Патрик Лефевр: «Марсель Киттель всё ещё является самым быстрым спринтером пелотона»

Гонщик

Марсель Киттель и команда Katu ... (24) Цитата: Rokka Цитата: Гонщик Цитата: velodoctor Мне кажется был конфликт еще год назад, команда не сработала на него ни разу нормально, и это не просто так. В том году мощь он выдавал по началу сезона не хуже чем в этиксе, но из-за того что начинал всегда слишком из глубины, победить естественно не мог. Физически он был впорядке это факт, уверен тут другое.

Чего там другое , если как говориться нету мочи , не поможет тебе Сочи , сдулся Кит , как и Саган , но Саган ещё способен выигрывать гонки без чьей-то помощи , естественно не в таком количестве как ранее , молодость не вечна .

Чего там другое , если как говориться нету мочи , не поможет тебе Сочи , сдулся Кит , как и Саган , но Саган ещё способен выигрывать гонки без чьей-то помощи , естественно не в таком количестве как ранее , молодость не вечна . У вас понятие "сдулся" подразумевает падение физических показателей? А моральную составляющую, психическое здоровье вы учитываете? Негоже так рубить с плеча Когда физика падает , там уже не до морали и психическое здоровье страдает , это естественно .

error

Составы команд на Джиро д'Ита ... (50) Ну этой аве лет 8 уже)) Я ее вставил когда Питер Вининг (а на фотке его майка) победил на этапе Джиро 2011. Всю жизнь болел за Рабо.

error

Марсель Киттель и команда Katu ... (24) Не подходил Катюше Кит ментально. Ясно было с самого начала. Он из породы мега-звезд, а в Кате расцветали только работяги. Вспомнили Пурито, вспомним Кристофа - оба СТАЛИ звездами в Кате, а не пришли туда ими. Кит же пришел готовой звездой, не туда куда нужно. Мне жаль только то, что Кит уходит из гонок (может на время?). То что уходит из Кати не жаль - и Катюша не для него и он не для Катюши изначально.

Rokka

Марсель Киттель и команда Katu ... (24) Цитата: Гонщик Цитата: velodoctor Мне кажется был конфликт еще год назад, команда не сработала на него ни разу нормально, и это не просто так. В том году мощь он выдавал по началу сезона не хуже чем в этиксе, но из-за того что начинал всегда слишком из глубины, победить естественно не мог. Физически он был впорядке это факт, уверен тут другое.

Чего там другое , если как говориться нету мочи , не поможет тебе Сочи , сдулся Кит , как и Саган , но Саган ещё способен выигрывать гонки без чьей-то помощи , естественно не в таком количестве как ранее , молодость не вечна .

Чего там другое , если как говориться нету мочи , не поможет тебе Сочи , сдулся Кит , как и Саган , но Саган ещё способен выигрывать гонки без чьей-то помощи , естественно не в таком количестве как ранее , молодость не вечна . У вас понятие "сдулся" подразумевает падение физических показателей? А моральную составляющую, психическое здоровье вы учитываете? Негоже так рубить с плеча

Sezar

Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (25) Отличный маршрут, мне нравится, ну разве первую неделю не помешал не помешал бы 1 горный финиш типа Планш. Замечательные горы горы в меру длинные в меру крутые. Досадно, что главный аниматор сломался.

Sezar

Состав команды Deceuninck – Qu ... (2) Да я скорее в перспективы Нокса поверю, чем в шансы Юнгельса.

Серафим

Патрик Лефевр: «Марсель Киттел ... (3) Что значит: не проявлял себя? В Джайнте 14 год - 6 побед на Туре и Джиро, не считая мелких брызг. В 15 году притормозил по разным причинам ( в т.ч. болел ), тут же, Лефевр начал подкатывать к Марселю шары. Если весь такой лучший, то зачем менять шило на мыло? Большая разница в бюджете? Или у Лефевра все строго по двухлетнему плану - 2 года Киттель, 2 года Гавирия, 2 года Вивиани, кто следующий? А, чуть не забыл Кэва до Киттеля.

Гонщик

Марсель Киттель и команда Katu ... (24) Цитата: velodoctor Мне кажется был конфликт еще год назад, команда не сработала на него ни разу нормально, и это не просто так. В том году мощь он выдавал по началу сезона не хуже чем в этиксе, но из-за того что начинал всегда слишком из глубины, победить естественно не мог. Физически он был впорядке это факт, уверен тут другое.

Чего там другое , если как говориться нету мочи , не поможет тебе Сочи , сдулся Кит , как и Саган , но Саган ещё способен выигрывать гонки без чьей-то помощи , естественно не в таком количестве как ранее , молодость не вечна . Чего там другое , если как говориться нету мочи , не поможет тебе Сочи , сдулся Кит , как и Саган , но Саган ещё способен выигрывать гонки без чьей-то помощи , естественно не в таком количестве как ранее , молодость не вечна .

Mikael

Марсель Киттель и команда Katu ... (24) С чего таки выводы?

Mikael

Патрик Лефевр: «Марсель Киттел ... (3) Да отвалите вы от Кати) Астане он привет передает, как величайшей команде современности)

Пускай парень разберется со своими проблемами или поймет, что у него их нет)))