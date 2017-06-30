VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Жулиан Алафилипп закончил сезон 2019 года

Жулиан Алафилипп отказался от участия в классике Ломбардия-2019

 

 

  Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) объявил о завершении своего сезона 2019 года, в котором одержал 12 побед. 27-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step начал его в конце января с Вуэльты Сан-Хуана (Vuelta a San Juan Internacional), где одержал две победы на этапах и стал 2-м в общем зачёте. Сезон весенних классик Жулиан Алафилипп начал с победы на Страде Бьянке-2019, затем выиграл два этапа Тиррено-Адриатико-2019, после чего одержал победу на классике – Монументе велоспорта Милан-Сан-Ремо-2019, продолжил победную серию, выиграв классику Флеш Валлонь, затем была победа на этапе Критериума Дофине-2019.

 

  На Тур де Франс-2019 Жулиан Алафилипп не только одержал две победы на этапах, но и 14 дней провёл в жёлтой майке лидера, финишировав в итоге 5-м в генеральной классификации.

 

 

 

Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

 

 

  Жулиан Алафилипп: «Мне очень жаль говорить это, но я не поеду Милан-Турин и Ломбардию на этой неделе. Мой невероятный сезон закончен. Вы знаете, что я полностью выкладывался со старта сезона в Аргентине. Я очень много работал, старался выйти на пик в третий раз в этом году после сезона классик и Тур де Франс.

 

  Но на чемпионате мирая понял, что моя форма не дотягивает до той, в которой мне бы хотелось выступать. Я очень хотел стартовать с ребятами в Италии, отдать все силы ради команды, но у меня не получится это сделать. Поэтому логично начать восстановление после сезона уже сейчас, чтобы выйти к старту следующего сезона в как можно более хорошей форме.

 

  2019 год я никогда не забуду. Хочу поблагодарить команду, руководство, персонал, мою семью и всех ,кто поддерживал меня на протяжении этого, действительно, потрясающего сезона. Не могу полностью выразить словами то, насколько особенным было для меня делить эти моменты вместе с вами».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. close2you

    Сегодня, 01:01 | Регистрация: 22.07.2017

    Правильно, пора отдохнуть. На следующий год свежее будет!

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:37 | Регистрация: 30.06.2017

    Он просто красвчег!!! Повезло квикам с ним.

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

9 октября 2019

Milano-Torino

10 октября 2019

Gran Piemonte

12 октября 2019

Il Lombardia

17 - 22 октября 2019

Gree-Tour of Guangxi

ОПРОС

Какой Гран-тур понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Shega
    Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?

    за грехи организаторов  - по читаемости разметки. не поставить маршала на круговой развязке?! за такие грехи всегда платят гонщики, увы. неверной дорогой пошёл товарищ операторский моцык, ну а уж они все овечками - послушно за ним. заблудились. бывает
    Цитата: Shega
    несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно

    конечно победитель. приехал первым, не заблудился. вполне имеет право радоваться и такой комичной победе. плакать ему что ли изза чужих ошибок? на видео вью нет никакой особой "лучезарности", всё адекватно. к чему эти фантазии?
    Цитата: Astanaforever
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@

    каким таким смыслом могут быть наполнены 19 собак подряд?
    Цитата: Astanaforever
    Ну так сдай золотую медаль обратно.

    не все люди клоуны
    Ты точно посчитал зеленых собачек? Еще раз попробуй, клоун.
  • Ice
    Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Примож Роглич: «В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула. В противном случае я бы не выиграл. И гонка, и финал были тяжёлыми.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ну так сдай золотую медаль обратно.

    Человек шутит вообще то. В Казахстане знают про юмор? Вашему Санчезу все условия для победы были - и группа блуда дала, и отрыв поначалу сделал, видимо, потому и психуете) А Роглич молодец, честно сказал, что не победил бы, если бы преследователи не лоханулись.

    Цитата: Shega
    Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?
    Улыбка Роглича на фразе "«В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула." несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно... имеет право радоваться.

    Если оценивать форму, у Роглица она объективно лучше вдвое, а может и втрое. ПРо Вальверде - вспомните, как он улепетывал на Вуэльте, он со своей черной кармой всем остальным в группе и навредил. Видите, все объяснимо и честно, вселенная всегда отдает долги. Но как по мне, это только часть суммы, Алехандро еще пару ответок поймает)

  • Shalam s Urala
    Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Shega
    Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?

    за грехи организаторов  - по читаемости разметки. не поставить маршала на круговой развязке?! за такие грехи всегда платят гонщики, увы. неверной дорогой пошёл товарищ операторский моцык, ну а уж они все овечками - послушно за ним. заблудились. бывает

    Цитата: Shega
    несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно

    конечно победитель. приехал первым, не заблудился. вполне имеет право радоваться и такой комичной победе. плакать ему что ли изза чужих ошибок? на видео вью нет никакой особой "лучезарности", всё адекватно. к чему эти фантазии?

    Цитата: Astanaforever
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@

    каким таким смыслом могут быть наполнены 19 собак подряд?
    Цитата: Astanaforever
    Ну так сдай золотую медаль обратно.

    не все люди клоуны

  • Адриен
    Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
    Адриен-Фото
    Не стоит трактовать СУДЬБУ на свой лад, а тем более ЗЛОРАДСТВОВАТЬ на её и ЗА её счет. Мы все её должники. Так что очень плохая примета...
  • Astanaforever
    Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Примож Роглич: «В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула. В противном случае я бы не выиграл. И гонка, и финал были тяжёлыми.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ну так сдай золотую медаль обратно.
  • Astanaforever
    Жулиан Алафилипп закончил сезо ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Он просто красвчег!!! Повезло квикам с ним.
  • Shega
    Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
    Shega-Фото

    Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?
    Улыбка Роглича на фразе "«В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула." несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно... имеет право радоваться.

  • SportSpirit
    Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
    SportSpirit-Фото
    Такая вот ответочка Нибали от госпожи не удачи, но справедливости за провокационные высказывания во время Джиро и нерукопожатие на пьедестале.
  • close2you
    Жулиан Алафилипп закончил сезо ... (2)
    close2you-Фото
    Правильно, пора отдохнуть. На следующий год свежее будет!
  • Konstantin41
    Giro dell’Emilia-2019 (9)
    Konstantin41-Фото

    Роглич рвёт и мечет

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 октября

Yousif Banihammad (UAE Team Emirates)

Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen - Baloise)

10 октября

Pierre Rolland (Vital Concept - BB Hotels)

Paolo Simion (Bardiani - CSF)

David Gaudu (Groupama - FDJ)

Francisco Joaquim Brito Campos (W52 - FC Porto)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4180
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3202
4 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
5 Берналь Э. (Col) (INS) 2811
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2717
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
8 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2432
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2307
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2019 (47)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)