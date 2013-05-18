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Патрик Лефевр: «Марсель Киттель всё ещё является самым быстрым спринтером пелотона»

Патрик Лефевр считает, что Марсель Киттель является самым сильным спринтером пелотона

 

 

  После появление новости о том, что Марсель Киттель расторг контракт с командой Katusha-Alpecin, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр в интервью Cyclingnews прокомментировал ситуацию с немецким спринтером, который выступал в бельгийской команде в 2016 и 2017 году.

 

  Патрик Лефевр утверждает, что проблема Марселя Киттеля связана с его психологией, а не с физической формой. По мнению Лефевра, 30-летний спортсмен и сейчас является самым быстрым спринтером пелотона. За время выступления в команде Патрика Лефевра Марсель Киттель одержал 26 побед, в том числе на двух этапах Джиро д’Италия и на шести этапах Тур де Франс.

 

 

  Патрик Лефевр: «Не верю, что для него всё кончено. Он не травмирован, не совершал глупостей. Я лично считаю, что он всё ещё самый быстрый гонщик пелотона. Ему нужен хороший развоз и чтобы всё шло хорошо, но со спортивной точки зрения он – быстрейший. Гонщик его возраста не может закончить вот так. Надо найти причину.

 

  Возможно, мне повезло, потому что перед тем, как перейти в мою команду, он не проявлял себя, со мной выступал хорошо, а теперь снова не проявил себя.

 

  Помню, когда подписывал с ним контракт, на вертолёте полетел в Амстердам, встретился с ним, поговорил полчаса и мы с ним договорились. В начале сезона мы почти не касались в разговорах его предыдущих проблем. Мы более менее были в курсе, что происходило, поэтому от нас требовалось помочь ему как гонщику проявить максимуме своих возможностей. Мы не давили на него ни психологически, ни физически.

 

  Психологическое давление – одна из его проблем. В этом смысле он слабый, иначе не оказался бы в такой ситуации как сейчас.

 

  Когда мы подписывали его, мы это понимали. Поэтому его первой гонкой стал Тур Дубая, где на него никто не оказывал ни малейшего давления. Мы сказали: «Не волнуйся, старайся спринтовать, посмотрим, что получится. Если не сработает, и ладно, никто от этого не умрёт, продолжим двигаться дальше».

 

  Там мы выиграли первый этап, потом второй, потом и общий зачёт. Вот так. Он вернул уверенность в себе, приобрёл уверенность в команде, и вместе мы выиграли много гонок».

 

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Теги к статье: Марсель Киттель

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  1. Имя: Иннокентий

    gaaga777

    Вчера, 19:56 | Регистрация: 18.05.2013

    это он Кате привет передавал?

    на фото Кит, а за ним Буратино

    1. Имя: Михаил

      Mikael

      Вчера, 20:20 | Регистрация: 27.05.2017

      Да отвалите вы от Кати) Астане он привет передает, как величайшей команде современности)
      Пускай парень разберется со своими проблемами или поймет, что у него их нет)))

  2. Имя: Серафим

    Серафим

    Вчера, 20:51 | Регистрация: 4.08.2018

     Что значит: не проявлял себя? В Джайнте 14 год - 6 побед на Туре  и Джиро, не считая мелких брызг. В 15 году притормозил по разным причинам ( в т.ч. болел ), тут же, Лефевр начал подкатывать к Марселю шары. 

      Если весь такой лучший, то зачем менять шило на мыло? Большая разница в бюджете? Или у Лефевра все строго по двухлетнему плану - 2 года Киттель, 2 года Гавирия, 2 года Вивиани, кто следующий? А, чуть не забыл Кэва до Киттеля.

     

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Комментарии

  • Гонщик
    Марсель Киттель и команда Katu ... (24)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Rokka
    Цитата: Гонщик
    Цитата: velodoctor
    Мне кажется был конфликт еще год назад, команда не сработала на него ни разу нормально, и это не просто так. В том году мощь он выдавал по началу сезона не хуже чем в этиксе, но из-за того что начинал всегда слишком из глубины, победить естественно не мог. Физически он был впорядке это факт, уверен тут другое. 
    Чего там другое , если как говориться нету мочи , не поможет тебе Сочи , сдулся Кит , как и Саган , но Саган ещё способен выигрывать гонки без чьей-то помощи , естественно не в таком количестве как ранее , молодость не вечна .
    У вас понятие "сдулся" подразумевает падение физических показателей? А моральную составляющую, психическое здоровье вы учитываете? Негоже так рубить с плеча
    Когда физика падает , там уже не до морали и психическое здоровье страдает , это естественно .

