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Патрик Лефевр: "Bora-hansgrohe предложила обменять Сэма Беннетта на Альваро Ходжа"

Патрик Лефевр ждёт решения арбитража UCI по поводу контракта с Сэмом Беннетом  

 

 

 

29-летний чемпион Ирландии в групповой гонке Сэм Беннетт (Sam Bennett), одержавший в этом сезоне 13 побед, в том числе на двух этапах Вуэльты Испании-2019, до сих пор не знает, в какой команде сможет выступать в следующем сезоне.

 

   Генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр в интервью Cyclingnews сообщил, что на данный момент ждёт решения арбитражной системы Международного союза велосипедистов (UCI) по поводу того, есть ли у Беннетта контракт с командой Bora-hansgrohe на 2020 год.

 

  Беннетт, у которого возник конфликт с Bora-hansgrohe из-за того, что его не включили в состав на Джиро д’Италия и Тур де Франс, утверждает, что контракта на 2020 год с немецкой командой нет.

 

  В свою очередь Bora-hansgrohe заявляет, что контракт существует, и, по словам Патрика Лефевра, предложили обменять 23-летнего колумбийского спринтера Альваро Ходжа (Álvaro José Hodeg) на Сэма Беннетта.

 

  Лефевр отверг предложение Bora-hansgrohe и намерен ждать решения арбитража UCI.

 

 

 

  Патрик Лефевр: «В отношении этого вопроса сейчас нет новостей. Беннетт и команда Bora-hansgrohe ещё не достигли согласия. Были и другие предложения, но я их не принял. В этом случае я – третья сторона, просто жду решения остальных.

 

  Они (Bora) были заинтересованы в обмене гонщиков, но я отказал. Они хотят получить Ходжа, но я не интересуюсь такой сделкой. У меня не хватит смелости подойти к 23-летнему мальчику и сказать ему: «У меня есть новости, в следующем году ты выступаешь в команде Bora». Прежде всего, мы не футбольная команда, поэтому не можем покупать и продавать гонщика.

 

  Как всё получится в итоге, зависит не от меня, а от того, договорится ли Сэм Беннетт с командой Bora-hansgrohe. Я не могу подписывать гонщика, у которого есть контракт. Он сказал, что контракта нет. А Bora заявляет, что есть. Я жду. Сижу на стуле и жду. Это всё, что я могу сделать».

 

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Теги к статье: Сэм Беннетт Альваро Ходж Альваро Ходег Alvaro Hodeg Патрик Лефевр Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 21:40 | Регистрация: 27.05.2017

    Велоспорт точно не футбол, там можно почти весь сезон на лавочке просидеть и лямы зарабатывать.

  2. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 00:18 | Регистрация: 4.05.2019

    Нравится Bora, нравится Беннет. Не нравится их конфликт. Почему не отпускают? Хотят и в 2020 закрыть все 3 ГТ, снова оставив Сэма без Тура. Ну а Лефевр неповторим в лаконичности своих высказываний.

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Комментарии

  • SportSpirit
    Патрик Лефевр: "Bora-hansgroh ... (2)
    SportSpirit-Фото
    Нравится Bora, нравится Беннет. Не нравится их конфликт. Почему не отпускают? Хотят и в 2020 закрыть все 3 ГТ, снова оставив Сэма без Тура. Ну а Лефевр неповторим в лаконичности своих высказываний.
  • uran
    Василий Кириенко продлил контр ... (3)
    uran-Фото
    За столько лет думаю уже приличный капитал есть. И, на сколько мне известно, полагается ему стипендия как МСМК и ЧМ. Будет на пенсии в Речице детишек в ДЮСШ велоспорту учить. Он и сейчас помогает.
  • surninden
    Василий Кириенко продлил контр ... (3)
    surninden-Фото
    Большая и очень приятная неожиданность. Учитывая его результаты в этом году, думал, что контракт не продлят. Однако, к счастью, всё наоборот. Будет приятно видеть Васю в пелотоне.
  • uran
    Патрик Лефевр: "Bora-hansgroh ... (2)
    uran-Фото
    Велоспорт точно не футбол, там можно почти весь сезон на лавочке просидеть и лямы зарабатывать.
  • kwwk
    Василий Кириенко продлил контр ... (3)
    kwwk-Фото

    Василию удачи на дорогах, но все же пора подумать и после гоночной жизни. 

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (58)
    s75-Фото
    Хотел на два..
  • Ice
    Трансферные новости пелотона-2 ... (58)
    Ice-Фото

    Цитата: levonardo
    Кириенка продлил контракт на год.

    Это хорошо, Вася заслужил нормальный контракт, путь еще подзаработает. Может, если без болячек и с нормальной предсезонкой, еще и грантур или пару проедет. 

  • SportSpirit
    Энрик Мас – победитель Тура Гу ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Дал интервью, что сезон был так себе, потому что ничего не выиграл... и выиграл) 

     

    В общем-то, парню всего 24 года, так что рано его записывать в "неоправдавшие ожидания". Возможно, именно эти ожидания, возложенные на его хрупкие плечи после прошлогодней Вуэльты, и приостановили развитие.  

     

    Мне видится, что Movistar с его нацеленностью на ГK, испанским менталитетом и освободившимися местами лидеров и подходит Масу лучше, чем DQS.

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (58)
    levonardo-Фото
    Кириенка продлил контракт на год.
  • Gonza Golanov
    Энрик Мас – победитель Тура Гу ... (3)
    Gonza Golanov-Фото
    Само главное - это красиво уйти.

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