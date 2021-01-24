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Патрик Лефевр мечтает выиграть Тур де Франс с Ремко Эвенепулом

Патрик Лефевр: «Мы были успешны, несмотря на локдаун и пять травмированных гонщиков»

 

 

  Генеральный менеджер велокоманды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр (Patrick Lefevere) считает, что в 2021 году у Ремко Эвенепула (Remco Evenepoel) будет хороший шанс побороться за олимпийскую медаль в Токио. Патрик Лефевр также надеется в ближайшие пять лет вместе с Ремко Эвенепулом принести Бельгии победу на Тур де Франс, о чём рассказал в интервью Sporza.

 

 

©Tim De Waele / ©Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / ©Getty Images

 

  Патрик Лефевр: «Ремко всегда говорил, что хочет выступить на Олимпиаде в групповой гонке на шоссе и в разделке. Он автоматически уже прошёл отбор. В 2024 году Игры пройдут в Париже. И каким же может быть маршрут? Не вижу там больших гор. В следующем году у Ремко может быть шанс стать олимпийским чемпионом, если Олимпиада состоится».

 

  Патрик Лефевр 18 лет управляет командой, в январе ему исполняется 66 лет. Он не собирается отходить от дел и ставит новую цель – в течение пяти лет одержать с командой победу на Тур де Франс:

 

  «В этом году мы были успешны, несмотря на три месяца локдауна и пять травмированных гонщиков, некоторые из которых получили очень серьёзные повреждения. Ремко Эвенепул многого добился в 2020 году. Он проехал четыре многодневных велогонки, и на всех одержал победу.

 

  Наш молодой гонщик Жуан Алмейда 15 дней носил розовую майку Джиро д’Италия-2020, а Сэм Беннетт выиграл зелёную майку на Елисейских Полях.

 

  Каждый год все говорят мне одно и то же, что на следующий год повторить достижения будет невозможно. Но за прошедшие восемь или больше лет, мне удавалось повторять снова и снова.

 

  Чемпион мира в команде, титул Жулиана Алафилиппа, это что-то совершенно волшебное. Его победа меня тронула, особенно мне понравилось, как он её одержал. Все знали, где стал бы атаковать Алафилипп, и он всё равно уехал. Мне говорили, что Примож Роглич не вкладывал все силы в погоню, но я не думаю, что он смог бы проехать лучше. Я также слышал, что ребята, которые ехали в той группе, говорили, что просто не могли ничего сделать.

 

  Я ещё не устал от всего, но не хочу оттягивать до бесконечности. У меня очень хорошие помощники, поэтому мне нет необходимости присутствовать на каждой велогонке. Вообще-то, я должен делать только две вещи – заботиться о деньгах и продолжать дышать.

 

  Предпочёл бы пятилетний проект. Тогда смогу выстроить что-то вокруг Ремко, надеюсь, мы сможем принести Бельгии победу на Туре. Но если даже я никогда не выиграю Тур де Франс с моей командой, это не будет моим могильным камнем».

 

 

 Тем временем Ремко Эвенепул после травмы, полученной в результате падения 15 августа на Ломбардии-2020, вернулся к тренировкам на дороге 4 октября. Теперь, когда погода в Бельгии ухудшилась, и начались ограничения в передвижениях из-за пандемии, он решил переехать в Кальпе, где будет тренироваться две недели.  

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck - Quick Step Патрик Лефевр Тур де Франс

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Александра
    Фабио Ару: «За этот год научил ... (14)
    Александра-Фото
    Ситуации похожи, но люди разные. Я бы не стала тут проводить аналогий.
  • Earl57
    Фабио Ару: «За этот год научил ... (14)
    Earl57-Фото
    Как пример аналогичной ситуации можно привести Насера Буанни и Кофидис. Как его только не критиковали - он и такой, он и сякой. Ушел Буанни в другую команду. Причем еще в январе прошлого года стал говорить, что активно ищет новую команду. А генменеджер Кофидиса невзирая на слова Буанни утверждал, что он должен доказать что достоин продления контракта. Если гонщик такой плохой, пусть уходит с миром. Ан нет, Васёр до последнего боролся за то, чтобы сохранить Буанни в Кофидисе. Когда окончательно стало ясно, что это не получится, стал активно мешать Насеру новую команду.
    В итоге Буанни и руководитель его нынешней команды практически до декабря скрывали, что подписали контракт.
    После ухода из Кофидиса Буанни одержал в этом коротком сезоне 4 победы. И в руководстве Аркеа им вполне довольны.
    У пришедшего в Кофидис Вивиани ни одной победы. И даже на вторых-третьих местах замечен не был. А был таким успешным спринтером. По итогам сезона Вивиани аккуратно заметил, что в этом не только его вина, но и команды. Поддержки у него не было...
  • Бакеша
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    Бакеша-Фото
    Вслед за Катюшей вперед. И не будет ни одной команды в ВЛ из стран снг
  • sixpack
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    sixpack-Фото

