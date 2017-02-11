VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Жулиан Алафилипп не собирается ставить целью борьбу за победу на Тур де Франс-2020

Жулиан Алафилипп сфокусируется на Туре Фландрии-2020

 

 

  Жулиан Алафилипп после 14 дней, проведённых в жёлтой майке лидера на Тур де Франс-2019, и финишировавший 5-м в генеральной классификации, в следующем сезоне не собирается бороться за общий зачёт на Тур де Франс-2020.

 

  27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step предпочитает сфокусироваться на Туре Фландрии. В списке достижений на классиках у французского гонщика уже есть  две победы на Флеш Валлонь, победа на Классике Сан-Себастьяна. В этом году Жулиан Алафилипп выиграл Страде Бьянке, Милан-Сан-Ремо и Флеш Валлонь.

 

 

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

О своих целях на будущее  Жулиан Алафилипп рассказал на критериуме, который, по традиции, проводится после Тур де Франс.

 

  Жулиан Алафилипп: «Для подготовки к Туру нужны месяцы, если не годы. Возможно, в будущем я сфокусируюсь на борьбе за генеральную классификацию, но это будет точно не в следующем году. Сначала хочу использовать свои шансы на Туре Фландрии».

 

  Генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр в интервью Le Parisien подтвердил слова Алафилиппа, подчеркнув, что состав команды на 2020 год уже определён, и команда не будет нацеливаться на борьбу за генеральную классификацию Тур де Франс.

 

  Патрик Лефевр: «Я расскажу вам, как мы прожили этот Тур… Мы надеялись выиграть первый этап в Брюсселе. Хотели, чтобы жёлтую майку надел наш спринтер Элиа Вивиани, а потом мы собирались защищать майку в командной гонке на время. Но ничего не сработало так, как мы ожидали. А потом на сцену выступил Алафилипп.

 

  Как Жулиан мог удержать жёлтую майку до Парижа? Если бы снег был у подножия Изеран и шторм на Валь Торанс. Если бы отменили оба эти этапа, он бы выиграл!

 

  У нас нет команды для генеральной классификации. Состав на 2020 год уже собран. Мы будем ставить другие цели.

 

  Я настойчиво подчёркиваю, что в следующем году у Жулиана не будет достаточно сильных товарищей по команде, чтобы бороться за победу. В другие годы почему бы и нет, но когда видишь такого сильного горняка как Берналь, то понимаешь, что бороться будет очень трудно».

 

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Евгений

    Hammill

    Сегодня, 00:25 | Регистрация: 11.02.2017

    И хорошо, что этапы не отменили - уж лучше достойно проиграть, чем такие сомнительные победы, вызывающие потом различные дискуссии. Мне почему то кажется, что Жулиан думает также. Тут и так многие рассуждают, что было бы, если б заранее предупредили о сокращении маршрута 19-го этапа.

    Понятно, что со временем из памяти сотрутся подробности, а на бумаге останется только достижение, и можно будет условного Чиолека считать победителем МСР, а Ван Авермата первым на Тиррено, но когда это ещё будет?

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

3 - 9 августа 2019

Tour de Pologne

3 августа 2019

Clasica Ciclista San Sebastian

4 августа 2019

Prudential RideLondon-Surrey Classic

7 - 11 августа 2019

European Continental Championships

11 августа 2019

European Continental Championships - Road Race

12 - 18 августа 2019

Binck Bank Tour

13 - 17 августа 2019

Vuelta a Burgos

15 - 18 августа 2019

Arctic Race of Norway

16 - 25 августа 2019

Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Понравился ли вам Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Hammill
    Жулиан Алафилипп не собирается ... (1)
    Hammill-Фото

    И хорошо, что этапы не отменили - уж лучше достойно проиграть, чем такие сомнительные победы, вызывающие потом различные дискуссии. Мне почему то кажется, что Жулиан думает также. Тут и так многие рассуждают, что было бы, если б заранее предупредили о сокращении маршрута 19-го этапа.

