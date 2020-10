Падение и травма Жулиана Алафилиппа на Туре Фландрии-2020

Чемпион мира Жулиан Алафилипп не финишировал на своём дебютном Туре Фландрии-2020, классике, которая завершала его сезон 2020 года. 28-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step врезался в мотоцикл и сошёл с гонки. Рентген, сделанный в госпитале города Ронсе, показал, что у Жулиана Алафилиппа перелом второй и четвёртой пястных костей правой руки.

Алафилипп был инициатором отрыва, атаковав 39 км до финиша Тура Фландрии-2020. К нему переложились Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) и Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma).

Втроём они создали просвет. За 35 км до финиша Алафилипп, который ехал третьим колесом, врезался в мотоцикл, который Ван дер Пул и Ван Арт объехали почти вплотную. От удара о мотоцикл Жулиана Алафилиппа отбросило на середину дороги, врачи быстро начали оказывать ему помощь.

Как сообщается в пресс-релизе команды Deceuninck-Quick Step, в понедельник, 19 октября, Жулиан Алафилип будет прооперирован.

