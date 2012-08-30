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Марк Кэвендиш переходит в велокоманду Deceuninck-Quick Step

Марк Кэвендиш подписал контракт с командой Deceuninck-Quick Step

 

 

  Марк Кэвендиш подписал контракт на 2021 год с велокомандой Deceuninck-Quick Step. Победитель этапов всех трёх Гранд-туров, победитель 30 этапов Тур де Франс, победитель классики Милан-Сан-Ремо, чемпион мира в групповой гонке 2011 года, 35-летний британский велогонщик возвращается в команду Патрика Лефевра, в которой выступал с 2013 по 2015 годы и которой принёс 44 победы.

 

 Марк Кэвендиш пришёл в профессиональный велоспорт в 2007 году, за это время в общей  сложности одержал 147 побед, из которых 48 – победы на этапах Гранд-туров. Кэвендиш – один из немногих велогонщиков в истории, выигрывавших майку лучшего в очковой классификации на всех трёх Гранд-турах.

 

Марк Кэвендиш переходит в велокоманду Deceuninck-Quick Step

Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

 

  Марк Кэвендиш: «Не могу описать словами, как счастлив присоединиться к команде Deceuninck-Quick Step. Никогда не скрывал моей любви к этой команде, поэтому чувствую, будто возвращаюсь домой. Не могу дождаться начала работы как с невероятной группой велогонщиков, так и с персоналом, с людьми, которые были частью моей жизни в самый успешный период моей карьеры, эру, которой безмерно горжусь. Даже не смотря на трудности этого сезона команда показала силу и сплочённость, и которой, надеюсь, я внесу свой вклад. Не могу дождаться возвращения в «Стаю волков».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «У нас с Марком много общих прекрасных моментов, история, которая началась давно. За три года, проведённых в нашей команде, Марк принёс не только массу побед, но потрясающий стиль ведения гонок, проявил невероятную преданность делу как командный игрок. Мы счастливы, что он возвращается в нашу семью, потому что он лидер, обладающий богатым опытом, которым сможет поделиться с молодыми гонщиками. В то же время мы уверены, что он сам может что-то принести команде».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish

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  1. RVL

    Сегодня, 15:10 | Регистрация: 30.08.2012

    В трек ему надо...а то нестыковка какая-то

    Тут все что угодно от Лефевра, кроме результата.

    Ну видимо и деньги соответствующие

  2. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 15:39 | Регистрация: 14.03.2018

    Он вроде даже бесплатно был готов за квиков катать. Собственно, почему бы и нет.

  3. RVL

    Сегодня, 15:46 | Регистрация: 30.08.2012

    Ну да, что то слышал о личных спонсорах

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 16:17 | Регистрация: 30.06.2017

    Кэв пришел в квики бесплатно.респект ему.

    Вся жизнь это гонка.
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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • AlGalgalim
    Тео Бос предложил ввести новые ... (2)
    AlGalgalim-Фото
    Коридоры нарисовать, как в лыжных гонках, можно даже ёлочками украсить.
  • Astanaforever
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Кэв пришел в квики бесплатно.респект ему.
  • RVL
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (4)
    RVL-Фото

    Ну да, что то слышал о личных спонсорах

  • flugegeheimen
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (4)
    flugegeheimen-Фото
    Он вроде даже бесплатно был готов за квиков катать. Собственно, почему бы и нет.
  • RVL
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (4)
    RVL-Фото

    В трек ему надо...а то нестыковка какая-то

    Тут все что угодно от Лефевра, кроме результата.

    Ну видимо и деньги соответствующие

  • AzaKonta
    Тео Бос предложил ввести новые ... (2)
    AzaKonta-Фото
    На финише может трек сделать?
  • flugegeheimen
    Велокоманда Sunweb в 2021 году ... (5)
    flugegeheimen-Фото

    Эх, черно-белая форма красивая была. А это прям скай времен доминирования)

  • flugegeheimen
    Фабио Ару подписал контракт с ... (12)
    flugegeheimen-Фото

    сборная сбитых летчиков

  • Ice
    Велокоманда Sunweb в 2021 году ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Адриен
    А когда в последний раз переименовывали футбольные команды, к примеру, Реал, Ювентус или Ливерпуль ? То то и оно... Пока велоспорт не перестанет быть СОДЕРЖАНКОЙ, пока не перестанет "христарадничать", пока не станет приносящим прибыль ВЫГОДНЫМ объектом инвестиций - чехарда с переименованиями, с появлением и исчезновением команд, с подвешенной профессиональной судьбой специалистов и велогонщиков будет продолжаться.

    В России и футбол содержанка. Велоспорт - не массовый спорт, футбольные механизмы тут не сработают никогда. Прибыль определяется интересом зрителей, за трансляцию АПЛ телекомпании платят сотни миллионов долларов. У меня тьма знакомых, почти все хорошо разбираются в футболе или хоккее, есть любители баскетбола и гандбола. Велоспортом интересуюсь я один - вот вам и ответ про выгоду инвестиций. С чего вкладываьь деньги в спорт, который интересен единицам?

  • StVano
    Велокоманда Sunweb в 2021 году ... (5)
    StVano-Фото

    Скай вернулся!biggrin

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