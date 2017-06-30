Патрик Лефевр не находит оправданий манёвру Дилана Груневегена

Генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Груневеген действовал очень грязно»

Сразу после инцидента на 1-м этапе Тура Польши, в котором серьёзно пострадал спринтер команды Фабио Якобсен, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр написал в Твиттере, что виновника завала Дилана Груневегена (Jumbo-Visma) «надо бросить в тюрьму».

Через 24 часа, когда стало известно, что Фабио Якобсен находится в стабильном состоянии, Патрик Лефевр в интервью Belga News Agency сказал, что не намерен отказываться от своих слов, сказанных сразу после инцидента.

Патрик Лефевр: «Я всё ещё вне себя от негодования и не отказываюсь от того, что написал в Твиттере. Груневеген действовал очень грязно. Так нельзя. Мы уже подали жалобу в UCI, и подадим такое же заявление в польскую полицию. Мы не можем всё так просто оставить. Это был подлый поступок.

Вчера я увидел фото на телефоне, кроме того, посмотрел всё на большом экране. Несколько раз смотрел в замедленном повторе. В общем, изучал этот спринт раз двенадцать. И у меня нет никаких оправданий действиям Груневегена. Гонщик должен оставаться на линии. Он начал спринт посередине дороги, и, конечно, мог выбирать линию. Но потом он сначала один раз, потом другой резко свернул направо. Он видел, что Фабио приближается, и снова выставил локоть. Он почти лёг на Фабио, из-за чего тот потерял равновесие и врезался в барьеры.

Этому нет объяснения. Это была атака. Он втолкнул его на барьеры. Я не был спринтером, но много лет в велоспорте и кое-что понимаю в гонках. Такое делать нельзя. Фабио ждал до последних 50 метров, и если бы не действия Груневегена, он бы его обошёл.

Так что нет, я не собираюсь забирать назад свои слова, сказанные прошлым вечером. Жалоба уже отправлена в UCI, такую же жалобу команда в Польше направит в полицию.

Состояние Фабио серьёзное. К счастью, жизненно важные органы не задеты, он в стабильном состоянии, но следующие часы будут важными. Они попробуют вывести его из комы. Все кости его лица сломаны. Это очень плохо».

На вопрос журналистов, поедет ли Патрик Лефевр в Польшу, он ответил: «Пока над этим не работал. Я был занят с его семьёй, решал, как сделать, чтобы они как можно скорее приехали в Польшу. Вчера я звонил отцу Фабио. Они планировали проехать больше 1000 км в машине, но я сразу организовал для его родителей и девушки рейс на частном самолёте. Этим утром они приехали в Роттердам и полетели в Польшу.

Психолог нашей команды тоже поехал с ними. Он будет помогать нашим гонщикам. Важно, чтобы ребята там получили необходимую поддержку. Для команды это огромный удар, который оставит след. Чтобы справиться со всем этим, нужна помощь профессионалов».

Также Патрик Лефевр сказал, что ему позвонил генеральный менеджер команды Jumbo-Visma Ричард Плюгге: «Я сказал ему, что он смелый, раз звонит мне, но также я сказал, что не понимаю манёвра Груневегена».