  • error
    Составы команд на Джиро д'Ита ... (50)
    error-Фото

    Ну этой аве лет 8 уже))

    Я ее вставил когда Питер Вининг (а на фотке его майка) победил на этапе Джиро 2011. Всю жизнь болел за Рабо.

  • error
    Марсель Киттель и команда Katu ... (24)
    error-Фото

    Не подходил Катюше Кит ментально. Ясно было с самого начала. Он из породы мега-звезд, а в Кате расцветали только работяги. Вспомнили Пурито, вспомним Кристофа - оба СТАЛИ звездами в Кате, а не пришли туда ими. Кит же пришел готовой звездой, не туда куда нужно.

    Мне жаль только то, что Кит уходит из гонок (может на время?). То что уходит из Кати не жаль - и Катюша не для него и он не для Катюши изначально. 

  • Rokka
    Марсель Киттель и команда Katu ... (24)
    Rokka-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: velodoctor
    Мне кажется был конфликт еще год назад, команда не сработала на него ни разу нормально, и это не просто так. В том году мощь он выдавал по началу сезона не хуже чем в этиксе, но из-за того что начинал всегда слишком из глубины, победить естественно не мог. Физически он был впорядке это факт, уверен тут другое. 
    Чего там другое , если как говориться нету мочи , не поможет тебе Сочи , сдулся Кит , как и Саган , но Саган ещё способен выигрывать гонки без чьей-то помощи , естественно не в таком количестве как ранее , молодость не вечна .
    У вас понятие "сдулся" подразумевает падение физических показателей? А моральную составляющую, психическое здоровье вы учитываете? Негоже так рубить с плеча
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (25)
    Sezar-Фото

    Отличный маршрут, мне нравится,  ну разве первую неделю не помешал не помешал бы 1 горный финиш типа Планш. Замечательные горы горы в меру длинные в меру крутые. Досадно, что главный аниматор сломался.

  • Sezar
    Состав команды Deceuninck – Qu ... (2)
    Sezar-Фото

    Да я скорее в перспективы Нокса поверю, чем в шансы Юнгельса.

  • Серафим
    Патрик Лефевр: «Марсель Киттел ... (3)
    Серафим-Фото

     Что значит: не проявлял себя? В Джайнте 14 год - 6 побед на Туре  и Джиро, не считая мелких брызг. В 15 году притормозил по разным причинам ( в т.ч. болел ), тут же, Лефевр начал подкатывать к Марселю шары. 

      Если весь такой лучший, то зачем менять шило на мыло? Большая разница в бюджете? Или у Лефевра все строго по двухлетнему плану - 2 года Киттель, 2 года Гавирия, 2 года Вивиани, кто следующий? А, чуть не забыл Кэва до Киттеля.

     

  • Гонщик
    Марсель Киттель и команда Katu ... (24)
    Гонщик-Фото

    Цитата: velodoctor
    Мне кажется был конфликт еще год назад, команда не сработала на него ни разу нормально, и это не просто так. В том году мощь он выдавал по началу сезона не хуже чем в этиксе, но из-за того что начинал всегда слишком из глубины, победить естественно не мог. Физически он был впорядке это факт, уверен тут другое. 
    Чего там другое , если как говориться нету мочи , не поможет тебе Сочи , сдулся Кит , как и Саган , но Саган ещё способен выигрывать гонки без чьей-то помощи , естественно не в таком количестве как ранее , молодость не вечна .

  • Mikael
    Марсель Киттель и команда Katu ... (24)
    Mikael-Фото
    С чего таки выводы?
  • Mikael
    Патрик Лефевр: «Марсель Киттел ... (3)
    Mikael-Фото
    Да отвалите вы от Кати) Астане он привет передает, как величайшей команде современности)
    Пускай парень разберется со своими проблемами или поймет, что у него их нет)))

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