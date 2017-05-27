Патрик Лефевр: "Bora-hansgrohe предложила обменять Сэма Беннетта на Альваро Ходжа"

Патрик Лефевр ждёт решения арбитража UCI по поводу контракта с Сэмом Беннетом

29-летний чемпион Ирландии в групповой гонке Сэм Беннетт (Sam Bennett), одержавший в этом сезоне 13 побед, в том числе на двух этапах Вуэльты Испании-2019, до сих пор не знает, в какой команде сможет выступать в следующем сезоне.

Генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр в интервью Cyclingnews сообщил, что на данный момент ждёт решения арбитражной системы Международного союза велосипедистов (UCI) по поводу того, есть ли у Беннетта контракт с командой Bora-hansgrohe на 2020 год.

Беннетт, у которого возник конфликт с Bora-hansgrohe из-за того, что его не включили в состав на Джиро д’Италия и Тур де Франс, утверждает, что контракта на 2020 год с немецкой командой нет.

В свою очередь Bora-hansgrohe заявляет, что контракт существует, и, по словам Патрика Лефевра, предложили обменять 23-летнего колумбийского спринтера Альваро Ходжа (Álvaro José Hodeg) на Сэма Беннетта.

Лефевр отверг предложение Bora-hansgrohe и намерен ждать решения арбитража UCI.

Патрик Лефевр: «В отношении этого вопроса сейчас нет новостей. Беннетт и команда Bora-hansgrohe ещё не достигли согласия. Были и другие предложения, но я их не принял. В этом случае я – третья сторона, просто жду решения остальных.

Они (Bora) были заинтересованы в обмене гонщиков, но я отказал. Они хотят получить Ходжа, но я не интересуюсь такой сделкой. У меня не хватит смелости подойти к 23-летнему мальчику и сказать ему: «У меня есть новости, в следующем году ты выступаешь в команде Bora». Прежде всего, мы не футбольная команда, поэтому не можем покупать и продавать гонщика.

Как всё получится в итоге, зависит не от меня, а от того, договорится ли Сэм Беннетт с командой Bora-hansgrohe. Я не могу подписывать гонщика, у которого есть контракт. Он сказал, что контракта нет. А Bora заявляет, что есть. Я жду. Сижу на стуле и жду. Это всё, что я могу сделать».