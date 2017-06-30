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Жулиан Алафилипп – лучший спортсмен 2019 года во Франции

Жулиан Алафилипп: «Классики Монументы для меня остаются Граалем»

 

 

  Жулиан Алафилипп назван лучшим спортсменом Франции 2019 года, получив награду от  издания L’Equipe как «Чемпион чемпионов». По количеству голосов журналистов L’Equipe Алафилипп обошёл французского горнолыжника Алексиса Пентюро (Alexis Pinturault) и футболиста Килиана Мбаппе (Kylian Mbappé).

 

  Ранее Жулиан Алафилипп получил награду Velo d’Or как лучший велогонщик года по версии журнала Vélo Magazine. В этом сезоне 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step одержал 12 побед, включая Милан-Сан-Ремо, Флеш Валлонь и Страде Бьянке, выиграл два этапа Тур де Франс-2019 и 14 этапов удерживал жёлтую майку лидера, финишировав 5-м в общем зачёте Большой Петли.

 

  После выступления на Тур де Франс-2019  Жулиану Алафилиппу пришлось привыкать к статусу знаменитости, что его не слишком радует. Об этом, а также о планах на будущее французский гонщик рассказал в интервью L’Equipe.

 

Жулиан Алафилипп – лучший спортсмен 2019 года во Франции

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

  Жулиан Алафилипп: «Жить повседневной жизнью стало немного труднее. Раньше я делал, что хотел, жил простой жизнью. Сегодня, когда что-то делаю, тут же появляется: «Жулиан сделал это». Всё, что говорю, может быть неправильно истолковано. Это раздражает, потому что я на такое не рассчитывал.

 

  Мне нет необходимости нацеливаться на генеральную классификацию Тур де Франс, потому что до старта Тура ставлю много целей. Монументы для меня всё ещё в какой-то степени Грааль. Я уже финишировал вторым на Ломбардии, вторым на Льеж-Бастонь-Льеж. На этих гонках в будущем хотел бы одержать победу. Париж-Рубэ в следующем году в мои планы не входит. С другой стороны, я собираюсь на Тур Фландрии, хочу посмотреть, на что похожа эта гонка. Затем Льеж-Бастонь-Льеж и в конце сезона – Ломбардия.

 

  Тур де Франс сложно ставить целью.  Что я знаю точно, в 2020 году на Тур де Франс на меня не будут работать пять товарищей по команде. В составе команды будет спринтер. И мы стартуем не с такой командой, которая может контролировать гонку. Мы скорее нацелены на этапы. Если наступит такой поворот в моей карьере, и мне придётся задумываться о генеральной классификации, то это будет не раньше, чем через два года, когда закончится мой контракт.

 

  А потом, впереди сразу после Тура Олимпийские игры, маршрут гонки на которых мне подходит. Довольно быть везде. Надо очень тщательно распределить силы, чтобы выйти на пик формы».

 

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 12:18 | Регистрация: 30.06.2017

    По праву лучший спортсмен Франции..да и по моему мнению, лучший велогонщик мира. Он просто бомба!!!

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    С Новым 2020 годом! (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Всех, кто уже написАл выше, и кто напишет ниже, а также остальных посетителей сайта и конечно же администрацию ВелоЛайва искренне поздравляю с Новым годом!!

    mail1 locny

    Пускай в 2020-м году исполнятся все ваши и наши планы, мечты, здоровья никогда не подкачает (а наоборот крепчает). Всем мира, радости от жизни, семейного счастья! А админам сайта новинок и плодотворной работы на все 366 дней

  • SportSpirit
    С Новым 2020 годом! (10)
    SportSpirit-Фото

    Спасибо порталу VeloLive и всем его обитателям за то, что вы есть.

     

    Здоровья, вдохновения и новых открытий в жизни и в спорте, феерических впечатлений от сезона 2020! 

  • SSS
    Сеп Ванмарке: «Продолжаю верит ... (4)
    SSS-Фото
    нефиг лезть в национальный парк без билета и не останавливаться по первому требованию. Для нормального копа все равны, и это правильно!
  • Astanaforever
    Жулиан Алафилипп – лучший спор ... (1)
    Astanaforever-Фото
    По праву лучший спортсмен Франции..да и по моему мнению, лучший велогонщик мира. Он просто бомба!!!
  • motte
    С Новым 2020 годом! (10)
    motte-Фото

    Искренне , всех форумчан и форумчанок, администрацию сайта, посетителей сайта с новым 2020 годом!!!!

  • Серафим
    С Новым 2020 годом! (10)
    Серафим-Фото

     Всех с наступающим Новым годом! В будущем году пусть будет поменьше волнений и побольше хороших новостей, пусть не будет неудач и будут успехи, пусть здоровье будет только крепче у вас и ваших близких!

      Спасибо всем без исключения, и редакции и комментаторам, за неравнодушие к велоспорту, поэтому здесь и интересно.

      Еще раз с Новым годом!

  • Zhanzhak
    Сеп Ванмарке: «Продолжаю верит ... (4)
    Zhanzhak-Фото
    Так вот и наши попали в аварию Пронский и Гидич в Испании во время тренировки. Хорошо что не так серьезно!
    Ребята, поаккуратней!
  • tim147
    С Новым 2020 годом! (10)
    tim147-Фото

    От всей души поздравляю коллектив редакции портала и всех любителей велоспорта с наступающим Новым годом! Надеюсь. что 2020 год станет еще более успешным и оправдает наши самые добрые надежды. Счастья и процветания!

  • Anna P.
    С Новым 2020 годом! (10)
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    Спасибо Велолайву, за то, что он (а это значит, его сотрудники) у нас есть. 

    Спасибо обитателям форума за оживленные дискуссии (особенно тем, кто остаётся в рамках уважения к коллегам и велоспорту).

    Мы с дорогим Эмдэ желаем всем добра, мира и здоровья, и вам и вашим семьям.

    До новых встреч!

  • Mima
    С Новым 2020 годом! (10)
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    С Наступающим новым годом! Всем нам, любителям велоспорта, желаю доброго здоровья, отличной погоды, суперских великов, дивных пейзажей, много много сил, интересных дней, доброжелательных людей рядом, семейного благополучия! Всем всего самого наилучшего!!!!

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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