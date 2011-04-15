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Велокоманда UAE Team Emirates заинтересована в подписании Жуана Алмейды

Велокоманда UAE Team Emirates хочет подписать контракт с Жуаном Алмейдой

 

 

  Жуан Алмейда (Joao Almeida) в этом году не одержал побед, но его выступление не осталось незамеченным. 22-летний португальский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step финишировал 4-м на первом в карьере Гранд-туре – Джиро д’Италия, где удерживал розовую майку лидера с 3-го по 16-й этап. Потеряв майку на этапе с горным финишем у озера Канкано, Алмейда продолжил бороться до конца Джиро д’Италия-2020.

  Благодаря выступлению в индивидуальной гонке на время на 21-м этапе, где занял 4-е место, португальский велогонщик занял 4-е место и в генеральной классифиации.

 

Велокоманда UAE Team Emirates заинтересована в подписании Жуана Алмейды

Photo Credits: LaPresse

 

  Спортивный агент Жуана Алмейды – Жуан Коррейя (João Correia) в интервью португальскому изданию A Bola сказал, что велокоманды Мирового тура, в частности и команда UAE Team Emirates выразили желание подписать его подопечного, хотя контракт Алмейды с велокомандой Deceuninck-Quick Step заканчивается только в конце 2021 года.

 

  Жуан Коррейя: «Интерес выразила команда UAE Team Emirates и другие команды Мирового тура. Но дело в том, что контракт Жуана Алмейды с велокомандой Deceuninck-Quick Step действует ещё год. Главный спортивный директор команды UAE Team Emirates Хошеан Мачин отлично знает способности Жуана, но одно дело знать и ценить их, другое – прийти с конкретным предложением.

 

  То, как работает наше спортивное агентство Corso, все велокоманды знают. Разговоров много, но без конкретных предложений это всё просто предположения».

 

 Согласно правилам UCI, в случае действующего контракта переход велогонщика в другую команду возможен лишь при согласии обеих сторон.

 

  В одном из недавних интервью генеральный менеджер велокоманды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр говорил, что надеется в ближайшие пять лет выиграть Тур де Франс с Ремко Эвенепулом.

 

  Про Жуана Алмейду в другом интервью, процитированном сайтом World-today-news.com, Патрик Лефевр сказал: «Если он продолжит развиваться в этом направлении (прим. VeloLIVE - как выступил на Джиро д’Италия), он не будет повторять траекторию Ремко».  

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Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: vitali

    dafik

    Сегодня, 13:06 | Регистрация: 15.04.2011

    не знаю. не верю я в алмейду. на месте лефевра продавал бы

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