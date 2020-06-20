Патрик Лефевр: “Не стал бы инвестировать в проект, связанный с Крисом Фрумом"

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Патрик Лефевр о Крисе Фруме и его возможном переходе в команду Israel Start-Up Nation
Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step, в колонке, которую ведёт в газете Het Nieuwsblad, поделился мнением о всколыхнувших мир велоспорта новостях - возможном переходе Криса Фрума в команду Israel Start-Up Nation, о шансах 35-летнего британского гонщика на победы в будущем, а также несостоявшейся сделке команды Mitchelton-Scott и Manuela Fundación.
Патрик Лефевр: «Не собираюсь говорить за всех, но лично я бы не стал больше инвестировать в проект, связанный с Фрумом. Уважаю его достижения, но сможет ли он ещё раз выиграть Тур де Франс в 35 лет?
Ещё одной проблемой считаю то, что агентом Фрума является его жена Мишель Каунд. Не то, чтобы это напрямую мешало заключению контракта, но такой тип отношений создаёт лишь неудобства.
Например, при заключении контракта с Абрахамом Олано надо было одновременно связываться и с Mapei, и с его супругой. То же самое происходит, когда агентами являются братья. Так было в случае с Оскаром Фрейре и Альберто Контадором. Как-то мы в Quick Step сели за стол переговоров с Франом Контадором. Альберто сам не присутствовал, но Фран пригласил юриста. Тот разговор ни к чему не привёл, потому что один не говорил по-английски, а другой – по-французски. Считаю, для Франа Де Кока (Frans De Cock), который привык вести дела на высоком уровне, это была позорная ситуация. Альберто Контадор никогда не выступал в нашей команде, и я ни разу об этом не пожалел».
Патрик Лефевр также рассмотрел возможность перехода Криса Фрума в израильскую команду и рассказал, что в 2018 году собирался заключить сделку с владельцем команды Israel Start-Up Nation Сильваном Адамсом, но нашёл титульного спонсора в лице Deceuninck.
«Мы подошли вплотную к заключению контракта, он почти был подписан. Мы обговорили и долю поглощения, и производителя велосипедов, и контракты гонщиков и руководства. Я сам должен был оставаться в качестве главы команды, по крайней мере, три года. И только потому, что мы нашли Deceuninck, тот проект отменили.
Все переговоры шли в строжайшей секретности, которая даже была скреплена официальным соглашением. Сделка о приобретении – всегда щекотливое дело, что ещё раз доказала история команды Mitchelton-Scott и Manuela Fundación.
Я понял, что Адамс – очень амбициозный человек с финансовыми возможностями, благодаря которым может претворять планы в жизнь. Он хочет подняться на высший уровень велоспорта как можно быстрее.
Не хочу высказываться слишком негативно, но пока что идёт своего рода комплектование команды, в которой ещё нет чёткого лица, нет проекта. Не думаю, что можно сразу найти «дом» там, куда пришёл по контракту как гонщик».
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старт-шоссе 82
Велокоманда Israel Start-Up Na ... (15)
= Мы сделаем ему предложение от которого он не сможет отказаться=... Видимо Канада и Чикаго где-то рядом. Ну а если без шуток то Фрума можно понять, кому понравиться когда в команде три лидера?.......... Но дон Карлеоне должен понимать ,что покупая одного Фрума этого мало, в первую очередь команда должна соответствовать его уровню.
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AvA
Велокоманда Israel Start-Up Na ... (15)
Нынешний велосезон уж точно особенный!
Мало того, что из-за "короны" всё поотменялось и попереносилось, так ещё и целая куча потенциальных и свершившихся переходов ещё до 01 августа, при чём не только гонцов, но и железных коней!
Пишут, что:
1. Оомен и Келдерман переходят из Санвеба в Джамбо (при чём именно Оомен якобы поддержал прошлогоднюю миграцию в этом направлении Тома!)
2. Санвеб пытается подписать Барде, который должен привести вслед за собой Шереля.