    NTT вроде остается, хотя, возможно, опускается дифизионом ниже

  • Zhanzhak
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    Zhanzhak-Фото
    Если речь идёт о сокращении бюджета, то зачем сокращать у тех кто показывает результат? Я этого не пойму. В баскетбол средства вливают тоже не малые, и тоже есть легионеры и? Где их результат? А футбол? Даже при ваших аргументах, в жизни не поверю что денег нет. Соглашусь с вашим последним предложением, кстати именно это я и имела в виду подразумевая под другими проектами, вы более конкретно это назвали! Точно! Жаба душит! В стране, где есть практически вся таблица Менделеева, не может быть что бы не было денег! Просто мы их не видим, а это уже политический вопрос. Да и велоспорт у нас не самый популярный вид спорта. Это тоже многое обьясняет.
  • Адриен
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    Адриен-Фото
    Да не надо никого разгонять, я частенько слышал подобные же "советы" о велокоманде Астана от любителей хоккея, футбола, баскетбола. На мой устаревший советский взгляд государство ДОЛЖНО поддерживать именно спорт, в том числе - и высших достижений,профессиональный. Этим как бы устанавливается приоритеты государственных интересов - образование, здравоохранение, ГАРМОНИЧНОЕ развитие человека... Если же государство отказывается от финансирования, то по цепочке приходит в упадок и детский спорт, и спортивные мероприятия низового уровня, да и просто оздоровительная физкультура - приоритеты меняются... А в Самруке денег действительно не хватало. Только не на другие проекты. Просто кого-то очень душила жаба - миллионы долларов, а идут мимо ЛИЧНЫХ карманов...
  • sixpack
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    sixpack-Фото

    reports in the Italian press suggest [Винокуров] might have a lesser role in the future.

     

    Canada’s Steve Bauer joins as a directeur sportif, possibly replacing Aleksandr Shefer and Dmitrij Sedun

     

    Aleksander Vlasov also under contract for 2021 and expected to stay despite interest from Ineos Grenadiers

     

    [signings include] U23 world champion Samuele Battistella from NTT Pro Cycling and fellow Italian talent Matteo Sobrero 

     

    про АЛ не упоминают, видимо, нет ясности. Про остальных старых и новых тоже

  • levonardo
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    levonardo-Фото
    В начале декабря всё будет.
  • Zhanzhak
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    Zhanzhak-Фото

    На фоне закрытия других команд, и массового урезания бюджета, это не плохая новость! Спонсор хороший давно нужен был. Как по мне после ухода Нибали надо было искать его. Деньги бы были и победы на грндтурах. 
    Поживем, увидим. Лучше уж так. 
    Хотя если честно прям смешно. В жизни не поверю что в Самыруке денег не хватает. Не такие уж и большие суммы для содержания команды они выделяли. Особенно если учесть, что велокоманда из мультклуба- одна единственная показывала достойный результат. Лучше б баскетболистов вместе с футболистами разогнали, результат там вообще стремный. 
    Ну, сэкономили, теперь наверное на эти деньги стратегически важный проект осуществлят! Без которого мы никуда в этом мире. И отчитаются на что были потрачены эти "огромные" суммы! Так получается? 

  • levonardo
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    levonardo-Фото

    Я конечно могу ошибаться, но вроде как утром в статье был кусочек о том, что ставится цель "команде выйти на самофинансирование" и вообще, что содержание государством професиональной спорт команды-не вариант. Или мне показалось?

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