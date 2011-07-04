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Падение и травма Жулиана Алафилиппа на Туре Фландрии-2020

 Жулиан Алафилипп закончил сезон 2020 года

 

  Чемпион мира Жулиан Алафилипп не финишировал на своём дебютном Туре Фландрии-2020, классике, которая завершала его сезон 2020 года.  28-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step врезался в мотоцикл и сошёл с гонки. Рентген, сделанный в госпитале города Ронсе, показал, что у Жулиана Алафилиппа перелом второй и четвёртой пястных костей правой руки.

 

 

 

 

  Алафилипп был инициатором отрыва, атаковав 39 км до финиша Тура Фландрии-2020. К нему переложились Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) и Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma).

 

  Втроём они создали просвет. За 35 км до финиша Алафилипп, который ехал третьим колесом, врезался в мотоцикл, который Ван дер Пул и Ван Арт объехали почти вплотную. От удара о мотоцикл Жулиана Алафилиппа отбросило на середину дороги, врачи быстро начали оказывать ему помощь.

 

Как сообщается в пресс-релизе команды Deceuninck-Quick Step, в понедельник, 19 октября, Жулиан Алафилип будет прооперирован.

 

 

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Тур Фландрии Ronde Van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 18:45 | Регистрация: 4.08.2018

     Два мотоцикла ехали практически по узкой обочине один за другим на минимальной скорости, специально прижавшись, чтобы пропустить гонщиков. Так что специально они никого не цепляли.

       Другое дело, зачем они в таком количестве шастали туда - сюда, по какой такой неотложной надобности? 

      Да и езить в таков эскорте не очень-то и уютно. Ну, это я по себе меряю, профессионалам, может и все равно. 

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 19:00 | Регистрация: 4.07.2011

    Третий поломанный у Лефевра..короткий, бешенный сезон.

    Здоровья чемпиону мира и только здоровья.

  3. Имя: Андрей

    4ndrew

    Сегодня, 19:01 | Регистрация: 10.09.2020

    Печальное стечение обстоятельств: Жужу отвлёкся и держал велосипед одной рукой, Ван Арт и Матье ван дер Пул без особой причины рискованно объехали мотоциклистов вильнув от них в самый последний момент, ну и сами мотики ехали с маленькой скоростью по самой выгодной для велосипедистов траектории (больше всего хочется обвинить их, конечно)… Очень обидное падение, желаю ЖуЖу хорошо восстановится за кратчайшие сроки!

  4. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 19:08 | Регистрация: 4.01.2015

    Сезон окончен, но явном не в таком стиле как думал и планировал Жулиан. Притерся сильно, мотоциклист аж сам опешил от случившегося. Но мне кажется небольшая часть вины есть и на Алафилиппе: засмотрелся, отвлекся, просто слишком близко катнул ?!? Да и вообще эта Фландрия всем хорошенько запомниться: и борьбой 2-х кроссмэнов, и инцидентами. Вспомнить хотя бы как велогонщик БОРЫ выбрасывал мюзетту и сам себя бросил (!) на асфальт...надо же(( вообще дурацкое падение, которое, правда, отлично подойдёт в рубрику WATTS.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  5. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 19:11 | Регистрация: 22.05.2013

    Фландрия еще одна у него осенью, рука не нога, все будет хорошо.

     

    Ехал сегодня он вдохновенно, 2 раза атаковал, что ж раньше не захаживал на эту классику.

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • RVL
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    RVL-Фото
    Ты точно уверен что мне написал?
    Я говорю о том же.
  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    velodoctor-Фото
    У трека сошло 3 главных горняка.
  • nibali
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    nibali-Фото
    Я как болельщик в первую очередь Нибса скажу одно, на куя переходить в команду, которая тебе никакой поддержки не окажет в твоих планах! Ну что за состав??? Последний кто с ним сидел это брат???? который был всегда просто братом, но никак не гонцом! Ситуация чём-то напоминает Кадела Эванса времён БМС

    .....понимая конечно что Нибс уже не тот. Но все же!!

    Как раз в его ситуации и нужно ОЧЕНЬ грамотно выбирать команду. Именно под него, где ему будет уделено 150% состава! Быть может эта возможность будет последняя!!!

    А так, квики раскатывают в горах!!! Дичь конечно.....
  • Giant72
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    Giant72-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: sergejdriver
    Цитата: Astanaforever
    Я знал, что на мой пост ответишь ты или конечно Гонщик..ну как без него Астана обойдется без яростных астанафобов.?

    Ну судя по твоему опусу, главный астанафоб тут ты сам
    Я студенту и гонщику писал. И причем здесь ты и остальные?
    Да нет здесь астанафобов, но есть один человек, у которого все, кто ушли из Астаны и не показали результат - грешники страшные. Нелюди. Чтоб им пусто было, чтобы знали как из Астаны уходить. Я уважаю все команды и всех гонщиков. Считаю, что все должны также относиться)) Не стоит устраивать околофутбол)
  • Dmitry55
    Вуэльта Испании-2020. Красная ... (13)
    Dmitry55-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Astanaforever
    Роглич записной фаворит заранее. Но на Туре он тоже был намбер ван. И что? Порвал его Погачар в конце. Как тузик грелку. Сейчас на Джиро лидер Алмейда. Кто нибудь ставил на него? Никто. Я думаю он уже не упустит свою розовую майку на своей волне. А кто и его знает? Возьмет и встанет на горном этапе. Сейчас столько неожиданостей на этих грантурах и столько талантов молодых, что гадать это неблагодарное дело.Но одно можно сказать уверенно и ясно..что Фрум не возьмет Вуэльту. Это однозначно.
    Возьмёт на зло врагам , а если и нет , то он всё равно легенда .
    Фрум легенда, это точно. Удачи ему.
  • HalidS
    Тур Фландрии-2020. Результаты (28)
    HalidS-Фото
    Трещина в середине дороги, врезался он на краю
  • kabachok
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    kabachok-Фото
    плюсану во все бока
  • kabachok
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    kabachok-Фото
    бгг, так пиши тогда им в личку, причём здесь чат? или ты как бабка на скамейке у подъезда - жить без славы не можешь?
  • Earl57
    Тур Фландрии-2020. Результаты (28)
    Earl57-Фото
    Фото с лежащим Алафилипом хорошо посмотрите. Не на Алафилипа, а на дорогу, на которой он лежит.
  • patar
    Вуэльта Испании-2020. Красная ... (13)
    patar-Фото
    я тоже не пойму.

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Masahiro Ishigami (Nippo - Delko - Marseille-Provence)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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