Патрик Лефевр: «Марсель Киттель всё ещё является самым быстрым спринтером пелотона»

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- Дата:
- Вчера, 18:51
Патрик Лефевр считает, что Марсель Киттель является самым сильным спринтером пелотона
После появление новости о том, что Марсель Киттель расторг контракт с командой Katusha-Alpecin, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр в интервью Cyclingnews прокомментировал ситуацию с немецким спринтером, который выступал в бельгийской команде в 2016 и 2017 году.
Патрик Лефевр утверждает, что проблема Марселя Киттеля связана с его психологией, а не с физической формой. По мнению Лефевра, 30-летний спортсмен и сейчас является самым быстрым спринтером пелотона. За время выступления в команде Патрика Лефевра Марсель Киттель одержал 26 побед, в том числе на двух этапах Джиро д’Италия и на шести этапах Тур де Франс.
Патрик Лефевр: «Не верю, что для него всё кончено. Он не травмирован, не совершал глупостей. Я лично считаю, что он всё ещё самый быстрый гонщик пелотона. Ему нужен хороший развоз и чтобы всё шло хорошо, но со спортивной точки зрения он – быстрейший. Гонщик его возраста не может закончить вот так. Надо найти причину.
Возможно, мне повезло, потому что перед тем, как перейти в мою команду, он не проявлял себя, со мной выступал хорошо, а теперь снова не проявил себя.
Помню, когда подписывал с ним контракт, на вертолёте полетел в Амстердам, встретился с ним, поговорил полчаса и мы с ним договорились. В начале сезона мы почти не касались в разговорах его предыдущих проблем. Мы более менее были в курсе, что происходило, поэтому от нас требовалось помочь ему как гонщику проявить максимуме своих возможностей. Мы не давили на него ни психологически, ни физически.
Психологическое давление – одна из его проблем. В этом смысле он слабый, иначе не оказался бы в такой ситуации как сейчас.
Когда мы подписывали его, мы это понимали. Поэтому его первой гонкой стал Тур Дубая, где на него никто не оказывал ни малейшего давления. Мы сказали: «Не волнуйся, старайся спринтовать, посмотрим, что получится. Если не сработает, и ладно, никто от этого не умрёт, продолжим двигаться дальше».
Там мы выиграли первый этап, потом второй, потом и общий зачёт. Вот так. Он вернул уверенность в себе, приобрёл уверенность в команде, и вместе мы выиграли много гонок».
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