Жулиан Алафилипп – лучший спортсмен 2019 года во Франции

Жулиан Алафилипп: «Классики Монументы для меня остаются Граалем»

Жулиан Алафилипп назван лучшим спортсменом Франции 2019 года, получив награду от издания L’Equipe как «Чемпион чемпионов». По количеству голосов журналистов L’Equipe Алафилипп обошёл французского горнолыжника Алексиса Пентюро (Alexis Pinturault) и футболиста Килиана Мбаппе (Kylian Mbappé).

Ранее Жулиан Алафилипп получил награду Velo d’Or как лучший велогонщик года по версии журнала Vélo Magazine. В этом сезоне 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step одержал 12 побед, включая Милан-Сан-Ремо, Флеш Валлонь и Страде Бьянке, выиграл два этапа Тур де Франс-2019 и 14 этапов удерживал жёлтую майку лидера, финишировав 5-м в общем зачёте Большой Петли.

После выступления на Тур де Франс-2019 Жулиану Алафилиппу пришлось привыкать к статусу знаменитости, что его не слишком радует. Об этом, а также о планах на будущее французский гонщик рассказал в интервью L’Equipe.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Жулиан Алафилипп: «Жить повседневной жизнью стало немного труднее. Раньше я делал, что хотел, жил простой жизнью. Сегодня, когда что-то делаю, тут же появляется: «Жулиан сделал это». Всё, что говорю, может быть неправильно истолковано. Это раздражает, потому что я на такое не рассчитывал.

Мне нет необходимости нацеливаться на генеральную классификацию Тур де Франс, потому что до старта Тура ставлю много целей. Монументы для меня всё ещё в какой-то степени Грааль. Я уже финишировал вторым на Ломбардии, вторым на Льеж-Бастонь-Льеж. На этих гонках в будущем хотел бы одержать победу. Париж-Рубэ в следующем году в мои планы не входит. С другой стороны, я собираюсь на Тур Фландрии, хочу посмотреть, на что похожа эта гонка. Затем Льеж-Бастонь-Льеж и в конце сезона – Ломбардия.

Тур де Франс сложно ставить целью. Что я знаю точно, в 2020 году на Тур де Франс на меня не будут работать пять товарищей по команде. В составе команды будет спринтер. И мы стартуем не с такой командой, которая может контролировать гонку. Мы скорее нацелены на этапы. Если наступит такой поворот в моей карьере, и мне придётся задумываться о генеральной классификации, то это будет не раньше, чем через два года, когда закончится мой контракт.

А потом, впереди сразу после Тура Олимпийские игры, маршрут гонки на которых мне подходит. Довольно быть везде. Надо очень тщательно распределить силы, чтобы выйти на пик формы».