Марк Кэвендиш переходит в велокоманду Deceuninck-Quick Step

Марк Кэвендиш подписал контракт с командой Deceuninck-Quick Step

Марк Кэвендиш подписал контракт на 2021 год с велокомандой Deceuninck-Quick Step. Победитель этапов всех трёх Гранд-туров, победитель 30 этапов Тур де Франс, победитель классики Милан-Сан-Ремо, чемпион мира в групповой гонке 2011 года, 35-летний британский велогонщик возвращается в команду Патрика Лефевра, в которой выступал с 2013 по 2015 годы и которой принёс 44 победы.

Марк Кэвендиш пришёл в профессиональный велоспорт в 2007 году, за это время в общей сложности одержал 147 побед, из которых 48 – победы на этапах Гранд-туров. Кэвендиш – один из немногих велогонщиков в истории, выигрывавших майку лучшего в очковой классификации на всех трёх Гранд-турах.

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Марк Кэвендиш: «Не могу описать словами, как счастлив присоединиться к команде Deceuninck-Quick Step. Никогда не скрывал моей любви к этой команде, поэтому чувствую, будто возвращаюсь домой. Не могу дождаться начала работы как с невероятной группой велогонщиков, так и с персоналом, с людьми, которые были частью моей жизни в самый успешный период моей карьеры, эру, которой безмерно горжусь. Даже не смотря на трудности этого сезона команда показала силу и сплочённость, и которой, надеюсь, я внесу свой вклад. Не могу дождаться возвращения в «Стаю волков».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «У нас с Марком много общих прекрасных моментов, история, которая началась давно. За три года, проведённых в нашей команде, Марк принёс не только массу побед, но потрясающий стиль ведения гонок, проявил невероятную преданность делу как командный игрок. Мы счастливы, что он возвращается в нашу семью, потому что он лидер, обладающий богатым опытом, которым сможет поделиться с молодыми гонщиками. В то же время мы уверены, что он сам может что-то принести команде».