3. Джамбо теряет ДеПлюса, который уходит на 3 года на большие деньги в Инеос. При чём гонщик хотел остаться в прошлой команде, но предложение было "слишком хорошим".
4. Цервело хочет стать поставщиком велосипедом для Джамбо. С Бианчи у Джамбо заканчивается коннтракт в этом году. Итальянцы хотели бы его продлить, но у канадцев "жирнее" пакет с предложением. Есть вероятность, что Цервело будет спонсоровать две комады, но она очень низка. Санвеб ещё не определился с выбором, будет это Цервело или какой-то другой производитель.
"Всё смешалось в доме Облонских" (с) Толстой Л.Н.
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Гонщик
Велокоманда Israel Start-Up Na ... (15)
Цитата: Earl57
Первоистоником сообщений о переговорах Фрума с израильтянами называют "Tuttobici". Итальянцы говорят, что инфа у них "из окружения, близкого к гонщику". И это ключевой момент.
Фрум старается подписать новый контакт до начала Тур де Франс. И это понятно - если Фрум ничего не выиграет на Туре, его трансферная цена упадет в разы. Засада в том, что это понимают и генеральные менеджеры всех команд. И никто не хочет подписать гонщика на 3 года с годовой зарплатой в 5 млн евро, а потом обнаружить, что он уже не способен побеждать на ГТ. Какими бы не были его прошлые достижения. Это бизнес и лишних денег ни у кого нет.
О своей так называемой трансферной цене , он меньше всего сейчас переживает , пусть думают те , кто захочет заплатить кучу бабла не только за Фрумми , но и соот-ющих грегари , вело точно не бизнес .
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Сейтмеметов сейтхалил
Велокоманда Mitchelton-SCOTT о ... (8)
Ну я думаю, эта информация точно есть в УЦИ, там прото с улицы, майку не регистрируют для команды протур. Думаю в ближайшие дни мы увидим развитие событий.
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Сейтмеметов сейтхалил
Велокоманда Mitchelton-SCOTT о ... (8)
Цитата: Earl57
На самом деле все просто. Испанцы решили, что становясь титульным спонсором, они автоматом становятся владельцами лицензии. Они не сами переговоры с Райаном вели, а Гадзелли договаривался от их лица. И заверил их, что все на !00%. Теперь остается только гадать, что испанцам пообещал Гадзелли. Гадзелли, а не Райан. И кто кого не понял. Итальянец то знает, что титульное спонсорство - это одно, а лицензия - совсем другое. И цена лицензии совсем другая.
Когда Райан заподозрил неладное, решил внести ясность, что продавать лицензию не собирается. Испанцы возмутились и заявили, что хотят стать владельцами команды, а не просто спонсорами. Тогда Райан просто отказался от сделки. Он то хотел немного облегчить финансовое бремя. На самом деле австралиец заслуживает уважения. Несмотря на кризис, он пообещал обеспечивать команду и в 2021 году, до тех пор, пока не найдут других спонсоров.
Контракт подписан, еще 5июня, в контракте оговаривается что новый спонсор с 2021 года становится владельцем. Договор был подписан между Бананом и Представителями нового спонсора Как между организациями спортдименшион(??) и мануэлла репартдепорт. Еще в прошлом году. Райаном были переданы права Баннану с правом контрактов Подписание и возобновления. На данный момент все гонщики и персонал были подписаны с организацией которой владел Баннан на 100% а та в свою очередь пользовалась лицензией Мичелтон Скотт. Гонщики машины, техника вся уже сняты старые лого и перклеены на новые. С 1июля зарплаты платит уже новый спонсор. У организацииББаннана были не подписаны 10 человек, остальные скконтрактами новая организация подписала абсолютно всех от персонала до гонщиков. Так же проплачены в уци банковские гарантии. Баннан Остается менеджером. До 2024.Это слова Гврдзелли Вчера в 23 Часа. Баннан и Гардзелли разводят руками, контракт подписан и его нужно выполнять. Какое может быть развитие событий? У Райана лицензия у Фундации гонщики персонал и инвентарь. Как по мне им Придется договариваться. уци выдаст еще одну лицензию что бы не терять спонсора а Райану придется искать персонал и гонцов???