    Понятно, что со временем из памяти сотрутся подробности, а на бумаге останется только достижение, и можно будет условного Чиолека считать победителем МСР, а Ван Авермата первым на Тиррено, но когда это ещё будет?

  • Student
    Тибо Пино не сможет тренироват ... (13)
    Student-Фото

    Цитата: Krakk
    Если он с такой серъезной травмой заехал на 18-м этапе со семи претендентами после Берналя, и даже активничал, накрывая Томаса, что бы он сотворил, будучи здоровым? Скорее всего, сложности испорченных этапов не хватило бы для перехвата майки, но то, что он был сильнее Берналя в горах в принципе, не вызывает сомнений. Дикое невезение. Но в ближайшие годв три шансы у него будут, колумбиец ему точно пока по зубам, главное преодолеть черную полосу.

    Ну на слово я бы так не верил, чтобы такие проблемы были на 180м этапе, чем-то рассказы Эванса напоминает.

  • Mikael
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (24)
    Mikael-Фото

    С БМС странная история. Процветающая команда и компания. Такое чувство что наследники не любили деда, так как поддержать команду было не сильно сложно. Наследники просто забили.
    То есть дед жил командой, а сын дорвавшись к власти сказал что за хе*ня мол, велики. я лучше в Рино (образно) всё спущу. 

  • Freejazz
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (24)
    Freejazz-Фото
    Цитата: sashaney
    Цитата: Александра
    В любом случае это будет официальный конец той Катюши, которая побеждала и лидировала. Неофициальная агония уже давно тянется.

    Вот тут поподробнее про "побеждала и лидировала". Просим. Победы были и на момументах. Того не отнять. Лидировала? Где? В чём?
    Лидировала в командных рейтингах UCI. Причем несколько лет подряд. Это ещё с Родригесом.
  • Mikael
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (24)
    Mikael-Фото
    Да ладно. хорошая была команда в свое время. Чё вязаться то? Лидирует Инеос и Квик Степ (не выговариваю нынешнее наименование) остальные на подсосе. Кто-то больше кто-то меньше.
  • sashaney
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (24)
    sashaney-Фото

    Цитата: Александра
    В любом случае это будет официальный конец той Катюши, которая побеждала и лидировала. Неофициальная агония уже давно тянется.

    Вот тут поподробнее про "побеждала и лидировала". Просим. Победы были и на момументах. Того не отнять. Лидировала? Где? В чём?

  • sashaney
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (24)
    sashaney-Фото
    "Слияние" - синоним сливание. Если ты Ворлд и у тебя всё ОК с $$$, то оно тебе надо? Если снизу помошь нужна, это поглощение называется. Но это не тактично. Все же всё видят и понимают: нет никакого БМС больше и не будет и Катюши.
  • sashaney
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (24)
    sashaney-Фото
    Весь ТдФ твердили Нильс уходит в Лефевру.
  • Giant72
    Омар Фраиле продолжит выступат ... (11)
    Giant72-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: levonardo
    А что на счёт Власова?
    Власов топовый гонщик? Генеральщик? Ну тогда берем.. Все грантуры наши.)))

    Озвучьте пожалуйста кто нибудь бюджет Квиков и Астаны с Инеосом? Сравним , проверим и оценим эффективность меджмента команд.
    На сколько я помню, Нибали не родился в розовой майке, также и Лопес попал в команду "новичком". У Власова отличные данные - может ехать разделку, быстро восстанавливается, про горы так молчу... Также обладает высоким уровнем интеллекта, умеет читать гонку. Так что он будет оооочень полезен Астане
  • veloster
    Тибо Пино не сможет тренироват ... (13)
    veloster-Фото

    Что-то тут не складывается. Какая-то темная история.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 августа

Sergio Higuita (EF Education First p/b Cannondale)

2 августа

Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)

Giuseppe Fonzi (Neri Sottoli - Selle Italia - KTM)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)