Врач велокоманды Deceuninck-Quick Step о возвращении Фабио Якобсена после травмы

Врач велокоманды Deceuninck-Quick Step: «Главный вопрос – возвращение к профессии велогонщика»

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) недавно вернулся на велосипед после тяжёлой травмы, полученной в августе. Следующим шагом к его возвращению станет участие в январском предсезонном тренировочном сборе велокоманды Deceuninck-Quick Step в Испании.

Врач велокоманды Иван Ванмоль (Yvan Vanmol) считает, что именно тренировочный лагерь покажет, сможет ли 24-летний нидерландский спринтер вернуться в велогонки и сколько времени займёт процесс полного восстановления, о чём рассказал в интервью Sporza.

Иван Ванмоль, врач велокоманды Deceuninck-Quick Step: «Про Фабио были истории, что каждая косточка на его лице сломана, что дыхательное горло раздроблено, что ему наложили 1000 швов. Повреждения огромные, но многое было преувеличено.

Эстетическая сторона – не главная проблема. Вы сами знаете, что в наше время в этом плане возможно многое. Вопрос о возвращении к своей профессии более серьёзный.

Для него самым трудным может стать значительные физические неудобства, которые ему пришлось перенести. Тренировочную нагрузку мы в основном приспособили к тому, что ему по силам, а не к тому, что он уже хочет делать. Думаю, он решительно настроен вернуться меньше чем за год.

Следующий шаг – посмотреть, как Фабио справляется с выездом на тренировки. Он только что вернулся после отдыха. Перед этим он уже выезжал на велосипеде, но через полтора – два часа чувствовал себя уставшим. В среду (25 ноября) он сказал мне, что сейчас физически ему точно стало лучше. Его каникулы помогли ему перезагрузиться психологически».

Врач велокоманды Deceuninck-Quick Step признаёт, что после падения Фабио Якобсену будет трудно психологически, поэтому планируется, что в тренировочном лагере он будет выезжать в основном в одиночку или в небольшой группе гонщиков:

«В лагере Фабио сразу поймёт, как он чувствует себя в группе велогонщиков. Если будет необходимо, мы поможем ему преодолеть сложности так же, как работаем с гонщиками, у которых возникают проблемы на спусках. Он идёт в правильном направлении, возвращаясь к велоспорту и тренировкам, но конечная цель – снова выступать в велогонках и бороться с соперниками».