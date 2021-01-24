Патрик Лефевр мечтает выиграть Тур де Франс с Ремко Эвенепулом

Патрик Лефевр: «Мы были успешны, несмотря на локдаун и пять травмированных гонщиков»

Генеральный менеджер велокоманды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр (Patrick Lefevere) считает, что в 2021 году у Ремко Эвенепула (Remco Evenepoel) будет хороший шанс побороться за олимпийскую медаль в Токио. Патрик Лефевр также надеется в ближайшие пять лет вместе с Ремко Эвенепулом принести Бельгии победу на Тур де Франс, о чём рассказал в интервью Sporza.

©Tim De Waele / ©Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / ©Getty Images

Патрик Лефевр: «Ремко всегда говорил, что хочет выступить на Олимпиаде в групповой гонке на шоссе и в разделке. Он автоматически уже прошёл отбор. В 2024 году Игры пройдут в Париже. И каким же может быть маршрут? Не вижу там больших гор. В следующем году у Ремко может быть шанс стать олимпийским чемпионом, если Олимпиада состоится».

Патрик Лефевр 18 лет управляет командой, в январе ему исполняется 66 лет. Он не собирается отходить от дел и ставит новую цель – в течение пяти лет одержать с командой победу на Тур де Франс:

«В этом году мы были успешны, несмотря на три месяца локдауна и пять травмированных гонщиков, некоторые из которых получили очень серьёзные повреждения. Ремко Эвенепул многого добился в 2020 году. Он проехал четыре многодневных велогонки, и на всех одержал победу.

Наш молодой гонщик Жуан Алмейда 15 дней носил розовую майку Джиро д’Италия-2020, а Сэм Беннетт выиграл зелёную майку на Елисейских Полях.

Каждый год все говорят мне одно и то же, что на следующий год повторить достижения будет невозможно. Но за прошедшие восемь или больше лет, мне удавалось повторять снова и снова.

Чемпион мира в команде, титул Жулиана Алафилиппа, это что-то совершенно волшебное. Его победа меня тронула, особенно мне понравилось, как он её одержал. Все знали, где стал бы атаковать Алафилипп, и он всё равно уехал. Мне говорили, что Примож Роглич не вкладывал все силы в погоню, но я не думаю, что он смог бы проехать лучше. Я также слышал, что ребята, которые ехали в той группе, говорили, что просто не могли ничего сделать.

Я ещё не устал от всего, но не хочу оттягивать до бесконечности. У меня очень хорошие помощники, поэтому мне нет необходимости присутствовать на каждой велогонке. Вообще-то, я должен делать только две вещи – заботиться о деньгах и продолжать дышать.

Предпочёл бы пятилетний проект. Тогда смогу выстроить что-то вокруг Ремко, надеюсь, мы сможем принести Бельгии победу на Туре. Но если даже я никогда не выиграю Тур де Франс с моей командой, это не будет моим могильным камнем».

Тем временем Ремко Эвенепул после травмы, полученной в результате падения 15 августа на Ломбардии-2020, вернулся к тренировкам на дороге 4 октября. Теперь, когда погода в Бельгии ухудшилась, и начались ограничения в передвижениях из-за пандемии, он решил переехать в Кальпе, где будет тренироваться две недели.