После,, в прошлом году,, читать без точки, извините
Тем временем Уци рассмотрело заявку от Фундации и приняла дизайн маек вместо вместо дизайна Мичелтон. Испанская ла марка сайт
Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
Цитата: Earl57
На самом деле все просто. Испанцы решили, что становясь титульным спонсором, они автоматом становятся владельцами лицензии. Они не сами переговоры с Райаном вели, а Гадзелли договаривался от их лица. И заверил их, что все на !00%. Теперь остается только гадать, что испанцам пообещал Гадзелли. Гадзелли, а не Райан. И кто кого не понял. Итальянец то знает, что титульное спонсорство - это одно, а лицензия - совсем другое. И цена лицензии совсем другая.
Когда Райан заподозрил неладное, решил внести ясность, что продавать лицензию не собирается. Испанцы возмутились и заявили, что хотят стать владельцами команды, а не просто спонсорами. Тогда Райан просто отказался от сделки. Он то хотел немного облегчить финансовое бремя. На самом деле австралиец заслуживает уважения. Несмотря на кризис, он пообещал обеспечивать команду и в 2021 году, до тех пор, пока не найдут других спонсоров.
Контракт подписан, еще 5июня, в контракте оговаривается что новый спонсор с 2021 года становится владельцем. Договор был подписан между Бананом и Представителями нового спонсора Как между нью глобал сайклинг. (??) и мануэлла репартдепорт. Еще в прошлом году Райаном были переданы права Баннану с правом контрактов Подписание и возобновления. На данный момент все гонщики и персонал были подписаны с организацией которой владел Баннан на 100% а та в свою очередь пользовалась лицензией Мичелтон Скотт. Гонщики машины, техника вся уже сняты старые лого и перклеены на новые. С 1июля зарплаты платит уже новый спонсор. У организацииББаннана были не подписаны 10 человек, остальные скконтрактами новая организация подписала абсолютно всех от персонала до гонщиков. Так же проплачены в уци банковские гарантии. Баннан Остается менеджером. До 2024.Это слова Гврдзелли Вчера в 23 Часа. Баннан и Гардзелли разводят руками, контракт подписан и его нужно выполнять. Какое может быть развитие событий? У Райана лицензия у Фундации гонщики персонал и инвентарь. Как по мне им Придется договариваться. уци выдаст еще одну лицензию что бы не терять спонсора а Райану придется искать персонал и гонцов???
После,, в прошлом году,, читать без точки, извините
Тем временем Уци рассмотрело заявку от Фундации и приняла дизайн маек вместо вместо дизайна Мичелтон. Испанская ла марка сайт
-
Yuriy 17
Велокоманда Israel Start-Up Na ... (15)
Конечно, за примерно 5 миллионов долларов за сезон надо переходить в такую команду.
Только без сильных помощников шансы на победу в Тур де Франс будут равны нулю.
Хотя их и так немного.
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close2you
Велокоманда Israel Start-Up Na ... (15)
Цитата: AvA
да у него много таких...
Фрум - сбитый лётчик
Том - вчерашний день
Саган - победы позади
но!!!
только Ленин
Лопес такой молодой,
И юный — Октябрь впереди!
Ахахах))) спасибо, посмеялся !))
-
Earl57
Велокоманда Israel Start-Up Na ... (15)
Первоистоником сообщений о переговорах Фрума с израильтянами называют "Tuttobici". Итальянцы говорят, что инфа у них "из окружения, близкого к гонщику". И это ключевой момент.
Фрум старается подписать новый контакт до начала Тур де Франс. И это понятно - если Фрум ничего не выиграет на Туре, его трансферная цена упадет в разы. Засада в том, что это понимают и генеральные менеджеры всех команд. И никто не хочет подписать гонщика на 3 года с годовой зарплатой в 5 млн евро, а потом обнаружить, что он уже не способен побеждать на ГТ. Какими бы не были его прошлые достижения. Это бизнес и лишних денег ни у кого нет.
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