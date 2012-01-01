Патрик Лефевр надеется удержать Жулиана Алафилиппа в команде Deceuninck-QuickStep

Патрик Лефевр хочет продлить контракт с Жулианом Алафилиппом

Генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step надеется удержать в составе 26-летнего французского гонщика Жулиана Алафилиппа, контракт которого заканчивается в конце этого сезона. Об этом Патрик Лефевр рассказал в интервью Cyclingnews.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen/ Getty Images

Жулиан Алафилипп с самого начала профессиональной карьеры, с 2014 года, выступает в команде Патрика Лефевра и за это время принёс команде 27 побед. В этом сезоне французский гонщик стал победителем Страде Бьянке, Милан-Сан-Ремо и Флеш Валлонь, а также выиграл два этапа Тиррено-Адриатико и этап колумбийской гонки в начале сезона.

Патрик Лефевр: «Я отправил агенту Алафилиппа предложение на продление контракта во время Тура Калифорнии. Надеюсь получить ответ в ближайшие дни. Не знаю, останется ли он, но, конечно, надеюсь на это. Весь вопрос в деньгах».

На вопрос журналистов о том, будет ли продлён контракт с 36-летним аргентинским гонщиком Максимилиано Ричезе, одним из сильнейших развозящих спринтерского поезда, Лефевр ответил: «Мы всё ещё ведём с ним переговоры. Он хочет двухлетний контракт, а у меня по этому поводу тоже есть мысли, так как ему уже 36 лет. Конечно, он очень хороший гонщик, не думаю, что его карьера закончена. Макс мне нравится и не только как гонщик, но и как человек. Но я не могу давать кому-то контракт только потому, что он мне нравится».