Жулиан Алафилипп не собирается ставить целью борьбу за победу на Тур де Франс-2020

Жулиан Алафилипп сфокусируется на Туре Фландрии-2020

Жулиан Алафилипп после 14 дней, проведённых в жёлтой майке лидера на Тур де Франс-2019, и финишировавший 5-м в генеральной классификации, в следующем сезоне не собирается бороться за общий зачёт на Тур де Франс-2020.

27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step предпочитает сфокусироваться на Туре Фландрии. В списке достижений на классиках у французского гонщика уже есть две победы на Флеш Валлонь, победа на Классике Сан-Себастьяна. В этом году Жулиан Алафилипп выиграл Страде Бьянке, Милан-Сан-Ремо и Флеш Валлонь.

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О своих целях на будущее Жулиан Алафилипп рассказал на критериуме, который, по традиции, проводится после Тур де Франс.

Жулиан Алафилипп: «Для подготовки к Туру нужны месяцы, если не годы. Возможно, в будущем я сфокусируюсь на борьбе за генеральную классификацию, но это будет точно не в следующем году. Сначала хочу использовать свои шансы на Туре Фландрии».

Генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр в интервью Le Parisien подтвердил слова Алафилиппа, подчеркнув, что состав команды на 2020 год уже определён, и команда не будет нацеливаться на борьбу за генеральную классификацию Тур де Франс.

Патрик Лефевр: «Я расскажу вам, как мы прожили этот Тур… Мы надеялись выиграть первый этап в Брюсселе. Хотели, чтобы жёлтую майку надел наш спринтер Элиа Вивиани, а потом мы собирались защищать майку в командной гонке на время. Но ничего не сработало так, как мы ожидали. А потом на сцену выступил Алафилипп.

Как Жулиан мог удержать жёлтую майку до Парижа? Если бы снег был у подножия Изеран и шторм на Валь Торанс. Если бы отменили оба эти этапа, он бы выиграл!

У нас нет команды для генеральной классификации. Состав на 2020 год уже собран. Мы будем ставить другие цели.

Я настойчиво подчёркиваю, что в следующем году у Жулиана не будет достаточно сильных товарищей по команде, чтобы бороться за победу. В другие годы почему бы и нет, но когда видишь такого сильного горняка как Берналь, то понимаешь, что бороться будет очень трудно».