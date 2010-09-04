Жулиан Алафилипп: итоги сезона 2020 года и гонка мечты

Жулиан Алафилипп подвёл итоги сезона 2020 года

Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) одержал в сезоне 2020 года три победы, но одна из них – победа в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту, одна из тех, о которой мечтал.

В телешоу Bistrot Vélo на канале Eurosport 28-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step на вопрос, на какой ещё гонке хотел бы одержать победу, ответил, что это Тур де Франс, но подчеркнул, что не собирается ставить борьбу за эту гонку своей целью.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Жулиан Алафилипп: «После победы на чемпионате мира, конечно, мне бы хотелось выиграть Тур де Франс. Об этих двух гонках я мечтал. Конечно, хотел бы выигрывать на Монументах и классиках, но если бы мне сказали выбрать всего одну, это был бы Тур. Я не имею в виду, что собираюсь выиграть на нём. Просто сказал, что если бы мог выбирать победу на одной гонке, это был бы Тур де Франс.

Маршрут Тур де Франс-2021 хороший. Меня мотивируют первые этапы, которые мне отлично подходят. Но на данный момент я думаю только о подготовке к старту сезона. Тур всегда идёт немного позднее».

Сезон чемпиона мира закончился падением на Туре Фландрии-2020. Неудача во время дебюта на классике - Монументе только придаёт Жулиану Алафилиппу решимости вернуться на классику в следующем году, о чём он рассказал на сайте Deceuninck-Quick Step:

«Тур Фландрии-2020 был последней гонкой моего сезона, и на старте я был очень счастлив при мысли, что, наконец, открою для себя эту легендарную гонку, о которой мечтал много лет. Я хорошо себя чувствовал во время двух разведок маршрута, со мной была сильная и уверенная в своих силах команда.

С первых же километров я начал осознавать, насколько это нервная гонка с постоянной борьбой за позиции. Но не могу сказать, что я волновался. Возможно, прозвучит странно, но я был спокоен и держался рядом с товарищами по команде, которые лучше знали маршрут. При таком хорошем самочувствии, при полном фокусировании на гонке я решил, что первый раз атакую за 50 км. И приложил все силы. Почувствовал облегчение, когда мы без проблем преодолели первые подъёмы дня. Поэтому на Коппенберге я решил, что должен попытаться что-то сделать.

В итоге оказался частью очень сильной группы, в которой помимо меня было ещё два гонщика. Всё шло гладко, мы отлично сработались, сумели создать значительный просвет перед преследователями. Я был на пути к финишу, по крайней мере, в тройке призёров. Но, к несчастью, произошло то столкновение с мотоциклом, и в одну секунду моя гонка закончилась.

Плечо и рука болели, боль была очень сильной, и сначала я испугался, что случилось что-то плохое. Сейчас могу сказать, что мне повезло, учитывая все обстоятельства. Хотя не могу перестать думать о том, что было бы, если бы я продолжал гонку. По большому счёту я счастлив, что у меня была эта возможность открыть гонку, в которой участвовал в качестве действующего чемпиона мира, и смог проехать в радужной майке как один из гонщиков такой сильной команды. Всё случившееся заставляет меня хотеть большего. Уже могу сказать, что хочу вернуться на старт Тура Фландрии в следующем году».

Восстанавливаясь после падения и операции, дома, в Андорре, Жулиан Алафилипп в интервью L’Equipe рассказал, что не считает водителя мотоцикла виновным в происшествии: «Я находился за Ван дер Пулом, по левой стороне дороги. Затем, сидя на его колесе, переместился на правую сторону, чтобы использовать драфтинг. И когда он рванул в сторону, я со всей силы врезался лицом в мотоцикл. Я умею управлять велосипедом, мне удавалось избегать препятствий, протискиваться через узкие просветы. Но в этом случае я ничего не мог сделать.

Слышал, как люди говорили: «Да, но он говорил по радио, не был сфокусирован». Обсуждали, смотрел ли я вперёд или назад, оторвал руки от руля или нет, пил ли в этот момент… Это ничего бы не изменило. Когда Ван дер Пул в последний момент отодвинулся, я ничего не мог сделать. Я даже не слышал звука мотоцикла, потому что мы ехали очень быстро. Я не говорю, что это была ошибка Ван дер Пула, который меня не предупредил. Не говорю, что ошибся мотоциклист – нет, нет и нет. Я не виню и себя, потому что не сделал ничего плохого.

Слышал, что водитель мотоцикла чувствует себя виноватым, но ему нечего беспокоиться. Надеюсь, это интервью поможет ему не волноваться. Я его не виню. Это был просто инцидент в гонке. В любом случае, я не мстительный человек. И Ван Арт, и Ван дер Пул после гонки прислали мне сообщения.

Обычно знаешь, когда что-то может произойти. Например, когда проходишь поворот, а там скользко, когда понимаешь, что не можешь избежать этого. Но когда случается такое падение…Сейчас я в порядке, знаю, что могло быть намного хуже. Не ожидал, что боль будет настолько сильной. Рука сильно отекла, я не мог выспаться. Хорошо, что операция сделана, хотя не так я представлял, как буду наслаждаться зимним перерывом. Я счастлив быть дома, и, прежде всего, рад, что рука больше не болит».

В интервью Bistrot Vélo на канале Eurosport Жулиан Алафилипп также вспомнил и другой инцидент сезона – ошибку на Льеж-Бастонь-Льеж-2020, когда Примож Роглич обошёл его на финишной черте, а затем его релегировали на 5-е место в группе за нарушение линейности в спринте: «Я очень хорошо ехал до этого, и все запомнили мой спринт. Когда ты в майке чемпиона мира, малейшая ошибка немедленно прокручивается в видео тысячи раз. Это будет для меня уроком».

На вопрос о том, не станет ли Ремко Эвенепул его соперником в гонках, Жулиан Алафилипп ответил: «Мы не соперники. Наоборот, я очень радуюсь, когда он побеждает в гонках, то же самое и в отношении него. Мы уже проехали вместе гонки, где он работал на меня или где я помогал ему. Всё получалось отлично».

Оценивая итоги сезона 2020 года, Жулиан Алафилипп сказал: «Этот год был для меня особенным, и прекрасным, и странным одновременно. Я пережил фантастические моменты, и плохие тоже были как в гонках, так и вне велосипеда. В то же время я уверен, что то же самое могут сказать многие, потому что пандемия всех бросила в неизвестность. Поэтому возвращение в гонки в августе после долгих месяцев вынужденного перерыва было как бонус.

Победа на чемпионате мира в сентябре стала кульминацией сезона, потому что титул чемпиона мира – моя давняя мечта, к которой шёл много лет, ради которой очень много работал.

Добавлю сюда и победу на этапе Тур де Франс-2020, которая принесла мне огромное облегчение. Три дня я провёл в жёлтой майке. Был ещё успех на классике Brabantse Pijl. В целом могу быть очень доволен сезоном.

В следующем году мне бы хотелось быть достойным этой прекрасной майки. Поэтому мечтаю вернуться на Тур Фландрии, выступая на котором я понял, как мне не хватало брусчатки. Я люблю классики, это совершенно другой тип гонок. Они более неконтролируемые, жёсткие, нервные, тяжёлые, совершенно особенные. Это чистый велоспорт!»