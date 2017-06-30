Жулиан Алафилипп закончил сезон 2019 года

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Жулиан Алафилипп отказался от участия в классике Ломбардия-2019
Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) объявил о завершении своего сезона 2019 года, в котором одержал 12 побед. 27-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step начал его в конце января с Вуэльты Сан-Хуана (Vuelta a San Juan Internacional), где одержал две победы на этапах и стал 2-м в общем зачёте. Сезон весенних классик Жулиан Алафилипп начал с победы на Страде Бьянке-2019, затем выиграл два этапа Тиррено-Адриатико-2019, после чего одержал победу на классике – Монументе велоспорта Милан-Сан-Ремо-2019, продолжил победную серию, выиграв классику Флеш Валлонь, затем была победа на этапе Критериума Дофине-2019.
На Тур де Франс-2019 Жулиан Алафилипп не только одержал две победы на этапах, но и 14 дней провёл в жёлтой майке лидера, финишировав в итоге 5-м в генеральной классификации.
Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images
Жулиан Алафилипп: «Мне очень жаль говорить это, но я не поеду Милан-Турин и Ломбардию на этой неделе. Мой невероятный сезон закончен. Вы знаете, что я полностью выкладывался со старта сезона в Аргентине. Я очень много работал, старался выйти на пик в третий раз в этом году после сезона классик и Тур де Франс.
Но на чемпионате мирая понял, что моя форма не дотягивает до той, в которой мне бы хотелось выступать. Я очень хотел стартовать с ребятами в Италии, отдать все силы ради команды, но у меня не получится это сделать. Поэтому логично начать восстановление после сезона уже сейчас, чтобы выйти к старту следующего сезона в как можно более хорошей форме.
2019 год я никогда не забуду. Хочу поблагодарить команду, руководство, персонал, мою семью и всех ,кто поддерживал меня на протяжении этого, действительно, потрясающего сезона. Не могу полностью выразить словами то, насколько особенным было для меня делить эти моменты вместе с вами».
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Astanaforever
Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
Цитата: Shalam s Urala
Цитата: Shega
Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?
за грехи организаторов - по читаемости разметки. не поставить маршала на круговой развязке?! за такие грехи всегда платят гонщики, увы. неверной дорогой пошёл товарищ операторский моцык, ну а уж они все овечками - послушно за ним. заблудились. бывает
Цитата: Shega
несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно
конечно победитель. приехал первым, не заблудился. вполне имеет право радоваться и такой комичной победе. плакать ему что ли изза чужих ошибок? на видео вью нет никакой особой "лучезарности", всё адекватно. к чему эти фантазии?
Цитата: Astanaforever
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
каким таким смыслом могут быть наполнены 19 собак подряд?
Цитата: Astanaforever
Ну так сдай золотую медаль обратно.
не все люди клоуны
Ты точно посчитал зеленых собачек? Еще раз попробуй, клоун.
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Ice
Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
Цитата: Astanaforever
Примож Роглич: «В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула. В противном случае я бы не выиграл. И гонка, и финал были тяжёлыми.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ну так сдай золотую медаль обратно.
Человек шутит вообще то. В Казахстане знают про юмор? Вашему Санчезу все условия для победы были - и группа блуда дала, и отрыв поначалу сделал, видимо, потому и психуете) А Роглич молодец, честно сказал, что не победил бы, если бы преследователи не лоханулись.
Цитата: Shega
Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?
Улыбка Роглича на фразе "«В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула." несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно... имеет право радоваться.
Если оценивать форму, у Роглица она объективно лучше вдвое, а может и втрое. ПРо Вальверде - вспомните, как он улепетывал на Вуэльте, он со своей черной кармой всем остальным в группе и навредил. Видите, все объяснимо и честно, вселенная всегда отдает долги. Но как по мне, это только часть суммы, Алехандро еще пару ответок поймает)
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Shalam s Urala
Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
Цитата: Shega
Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?
за грехи организаторов - по читаемости разметки. не поставить маршала на круговой развязке?! за такие грехи всегда платят гонщики, увы. неверной дорогой пошёл товарищ операторский моцык, ну а уж они все овечками - послушно за ним. заблудились. бывает
Цитата: Shega
несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно
конечно победитель. приехал первым, не заблудился. вполне имеет право радоваться и такой комичной победе. плакать ему что ли изза чужих ошибок? на видео вью нет никакой особой "лучезарности", всё адекватно. к чему эти фантазии?
Цитата: Astanaforever
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
каким таким смыслом могут быть наполнены 19 собак подряд?
Цитата: Astanaforever
Ну так сдай золотую медаль обратно.
не все люди клоуны
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Astanaforever
Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
Примож Роглич: «В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула. В противном случае я бы не выиграл. И гонка, и финал были тяжёлыми.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ну так сдай золотую медаль обратно.
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-
Shega
Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?
Улыбка Роглича на фразе "«В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула." несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно... имеет право радоваться.
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SportSpirit
Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
Такая вот ответочка Нибали от госпожи не удачи, но справедливости за провокационные высказывания во время Джиро и нерукопожатие на пьедестале.
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Страницы истории велоспорта