валюсь от оборонительного усердия), лай переходит в визг, под который мы несско метров едва не в обнимку тормозим по льду crazy выскочила, хвост поджала и только видел её ) попали-б в ютуб - прославились бы. не помню, был ли ютуб лет 15 назад

  • Shalam s Urala
    Игнатас Коноваловас об итогах ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    какое же искреннее воодушевление от своего вклада в общую победу "группы Демара" - эт прям очень круто! сразу даже как-то растаяло личное равнодушие к победам француза ))

    давай, Игнат, не сбавляй ход и пусть мчится твой поезд к новым победам!!! )

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