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Патрик Лефевр надеется удержать Жулиана Алафилиппа в команде Deceuninck-QuickStep

Патрик Лефевр хочет продлить контракт с Жулианом Алафилиппом

 

 

  Генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step надеется удержать в составе 26-летнего французского гонщика Жулиана Алафилиппа, контракт которого заканчивается в конце этого сезона. Об этом Патрик Лефевр рассказал в интервью Cyclingnews.

 

Патрик Лефевр надеется удержать Жулиана Алафилиппа в команде Deceuninck-QuickStep

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen/ Getty Images

 

  Жулиан Алафилипп с самого начала профессиональной карьеры, с 2014 года, выступает в команде Патрика Лефевра и за это время принёс команде 27 побед. В этом сезоне французский гонщик стал победителем Страде Бьянке, Милан-Сан-Ремо и Флеш Валлонь, а также выиграл два этапа Тиррено-Адриатико и этап колумбийской гонки в начале сезона.

 

  Патрик Лефевр: «Я отправил агенту Алафилиппа предложение на продление контракта во время Тура Калифорнии. Надеюсь получить ответ в ближайшие дни. Не знаю, останется ли он, но, конечно, надеюсь на это. Весь вопрос в деньгах».

 

  На вопрос журналистов о том, будет ли продлён контракт с 36-летним аргентинским гонщиком Максимилиано Ричезе, одним из сильнейших развозящих спринтерского поезда, Лефевр ответил: «Мы всё ещё ведём с ним переговоры. Он хочет двухлетний контракт, а у меня по этому поводу тоже есть мысли, так как ему уже 36 лет. Конечно, он очень хороший гонщик, не думаю, что его карьера закончена. Макс мне нравится и не только как гонщик, но и как человек. Но я не могу давать кому-то контракт только потому, что он мне нравится».

 

 

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 17:45 | Регистрация: 30.06.2017

    Останется.

  2. Sm1T

    Вчера, 18:12 | Регистрация: 1.01.2012

    Если хочет побеждать и вписать себя в историю велоспорта, то надо оставаться. А бобосы можно и на рекламе рубить, вот пускай агент и суетится.

  3. Имя: Veloster

    veloster

    Вчера, 21:30 | Регистрация: 4.01.2018

    Пойдет к французам. Им его очки как раз пригодятся для лицензии. Ну и безоговорочное лидерство и свобода действий.

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Giro d'Italia


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Sheridan
    Джиро д'Италия-2019. 11-й эта ... (1)
    Sheridan-Фото

    Чавес наверное один из самых приятных шоссейников которых я видел.

  • uran
    Арно Демар, Элиа Вивиани о 10- ... (4)
    uran-Фото
    Ну как бы нечего ему было особо радоваться победе при падении Акеманна.
  • Gonza Golanov
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (5)
    Gonza Golanov-Фото
    Илюшка сошёл. Видимо будет к Туру готовиться.
  • veloster
    Патрик Лефевр надеется удержат ... (3)
    veloster-Фото

    Пойдет к французам. Им его очки как раз пригодятся для лицензии. Ну и безоговорочное лидерство и свобода действий.

  • shiber
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (7)
    shiber-Фото
    раньше это все RaiSport показывал. Сейчас чуть погуглил: если нигде не перепутал, то на RaiSport можно смотреть прелюдию и послегоночный фарш, а саму гонку — по Rai2.

    Есть еще некие РаиСпорт Веб 1,2,3. Но программу на них не увидел. Возможно, это что-то вроде плейера.

    http://www.raisport.rai.it/dl/raiSport/dirette/ContentItem-49340f1d-5246-4cf7-9
    31f-75d65af039e7.html
  • Arciv
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (7)
    Arciv-Фото
    Вообще горка одна,и не перед финишом,потом спуск. Ну и тот финишный отрезок. Конти может и удержать майку,если будут идти ровно
  • svenfischer
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (7)
    svenfischer-Фото

    Привет.
    Хочу посоветоваться. Может, кто в курсе?
    Я хочу смотреть Джиро в более полной версии, чем показывает Евроспорт. Сейчас посмотрел расписание Евроспорт-плеера - там примерно такой же хронометраж, ничего дополнительного.
    Кто знает, где можно смотреть этапы с самого начала? Может, какие-то каналы РАИ?

  • aksbor
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (7)
    aksbor-Фото

    Наверное есть смысл атаковать на Монтозо. Если атаковать на 800-метровой стенке,выиграть можно разве что пару десятков секунд.

    Интересно,отпустят ли отрыв? Думаю,что вряд ли,поскольку Конти-Эмираты скорее всего будут держать отрыв на поводке. Если смогут конечно...

  • Arciv
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (7)
    Arciv-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Этап под Нибали. Он на спуске может уехать.
    Я бы сказал Нибали и Роглича. Тот тоже хорошо спускается. Так он и победил в прошлом году на этапе ТДФ
  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (7)
    Николай Н.-Фото

    Этап под Нибали. Он на спуске может уехать.

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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